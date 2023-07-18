Гаджиев поддержал переименование стадиона имени Исинбаевой в Махачкале: «Понимаю людей, которые возмущаются высказываниями лиц, относящихся безразлично к своей Родине»

Теги премьер-лига Россия Первая лига Елена Исинбаева Гаджи Муслимович Гаджиев стадионы Динамо Махачкала Футбол

Гаджи Гаджиев поддержал переименование стадиона имени Елены Исинбаевой.

Напомним, глава Дагестана Сергей Меликов поручил переименовать стадион имени Исинбаевой в Махачкале. Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Я бы в данной ситуации, если все то, что она сказала, соответствует действительности, с удовольствием принял такое предложение, которое уже не раз звучало, – переименовать арену в стадион имени Станислава Гаджиева. Он был известный советский самбист и борец вольного стиля, призер чемпионатов СССР, спортивный функционер, государственный деятель, который и помог сохранить этот стадион.

Там были попытки этот стадион перекроить. Но это не мой вопрос. Мое мнение – одно из многочисленных мнений разных людей.

Я могу сказать, что понимаю тех людей, которые выступают против или возмущаются высказываниями или поступками лиц, относящихся безразлично к своей Родине. Их можно понять, я их поддерживаю, но при этом какие-то конкретные шаги [для переименования] предпринять я не могу, это не мой вопрос», – сказал президент махачкалинского «Динамо».

Ранее клуб объявил, что в предстоящем сезоне Первой лиги будет проводить домашние матчи на стадионе имени Елены Исинбаевой (бывший «Труд»). Его вместимость – около 5600 зрителей.

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41 комментарий

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John_Doe44
странно, что вообще стадион в Махачкале назвали именем Исинбаевой, которая там была то в лучшем случае пару раз. Разве в Дагестане нет своих достойных спортсменов?
+49
-1
+48
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Салман Барахоев
настанет тот день когда переименуют грозненский стадион в ТЕРЕК - АРЕНА и название грозненской команды в историческое название ТЕРЕК.
+26
-2
+24
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Kexit Kexit
система пожирает саму себя
+21
-4
+17
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Антимосковский
Ответ John_Doe44
странно, что вообще стадион в Махачкале назвали именем Исинбаевой, которая там была то в лучшем случае пару раз. Разве в Дагестане нет своих достойных спортсменов?
как и в питере мост ка дырова
+9
-2
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savik-A.M.
Ответ John_Doe44
странно, что вообще стадион в Махачкале назвали именем Исинбаевой, которая там была то в лучшем случае пару раз. Разве в Дагестане нет своих достойных спортсменов?
а зачем вообще стадионы именовать людскими именами , тем более тех кто жив и здравствует
+6
0
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Рус Киссенжер
"допрыгалась"
+5
0
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Марат Люсьеныч
вообще изначально называть стадион именем человека, который жив и почти не был в Дагестане это ума палата.
+4
0
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АланСмити
Ответ John_Doe44
странно, что вообще стадион в Махачкале назвали именем Исинбаевой, которая там была то в лучшем случае пару раз. Разве в Дагестане нет своих достойных спортсменов?
Так ее отец табасаранец, а это коренной народ Дагестана.
+3
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Вадим Черентаев
Ответ John_Doe44
странно, что вообще стадион в Махачкале назвали именем Исинбаевой, которая там была то в лучшем случае пару раз. Разве в Дагестане нет своих достойных спортсменов?
отец ее из Дагестана, вроде
+3
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Олег Усов
Почему этот комментарий отображается именно так?
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здорово исимбаеху обмакнут кое куда-)
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rude.
Ответ Салман Барахоев
настанет тот день когда переименуют грозненский стадион в ТЕРЕК - АРЕНА и название грозненской команды в историческое название ТЕРЕК.
Извинения прорепетировал?
+5
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Alex Rhea
Надо в честь великого тренера Гаджиева, у которого 0 титулов в карьере)
+4
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Салман Барахоев
Ответ rude.
Извинения прорепетировал?
пусть приедут в ингушетию у меня извинения выбивать.
один раз уже приезжали к нам и уехали сами извиняясь.
+2
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papadok
Оказывается, можно побить три десятка рекордов и один раз облажаться, и тебя запомнят не как рекордсмена, а как липового майора.
Хотелось бы комментариев от Министерства Обороны - что это они воинские звания кому ни попадя раздают.
+2
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Антон Фалафель
Политический канибализм
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Е.Р.
Это правильно. Въезд ей еще навеки-вечные закрыть надо. Я еще болел за неё.
Тьфу на неё.
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Savarona25
Слова истинного патриота: "Я думаю, что жить буду за границей. Сюда буду приезжать, тренера проведывать. В Волгограде у меня будет много обязательств, но жить хочу в Монако. Почему? А что делать здесь, в городе, когда у нас просто нищий Волгоград? Страшный, старый город стал. Деградировал. Дороги ужасные — машину чинить замучаешься. Иномарку купишь — кирдык этой машине".
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AF16
А почему вы вообще его назвали именем Исинбаевой?
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Рус Киссенжер
Ответ Волька-ибн-Алёша
теперь последуют гневные коллективные письма от чабанов,многодетных матерей,заслуженных деятелей искусств и т.д.э-э-х...
уже распечатывают в типографии.
+1
0
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rude.
Ответ Салман Барахоев
пусть приедут в ингушетию у меня извинения выбивать. один раз уже приезжали к нам и уехали сами извиняясь.
От души уважение, если так и есть!
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rude.
Ответ Men77
он разве только пришла?
Ну это по-моему самый громкий кейс пока, чтоб настолько известную и уважаемую персону в мейнстриме отменяли.
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rude.
Вот и в Россию пришла культура отмены)
А ввпшный так пыжился что Россия выше этого и тут такое не мыслимо.
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Men77
Ответ rude.
Вот и в Россию пришла культура отмены) А ввпшный так пыжился что Россия выше этого и тут такое не мыслимо.
он разве только пришла?
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PolarBear
Когда герань и калибр полетят в виллу на Тенерифе ?
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Men77
Ответ rude.
Ну это по-моему самый громкий кейс пока, чтоб настолько известную и уважаемую персону в мейнстриме отменяли.
это просто она из спорта, из других сфер (актеры , ведущие и т.п.) давно уже
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