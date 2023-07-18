Матыцин о крымских клубах во Второй лиге: «Рубикон перейден. Надо выстраивать национальную систему без всяких оговорок и допускать все команды к общим соревнованиям»

Теги премьер-лига Россия УЕФА ФИФА РФС Вторая лига Олег Матыцин ФК Севастополь Министерство спорта России Политика чемпионат Крыма ТАСС Рубин Ялта Футбол

Олег Матыцин считает, что клубы из Крыма нужно допутить до всех российских турниров.

«Конституционно у нас не должно быть никаких барьеров, в частности деятельности всероссийских федераций, чтобы включать в систему всероссийских соревнований абсолютно все регионы.

Период сложности заключался в том, что РФС как член ФИФА и УЕФА оправданно опасался санкций. Как только команда участвовала бы, был бы недопуск к стартам.

Рубикон перейден, все карты открыты, уже нет никаких иллюзий, куда и когда нас будут допускать или не допускать.

Надо выстраивать свою национальную систему без всяких оговорок, пускать как детские команды, так и профессиональные, любительские к общим соревнованиям. Так я вижу эту задачу», – сказал министр спорта России.

16 июля ялтинский «Рубин» и «Севастополь» из Крыма дебютировали во Второй лиге. «Рубин» на выезде сыграл вничью с командой «Биолог-Новокубанск» (1:1), «Севастополь» дома со счетом 3:1 обыграл ростовский СКА.

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26 комментариев

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noti22
Ростовский СКА уже добрался до дома, кто-нибудь в курсе?
+24
-4
+20
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real19024ver
Сегодня : "Рубикон перейден, нужно допускать все команды".
Завтра : "Уууууу, русофобия,, Рафик неуиновен"
+22
-6
+16
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Бронислав Каминский
Ответ Мелкие лавочники
Почему Косово играет, а крымским клубам нельзя?
Косово в своем чемпионате играет,а не в Албании))
+7
-1
+6
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Dizzod
Ответ noti22
Ростовский СКА уже добрался до дома, кто-нибудь в курсе?
а зачем? Они же СКА, типа военные им там и место.
+8
-2
+6
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Oleg Olegov
Ну прям Цезарь Матыцин, переходитель Рубиконов
+7
-2
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Олег Кузнецов
Ответ real19024ver
Сегодня : "Рубикон перейден, нужно допускать все команды". Завтра : "Уууууу, русофобия,, Рафик неуиновен"
С одной стороны ФИФА и УЕФА уже заигрались в санкции, с другой стороны рано или поздно весь этот ужас и мрак, созданный великим кормчим закончится и придется опять встраиваться в мировое пространство. Палка о двух концах.
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HRYNDEL
🤮🤮🤮
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Петроград
Упорно продолжают тащить наш футбол подальше от цивилизации
+4
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Veld
жребий брошен, рубикон перейдён....как же замечательно свободное падение <3
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masterwolw
Перейден🥲
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Назар Игорь
О, Матыцын уже приравнял себя с Цезарем. Ждëм огромных успехов.
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Орыс-орыс онбаган
Теперь надо по новому: Крымский мост пройден, назад пути нет
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shahmur
Прям Юлий Цезарь росфутбола. А он помнит чем закончил Гай Юлий...
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Ann Tretiakova
Ответ Фут.Боль
А сейчас есть международные соревнования?)бан выписан на сколько лет, вам это известно?
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Фут.Боль
Ответ Ann Tretiakova
Комментарий удален модератором
Лично я не вижу никаких положительных сдвигов в вопросе участия в европейских турнирах. Сейчас бан выписан уже и выписан на неопределённое время. Вопрос с интеграцией крымских клубов в любом случае нужно было решать. Если государстао заявляет, что это российский регион, то с точки зрения логики и здравого смысла, этот регион должен быть интегрирован в российский спорт. И если уж речь о прецедентах, то таковых тоже ещё не было с исключением из ФИФА и УЕФА.
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