УЕФА об участии крымских клубов в чемпионате России: «Оцениваем ситуацию и находимся в контакте с РФС и УАФ»
В УЕФА прокомментировали ситуацию с крымскими клубами.
Напомним, в воскресенье, 16 июля, в 1-м туре Второй лиги «Рубин» Ялта на выезде сыграл вничью с «Биологом» (1:1), а «Севастополь» победил ростовский СКА (3:1). Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15.
После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила УЕФА и ФИФА рассмотреть исключение РФС.
«Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления.
Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола», – заявили в пресс-службе УЕФА.
P.s. Кхе кхе послали. Это звучит как «Милонов предложил 100500 закон»
Хаха.
Хорошо)
Кто нибудь, может просто аргументированно ответить на его вопрос: почему УЕФА должен заботить только футбол? УЕФА - это ассоциация федераций. Она не обладает какой то самостоятельностью от европейских футбольных политиков. Она часть этого. И в этой ассоциации есть представители, которые, например, не считают, что УЕФА должен заботить только футбол, а на различные правовые аспекты им должно быть наплевать. Вот так они считают. Не нарушая ни одного пункта устава УЕФА.
И вот с чего это должно быть не так, в как то по другому, в ассоциации, которая стараться по такому принципу, что решать как должно быть должны ровно те люди, которые решили, что вот должно быть так, а не иначе?
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Говоря простым языком, хозяева УЕФА из-за океана еще не давали приказа что-либо делать, поэтому они просто и общаются. Возможно, спрашивают как дела и обсуждают погоду.