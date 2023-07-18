Исинбаева продолжит работу в МОК. Комиссия по этике решила, что она не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине

Теги Елена Исинбаева сборная России жен МОК прыжки с шестом Политика Р-Спорт Легкая атлетика

Елена Исинбаева продолжит работу в Международном олимпийском комитете.

Ранее МОК инициировал проверку в отношении членов комитета из России на их соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.

«Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине», – сообщили в пресс-службе МОК.

Елена Исинбаева: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное»

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Станислав Жирнов
Правда и против ничего не говорила, если мне не изменяет память. Удобненько
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
xm
пусть поможет вам поменять конституцию, или какая у вас самая главная бумага
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
aslvowk@mail.ru
А почему её ещё не объявили иноагентом и не судят за дискредитацию армии? Как это член Путинтим, инициатор новой конституции и обнуления, а самое главное, майор российской армии не поддерживает политику вождя и его планы по спасению человечества от Запада? Почему она до сих пор не вспомнила про "8 лет Бамбас данбили" и боевых комаров? Пора бы её лишить всех льгот и званий
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
«Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине», – сообщили в пресс-службе МОК.

СВО не поддерживала, живет в Тенерифе. Почему она еще не иноагент?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Российский пользователь
шах и мат нашей пропаганде
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Margor
Ответ Станислав Жирнов
Правда и против ничего не говорила, если мне не изменяет память. Удобненько
её не спрашивали
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Исинбаева оказалась очень неглупой барышней. Что надо - поддерживает (поправки в Конституцию), что не надо - не поддерживает (за поддержку СВО из МОК быстренько выгнали бы).

Учитесь, как надо грамотно сидеть на двух стульях!
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон Александров
Елена прыгала высоко, но ищет, где глубже
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Pikachu Pikachu
Ответ Станислав Жирнов
Правда и против ничего не говорила, если мне не изменяет память. Удобненько
Ну ни от кого этого и не требуют особо, судя по тем текстам деклараций, что тут печатали.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Ебздрогыч
Исинбаева оказалась очень неглупой барышней. Что надо - поддерживает (поправки в Конституцию), что не надо - не поддерживает (за поддержку СВО из МОК быстренько выгнали бы). Учитесь, как надо грамотно сидеть на двух стульях!
Уже 3 комментария в попытках набрать плюсики и выполнить задачу от спорца на день
Нужно еще!
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Олег Милославский
Как сказал бы товарищ Ленин про вас - у вас в голове полный эклетицизм.Соединеие не соединимых частей. Вам тут про поведение Исымбаевой ,а вы про Одессу.Что с вами ??
Так как в Одессе вчера ночь прошла?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Олег Милославский
Ответ Аморалинни
Как вам вчерашная световечеринка в Одессе?
Как сказал бы товарищ Ленин про вас - у вас в голове полный эклетицизм.Соединеие не соединимых частей.
Вам тут про поведение Исымбаевой ,а вы про Одессу.Что с вами ??
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Sirius26
Ответ Ебздрогыч
«Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине», – сообщили в пресс-службе МОК. СВО не поддерживала, живет в Тенерифе. Почему она еще не иноагент?
Потому что Дагестанка)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аморалинни
Ответ Ебздрогыч
«Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине», – сообщили в пресс-службе МОК. СВО не поддерживала, живет в Тенерифе. Почему она еще не иноагент?
Нужно больше комментариев, эти плюсики не соберут
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alex_Loborev
Ответ xm
пусть поможет вам поменять конституцию, или какая у вас самая главная бумага
Может журнал...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
О-l-О
Ответ Станислав Жирнов
Правда и против ничего не говорила, если мне не изменяет память. Удобненько
а должна была?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Теперь выход главных патриотов:Фетисова,Родниной,Журовой,Валуева,Тихонова,Васильева....Будет оправдательный приговор? Или все ловко обставите с намёком на своего человека во вражеском логове?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alberville
МОК это такой МОК.....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Назар Игорь
А звание майора она не получала, это фикция, и к Putin team
никакого отношения не имеет.
Чудны дела твои, Господи...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ермек Жолдаспаев
Есенбаева в списках неприкасаемых,хорошо устроилась.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий