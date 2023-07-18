Федерация фигурного катания России перечислила ЦСП компенсацию за подготовку Дэвис и Смолкина

Теги сборная России танцы на льду ФФКР Георгий Брюсов Центр спортивной подготовки переходы сборная Грузии Диана Дэвис Глеб Смолкин деньги Фигурное катание

Федерация фигурного катания России компенсировала ЦСП деньги за подготовку Дэвис и Смолкина.

Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов.

В начале июня стало известно о переходе танцевального дуэта Диана ДэвисГлеб Смолкин в сборную Грузии.

«В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были. Но именно по предложению ФФККР Дэвис и Смолкин были включены в основной состав кандидатов спортивной сборной команды РФ сезона‑2022/23 и трудоустроены в ФГБУ ЦСП для работы по индивидуальным планам подготовки.

30 июня ФГБУ ЦСП направило официальный запрос в ФФККР относительно перехода Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ФГБУ ЦСП направило требование по выплате компенсации работодателю.

На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», – сказал Брюсов.

За что получали деньги Щербакова, Дэвис и Смолкин и другие фигуристы, которые ни разу в сезоне не соревновались?

В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они

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38 комментариев

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Olga.t
Из одного кармана переложили в другой..
Кто в плюсе в итоге?
+34
-4
+30
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Варлампий Варлампий
Бюджетные деньги из одной госшараги переложили в другую. Нам то какая разница
+32
-5
+27
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Oeva
То есть из бюджета федерации отчекрыжили часть средств, которые должны были пойти на подготовку спортсменов сборной. А с ДС как с гуся вода, снова. Хорошо устроились блатные детки и их родители.
+31
-5
+26
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Юра Плисецкий
Интересно из каких средств возместила затраты Федерация? Если с призовых и процентов от шоу Тутберидзе, то хорошо. Но вряд ли.
+25
-2
+23
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Андрей Балабаев
То есть за переход к грузинам компенсацию наша федерация платит? Совсем е...ошалели
+24
-4
+20
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Whiskey cat
Так подготавливали, что ни разу Дэвисы за сезон ничего и не показали.
+20
-4
+16
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unknownman
Чайковская: "Мы не тратили деньги на Дэвисов. Но потратим."
+16
-2
+14
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Ирина С
Это у Смолкина называется "за всё платят наши родители"? Если пару готовили, а эта пара не посчитала нужным выступить хотя бы на одном старте, то почему счёт предъявили ФФКР, а не Дэвисам?
+17
-5
+12
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Katerina Sunny
Ответ Oleandra
Ну вот и наброс на ДС.. не понравилось их сравнение с ЗГ.. в случае с Дианой главное для федерации, что её мама осталась в России, потому что эта мама - золотая жила для нашего ФК.. всё на ней держится.. поэтому ради мамы они всё компенсируют)
А в отчёте что напишут: компенсация за маму?
+10
-2
+8
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Сáмсон Самсонов
Интересно как бы, себя, вела федра если бы эта была не дочь белого пальто, деньги для неё не проблема, вся федра на неё пашет
+4
0
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alexnew
Ответ Юра Плисецкий
Интересно из каких средств возместила затраты Федерация? Если с призовых и процентов от шоу Тутберидзе, то хорошо. Но вряд ли.
Я думаю, что из тех средств, которые положены сборникам. И это не деньги федерации, не лично Коган свои перечисляет, он лишь распределяет государственные деньги.
+7
-3
+4
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ВИван
Ответ unknownman
Чайковская: "Мы не тратили деньги на Дэвисов. Но потратим."
)))))
+6
-2
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Pentrak
Как мило, спустя столько времени всё-таки подтвердили, что бюджет на них тратили.
+6
-2
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*** Monik ***
Ответ Варлампий Варлампий
Бюджетные деньги из одной госшараги переложили в другую. Нам то какая разница
-- Представители пары внесли необходимую сумму, и федерация вчера перечислила эти деньги в ЦСП в полном соответствии с их запросом. Так что все необходимые процедуры выполнены. Вопрос закрыт, — заявила Ермолина
+4
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Варлампий Варлампий
Ответ *** Monik ***
-- Представители пары внесли необходимую сумму, и федерация вчера перечислила эти деньги в ЦСП в полном соответствии с их запросом. Так что все необходимые процедуры выполнены. Вопрос закрыт, — заявила Ермолина
ага, с обедов откладывали будучи оба безработными. Все перечисленные фамилии в статье - дармоеды, сидящие на шее у российского налогоплательщика
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Shtirly
Невероятнейший позор... Просто невероятнейший..
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*** Monik ***
Ответ Варлампий Варлампий
ага, с обедов откладывали будучи оба безработными. Все перечисленные фамилии в статье - дармоеды, сидящие на шее у российского налогоплательщика
Ну хорошо, мама вернула, со своих заработанных
Вам то какое дело? Главное же не с вашего кармана, коим вы считаете деньги федерации. Сейчас вот они сидят точно не на вашей шее и не на шее России, можете наконец успокоиться
Хотя вы бы к любому исходу придрались, так и толку что-то доказывать
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Katerina Sunny
Ответ Oleandra
кто говорил? я вижу только, что на спортсе их все защищают, и юзеры, и блохеры, и журналисты.. хотя на ДС вёдра помоев выливали и те, и другие, и третьи.
С Дэвис несколько раз переобувались, пока переход окончательно не подтвердился. И своё мнение по Дэвис я уже много раз писала. В этом плане Загорски-Гурейро делали всё молча, не обвиняя никого во лжи.
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Соль.
а чего это ФФКР? Пусть сами грузины компенсируют
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Anna
Ответ Pentrak
Как мило, спустя столько времени всё-таки подтвердили, что бюджет на них тратили.
Они сразу это подтверждали, смотрите интервью ДС
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Надежда Маркова
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Ответ unknownman
Чайковская: "Мы не тратили деньги на Дэвисов. Но потратим."
Чайковская перевертыш еще тот, хитрая бабулька.
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*** Monik ***
Ответ Андрей Балабаев
То есть за переход к грузинам компенсацию наша федерация платит? Совсем е...ошалели
Они сами за себя заплатили, если спортс поторопится, то и эту новость выложит
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Oeva
Ответ spf12
Вам любой вариант не понравится.
Почему? Мне очень нравится вариант, когда все чисто и прозрачно. И если говорят, что ффкр не тратила на подготовку спортсмена Х бюджетные средства, это означает, что она действительно их не тратила, а не трудоустроила спортсмена Х в другую бюджетную организацию, через которую это самое финансирование переводилось. Но ффкр чисто случайно "забыла" про это рассказать, пока в ту бюджетную контору не пришел официальный запрос.
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Katerina Sunny
Ответ Oleandra
а что Ростелеком в отчёте написал, когда Путин сказал ему спонсором ФК быть?
То есть вы не сомневаетесь, что отчёты ФФКР- филькина грамота? Тогда что собираются требовать со спортсменов, желающих поменять страну?
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Katerina Sunny
Ответ Oleandra
всё блат и филькина грамота. просто когда уходит ненавистная всем дочка Тутберидзе, её можно хейтить, а когда уходят такие же блатные ЗГ, то не сметь про них слово худое сказать, хотя их мамы и папы ничего не сделали для нашего ФК, да и сами они не супер пупер какие чемпионы..
Вы вчерашний день пропустили? Как раз про ушедших Загорски-Гурейро говорили. Но в плане мам в ФК, и их заинтересованности в карьере своих детей, и я разницы не вижу.
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