Федерация фигурного катания России перечислила ЦСП компенсацию за подготовку Дэвис и Смолкина

Федерация фигурного катания России компенсировала ЦСП деньги за подготовку Дэвис и Смолкина.

Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов.

В начале июня стало известно о переходе танцевального дуэта – в сборную Грузии.

«В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были. Но именно по предложению ФФККР Дэвис и Смолкин были включены в основной состав кандидатов спортивной сборной команды РФ сезона‑2022/23 и трудоустроены в ФГБУ ЦСП для работы по индивидуальным планам подготовки.

30 июня ФГБУ ЦСП направило официальный запрос в ФФККР относительно перехода Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ФГБУ ЦСП направило требование по выплате компенсации работодателю.

На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», – сказал Брюсов.

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