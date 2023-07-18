Исинбаева продолжит работу в МОК. Комиссия по этике решила, что она не имеет контракта с российской армией и не поддерживала боевые действия на Украине

Елена Исинбаева продолжит работу в Международном олимпийском комитете.

Ранее МОК инициировал проверку в отношении членов комитета из России на их соответствие критериям участия в мероприятиях МОК.

«Комиссия МОК по этике пришла к выводу, что в период с 24 февраля 2022 года и далее госпожа Исинбаева не имела контрактных связей с российской армией или силовыми структурами и не поддерживала специальную военную операцию на Украине», – сообщили в пресс-службе МОК.

Елена Исинбаева: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное»

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках