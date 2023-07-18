Федерация фигурного катания России перечислила ЦСП компенсацию за подготовку Дэвис и Смолкина
Федерация фигурного катания России компенсировала ЦСП деньги за подготовку Дэвис и Смолкина.
Об этом сообщил директор Центра спортивной подготовки Георгий Брюсов.
В начале июня стало известно о переходе танцевального дуэта Диана Дэвис – Глеб Смолкин в сборную Грузии.
«В интервью российским СМИ представители ФФККР заявили, что бюджетные средства на подготовку этих спортсменов потрачены не были. Но именно по предложению ФФККР Дэвис и Смолкин были включены в основной состав кандидатов спортивной сборной команды РФ сезона‑2022/23 и трудоустроены в ФГБУ ЦСП для работы по индивидуальным планам подготовки.
30 июня ФГБУ ЦСП направило официальный запрос в ФФККР относительно перехода Дэвис и Смолкина в сборную Грузии. ФФККР подтвердила и факт перехода спортсменов, и факт имевших место затрат государства. На основании ответа федерации ФГБУ ЦСП направило требование по выплате компенсации работодателю.
На сегодняшний день вопрос закрыт. Вчера федерация перечислила денежные средства в ЦСП, заняв конструктивную позицию и проявив готовность к решению вопроса», – сказал Брюсов.
За что получали деньги Щербакова, Дэвис и Смолкин и другие фигуристы, которые ни разу в сезоне не соревновались?
В истории с переходом Дэвис и Смолкина хуже всех выглядят не они
Кто в плюсе в итоге?
Вам то какое дело? Главное же не с вашего кармана, коим вы считаете деньги федерации. Сейчас вот они сидят точно не на вашей шее и не на шее России, можете наконец успокоиться
Хотя вы бы к любому исходу придрались, так и толку что-то доказывать