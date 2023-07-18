«Интер Майами» планирует объявить о подписании Альбы сегодня (Mundo Deportivo)
Жорди Альба сегодня станет игроком «Интер Майами».
Клуб из США планирует сегодня объявить о подписании 34-летнего защитника, сообщает Mundo Deportivo.
Отмечается, что интерес к игроку проявляли и другие клубы, особенно из Саудовской Аравии. Футболист поставил во главу угла семейный проект, поскольку вскоре он должен стать отцом в третий раз, а возможность играть в «Интер Майами» для него привлекательна во всех планах.
Этим летом в клуб из США перешли бывшие партнеры Альбы по «Барселоне» – Лионель Месси и Серджи Бускетс. Также сообщалось об интересе клуба из Флориды к Луису Суаресу, но осуществить этот трансфер будет сложно – это произойдет только в том случае, если уругваец расторгнет контракт с «Гремио».
Альба покинул «Барселону» после расторжения контракта в мае. Статистику испанца можно найти здесь.
Отмечается,что он является главным талантом академии Челси и обладает превосходной техникой и дриблингом.
Так, Mundo Deportivo и ESPN пишут о том, что буквально сегодня-завтра будет объявлено о переходе Жорди Альбы, а аргентинский журналист Гастон Эдуль, специализирующийся на южноамериканском футболе, сообщил, что «Интер Майами» достиг соглашения с Луисом Суаресом.
Таким образом, в клубе Дэвида Бэкхэма на треть будет реализована «Барселона» десятилетней давности - Месси, Альба и Бускетс играли вместе под руководством нынешнего главного тренера «Интера» Таты Мартино. В конце сезона 13/14 Мартино покинул клуб, куда в летнее ТО перебрался Луис Суарес.
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