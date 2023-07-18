Гусев заработает около 50 млн рублей за год в «Динамо» (Metaratings)

Теги КХЛ Никита Гусев Динамо деньги Хоккей

Зарплата Никиты Гусева по однолетнему контракту с «Динамо» составит около 50 млн рублей.

Об этом сообщает Metaratings.ru.

Ранее стало известно, что форвард подписал контракт с «Динамо» на год.

Напомним, Гусев расторг соглашение со СКА в конце апреля. В прошлом сезоне форвард провел 37 игр в регулярном чемпионате-2022/23 и набрал 49 (23+26) баллов.

В плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ он сыграл 13 матчей, отметившись 12 (5+7) очками.

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12 комментариев

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Sever12
очень адекватная зарплата для вполне хорошего по меркам КХЛ напа, я бы даже сказал весьма хорошего и за эти деньги это отличное приобретения для Динамо, молодцы, без фанатизма, а то гляниш на подписание некоторых и чуп дыбом, за что им насыпают, гусь как не крути заработал имя и авторитет, это мастер каких в лиге совсем немного....
+11
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+11
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Beerfanidi
Вполне адекватные средства за игрока, набирающего около балла за игру в среднем. Браво )
+8
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+8
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цэсемьэр
500к долларов на руки.
ну что ж, это его справедливая цена
+4
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+4
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Сергей Орлов
Ответ Savardus
Это ж 1 миллион 86 тысяч 956 банок "Охоты" крепкое И это ещё при условии, что у него нет карты "Пятёрочки"
Вряд ли он пьёт такую дрянь)
+4
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Beerfanidi
Ответ Кеша
Никита круши всех подряд ! К концу сезона закажем тебе в Татарстане копченого гуся и пиво со всего Мира . Красавчик !
Ну как бы, что я и написал на прошлой неделе ; )
А по третьему претенденту на бело-голубой джерси, уже зависит от нового россиянина))
+1
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ftw2002@yandex.ru
Скорее всего у него бонусы еще предусмотрены к этому контракту, а то как-то скромненько получается.
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Maxximus
А Сыроежкин? 😂
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kupezz
Ответ Сергей Орлов
Вряд ли он пьёт такую дрянь)
Самое отличное средство от похмелья, пару банок и в понедельник на работу бодрячком уже) 9-ка отдыхает) То что дешёвое, не значит что беспонтовое)
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