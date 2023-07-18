Гусев заработает около 50 млн рублей за год в «Динамо» (Metaratings)
Зарплата Никиты Гусева по однолетнему контракту с «Динамо» составит около 50 млн рублей.
Об этом сообщает Metaratings.ru.
Ранее стало известно, что форвард подписал контракт с «Динамо» на год.
Напомним, Гусев расторг соглашение со СКА в конце апреля. В прошлом сезоне форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.
В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.
ну что ж, это его справедливая цена
А по третьему претенденту на бело-голубой джерси, уже зависит от нового россиянина))