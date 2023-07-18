Исинбаева продолжит работу в МОК. Комиссия по этике решила, что она не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине
Елена Исинбаева продолжит работу в Международном олимпийском комитете.
Ранее МОК инициировал проверку в отношении членов комитета из России на их соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.
«Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине», – сообщили в пресс-службе МОК.
Елена Исинбаева: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное»
Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках
СВО не поддерживала, живет в Тенерифе. Почему она еще не иноагент?
Учитесь, как надо грамотно сидеть на двух стульях!
Нужно еще!
Вам тут про поведение Исымбаевой ,а вы про Одессу.Что с вами ??
никакого отношения не имеет.
Чудны дела твои, Господи...