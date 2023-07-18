УЕФА об участии крымских клубов в чемпионате России: «Оцениваем ситуацию и находимся в контакте с РФС и УАФ»

Теги Чемпионат Украины по футболу премьер-лига Россия УЕФА РФС Вторая лига УАФ ФК Севастополь Рубин Ялта Футбол

В УЕФА прокомментировали ситуацию с крымскими клубами.

Напомним, в воскресенье, 16 июля, в 1-м туре Второй лиги «Рубин» Ялта на выезде сыграл вничью с «Биологом» (1:1), а «Севастополь» победил ростовский СКА (3:1). Таким образом, клубы из Крыма сыграли в чемпионате России впервые с сезона-2014/15.

После этого Украинская ассоциация футбола (УАФ) попросила УЕФА и ФИФА рассмотреть исключение РФС.

«Сейчас мы оцениваем ситуацию, особенно в свете решения 2014 года о запрете крымским клубам участвовать в соревнованиях под эгидой РФС и создании в Крыму «особой зоны» до дальнейшего уведомления.

Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола», – заявили в пресс-службе УЕФА.

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77 комментариев

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HaLaVa666
Ответ dmitrysomov
Никуда не денутся, прогнутся. Зарегистрируют в РФС и крымские клубы, и Одесский Черноморец. В 2030 году будет в Лиге Чемпионов и Зенит, и ЦСКА, и Спартак, будем на стадионах шарфами махать и кофе пить.
А пиво так и не разрешат?
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Peter Parker
«Особая зона» в которой футбола не стало, хотя только он и должен УЕФА в первую очередь заботить.
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Atsuktuvas
Будет забавно посмотреть на решение РФС. если УЕФА предложит возращение российских клубов в еврокубки в обмен на исключение крымских клубов.
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Voise
Ответ Гном
Футбол в России умер
вроде играют.
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Uriy walmart
Ответ Atsuktuvas
Будет забавно посмотреть на решение РФС. если УЕФА предложит возращение российских клубов в еврокубки в обмен на исключение крымских клубов.
Сразу исключат конечно, какие сомнения. И выйдет куча статей как крымчане довольны
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damondiamond
ну там в игры не играют, ещё больше усугубили свой бан) а чем? командами во 2(!) лиге)) это просто маркетологи 80 уровня
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Гном
Футбол в России умер
+14
-10
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Uriy walmart
Ответ Никита Давыдкин
Три из трёх долетело до целей. Неплохая тренировка
У Тома Купера другие данные))
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Хаскерс
Как бы не отстранили 😜
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Madyavchik
Ответ Газонокосильщик Хави
Там зеля с эрдоганом уже послали кхе-кхе по зерновой сделке и сказали, что можно и без россии ею заниматься. Кто там прогнется и прогибается под россию?
Так пусть занимаются сколько угодно. Просто придется сухопутным маршрутом. Люди на корабли поплывут что ли к порту?) И это при том, что страховые уже отказываются страховать суда?)
P.s. Кхе кхе послали. Это звучит как «Милонов предложил 100500 закон»
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Mykytka
Ответ And-Rover
Ты надоел с этим международным правом. Та же ООН как организация не работает на благо мира. Она ноль полный. Это место, где присутствует сборище представителей стран, который под видом озабоченности, якобы хотят мир во всём мире.
Я надоел с международным правом?))
Хаха.
Хорошо)
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Atsuktuvas
Ответ Arnoldinho
Никто ж им не мешал проводить свой чемпионат. Такая же ситуация и на Северном Кипре, например. Но туркам хватает мозгов не включать команды оттуда в свой чемпионат.
Если бы все были умные - мы бы не знали как выглядят дураки...
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Фёдор Кузнецов
Ответ Kikilboka
Ещё пара таких новостей, и функционеры из РФС с трясущимися рками-ногами запретят крымским клубам участвовать в турнирах. Спортс, полегче, ребята и так на путь истинный встали случайно
Вещи именно новости со спортса пугают функционеров РФС
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Tybalt
Ответ Vano from Tbilisi
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перлы из передачи " 60 минут"
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Никита Давыдкин
Ответ Uriy walmart
Ээ, ну и что толку с тех шахедов? Тренируют украинцев бесплатными целями, потом они все в американскую армию вступят Тайвань охранять
Три из трёх долетело до целей. Неплохая тренировка
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Никита Давыдкин
Ответ Газонокосильщик Хави
Там зеля с эрдоганом уже послали кхе-кхе по зерновой сделке и сказали, что можно и без россии ею заниматься. Кто там прогнется и прогибается под россию?
Так послали, что по Николаеву вон шахиды прилетели. Посылать могут сколько угодно, только у них нет возможности свои послания выполнить
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Voise
Ответ damondiamond
ну там в игры не играют, ещё больше усугубили свой бан) а чем? командами во 2(!) лиге)) это просто маркетологи 80 уровня
при чем тут лига? это история уже намного больше, чем о спорте и футболе. мы публично декларируем, что Крым наш, команды российские, будут играть у нас в чемпионате и ничьё мнение на это счёт нас не интересует. Отстранения из УЕФА и прочие неудобства - это мелочи по сравнению с тем, что сейчас глобально происходит.
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hulk&boloto
Ответ Mykytka
Вам бы сказки писать, хорошо получается)
...так даже по телевизору боятся объявлять пропагандоны с недвижимостью там)
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Ковид 07.10.52
Ответ Е.Р.
Крым и Севастополь субъекты РФ. На этом основании клубы Крыма и Севастополя могут принимать участие в соревнованиях, проводимых РФС. Поэтому нет предмета обсуждения как бы там УЕФА не пыжилась. С субботы буду как раз в Севастополе в отпуске. На день ВМФ успею сходить. Надо теперь и на футбик выбрать время сгонять. В Севастополе или Ялте. Или в другом городе. На машине там час езды.
Ха-ха...9 лет сопли жевали ...не могли, а теперь вдруг и могут...
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Vano from Tbilisi
Ответ Луизао фром мексика
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Forza
Ответ Peter Parker
«Особая зона» в которой футбола не стало, хотя только он и должен УЕФА в первую очередь заботить.
Конечно, удивительно как важно на спортсе поймать "волну" ветки. У каждой есть своя какая то генеральная линия партии, комменты соответствующие которой всегда в топе, а все, даже с очень хорошими аргументами против нее, минусятся. Так же и тут. Денис Давыдов задал как бы очень правильный вопрос: " а с чего он вообще должен заботить?" - вот с чего его тут минусят?

