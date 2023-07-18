Гаджиев поддержал переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале: «Понимаю людей, которые возмущаются высказываниями лиц, относящихся безразлично к своей Родине»

Гаджи Гаджиев поддержал переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале. Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Я бы в данной ситуации, если все то, что она сказала, соответствует действительности, с удовольствием принял такое предложение, которое уже не раз звучало, – переименовать арену в стадион имени Станислава Гаджиева. Он был известный советский самбист и борец вольного стиля, призер чемпионатов СССР, спортивный функционер, государственный деятель, который и помог сохранить этот стадион.

Там были попытки этот стадион перекроить. Но это не мой вопрос. Мое мнение – одно из многочисленных мнений разных людей.

Я могу сказать, что понимаю тех людей, которые выступают против или возмущаются высказываниями или поступками лиц, относящихся безразлично к своей Родине. Их можно понять, я их поддерживаю, но при этом какие-то конкретные шаги [для переименования] предпринять я не могу, это не мой вопрос», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

Ранее клуб объявил, что в предстоящем сезоне Первой лиги будет проводить домашние матчи на стадионе имени Елены Исинбаевой (бывший «Труд»). Его вместимость – около 5600 зрителей.