УЕФА об участии крымских клубов в чемпионате России: «Оцениваем ситуацию и находимся в контакте с РФС и УАФ»

В УЕФА прокомментировали ситуацию с крымскими клубами.

Напомним, в воскресенье, 16 июля, в 1-м туре Второй лиги « » Ялта на выезде сыграл вничью с «Биологом» (1:1), а « » победил ростовский СКА (3:1). Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15.

После этого Украинская ассоциация футбола ( ) попросила УЕФА и ФИФА рассмотреть исключение РФС.

«Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления.

Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола», – заявили в пресс-службе .