Кто нибудь, может просто аргументированно ответить на его вопрос: почему УЕФА должен заботить только футбол? УЕФА - это ассоциация федераций. Она не обладает какой то самостоятельностью от европейских футбольных политиков. Она часть этого. И в этой ассоциации есть представители, которые, например, не считают, что УЕФА должен заботить только футбол, а на различные правовые аспекты им должно быть наплевать. Вот так они считают. Не нарушая ни одного пункта устава УЕФА.

И вот с чего это должно быть не так, в как то по другому, в ассоциации, которая стараться по такому принципу, что решать как должно быть должны ровно те люди, которые решили, что вот должно быть так, а не иначе?
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Виктор Войнов
Ответ 9_volk
1) "особая зона" - это синоним того, что на данной территории сугубо по политическим условиям футбол лишен перспектив развития и выхода на международную арену. то есть спортивные цели УЕФА забыты в угоду большой или не очень политики. 2) В корне не такая же. Турция и не признает Северный Кипр частью Турции. Так же как и Армения не признает Нагорный Карабах своей частью. С какого перепуга включать эти территории в свои чемпионаты? В отличие от России, которая считает Крым своей суверенной территорией. 3) Я уже молчу, что, например, федерация Уэльса - член УЕФА и ФИФА, не являясь при этом государством-членом ООН, при этом его клубы участвуют и в чемпионате Англии, и в чемпионате Уэльса. Фарерские Острова - датская автономия - по какой логике член УЕФА и представлен своей сборной и клубами в еврокубках? ФК Монако почему имеет право принимать участие в чемпионате Франции и представлять свою страну в еврокубках (при этом Монако - не член УЕФА)? еще есть много интересных и неоднозначных примеров. ИТОГО - ничто и никто не мешает принимать УЕФА такие решения, которые она принимает. нет никаких формальных и законных правовых оснований для санкций против РФС, включая временные отстранения и исключения из ассоциации, кроме того, что так захотелось ее руководителям.
Будем честны, это не руководители УЕФА хотят
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Газонокосильщик Хави
Ответ Леван Мкртчян
Так можно и по минному полю пешком ходить , тоже есть небольшой шанс что не подорвешься. А так ,вся эта зерновая сделка грандиозный фарс в рамках повесточки со всех сторон. Пока обеим сторонам было выгодно ,зерновую сделку продлевали в обмен на трансфер по аммиакопровду из РФ . Как только в Украине решили , что могут обойтись и без такого "бартера" и подорвали аммиакопровод, до и "добрая воля" РФ закончилось...под популистические и душераздирающий заявления о том, что , якобы, они расчитывали что зерно пойдет в бедные страны, а оно пошло в богатые
Лева. Мы же с тобой давно все порешали. Стоит мне сказать, что ты имеешь против Азербайджанцев. Ты меня сразу в чс ставишь. Успокойся, едь карабах защищай
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Dark.Babysitter
Ответ dmitrysomov
Никуда не денутся, прогнутся. Зарегистрируют в РФС и крымские клубы, и Одесский Черноморец. В 2030 году будет в Лиге Чемпионов и Зенит, и ЦСКА, и Спартак, будем на стадионах шарфами махать и кофе пить.
Думается, что на несколько лет раньше :)
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John_Doe44
Мы находимся в контакте с РФС и Украинской ассоциацией футбола», – заявили в пресс-службе УЕФА.
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Говоря простым языком, хозяева УЕФА из-за океана еще не давали приказа что-либо делать, поэтому они просто и общаются. Возможно, спрашивают как дела и обсуждают погоду.
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