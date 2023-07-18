«Интер Майами» планирует объявить о подписании Альбы сегодня (Mundo Deportivo)

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС Барселона Ла Лига возможные трансферы Луис Суарес Жорди Альба Интер Майами Футбол

Жорди Альба сегодня станет игроком «Интер Майами».

Клуб из США планирует сегодня объявить о подписании 34-летнего защитника, сообщает Mundo Deportivo. 

Отмечается, что интерес к игроку проявляли и другие клубы, особенно из Саудовской Аравии. Футболист поставил во главу угла семейный проект, поскольку вскоре он должен стать отцом в третий раз, а возможность играть в «Интер Майами» для него привлекательна во всех планах. 

Этим летом в клуб из США перешли бывшие партнеры Альбы по «Барселоне» – Лионель Месси и Серджи Бускетс. Также сообщалось об интересе клуба из Флориды к Луису Суаресу, но осуществить этот трансфер будет сложно – это произойдет только в том случае, если уругваец расторгнет контракт с «Гремио». 

Альба покинул «Барселону» после расторжения контракта в мае. Статистику испанца можно найти здесь

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46 комментариев

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10ztv
барселона переезжает
+54
-1
+53
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Nathan De Stavr
Уже не Интер Майами, а Барселона Майами)
+44
-4
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Данил Попов
Интер Барса
+22
-2
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Экселлент
Albert Roge: «Барселона» подписала контракт с 18-летним вингером «Челси» Тюдором Менделем-Идову. Он левоногий и прибывает как свободный агент. Деку является причиной его прибытия.
Отмечается,что он является главным талантом академии Челси и обладает превосходной техникой и дриблингом.
+16
-4
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Рискну предположить
Это что же нужно теперь на млс подписку искать? ;)
+8
0
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Javelin Himars
Ответ Экселлент
Albert Roge: «Барселона» подписала контракт с 18-летним вингером «Челси» Тюдором Менделем-Идову. Он левоногий и прибывает как свободный агент. Деку является причиной его прибытия. Отмечается,что он является главным талантом академии Челси и обладает превосходной техникой и дриблингом.
честно, как болельщик Челси, впервые слышу это имя))
+8
-2
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Chukwueze
Закидушки Месси на Альбу снова в деле,старпёр эдишн))
+6
-1
+5
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Экселлент
Очень велика вероятность того, что «Интер Майами» в ближайшее время объявит о переходе еще двух бывших игроков «Барселоны».

Так, Mundo Deportivo и ESPN пишут о том, что буквально сегодня-завтра будет объявлено о переходе Жорди Альбы, а аргентинский журналист Гастон Эдуль, специализирующийся на южноамериканском футболе, сообщил, что «Интер Майами» достиг соглашения с Луисом Суаресом.

Таким образом, в клубе Дэвида Бэкхэма на треть будет реализована «Барселона» десятилетней давности - Месси, Альба и Бускетс играли вместе под руководством нынешнего главного тренера «Интера» Таты Мартино. В конце сезона 13/14 Мартино покинул клуб, куда в летнее ТО перебрался Луис Суарес.
+5
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Донован хозяин НБА
Ответ Экселлент
Albert Roge: «Барселона» подписала контракт с 18-летним вингером «Челси» Тюдором Менделем-Идову. Он левоногий и прибывает как свободный агент. Деку является причиной его прибытия. Отмечается,что он является главным талантом академии Челси и обладает превосходной техникой и дриблингом.
Главным талантом он стал лишь потому, что в Барсу переходит 🤣
+4
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прощай Роналду
Отличная новость, с удовольствием бы смотрел матчи Интер Майами, ведь эти легенды будут играть без давления и в своё удовольствие, уверен болельщики оценят эстетику их игры какой бы не был результат 😎👍🏻
+4
0
+4
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noti22
Главное теперь, чтобы конкурент Интера не взял в команду Мюллера, Нойера, Левандовски
+7
-3
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Кино Музыка
Ключевая сделка. Втроем они сделают всех.
+4
0
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Алекс Ну
Бомбическая компания собирается!
+3
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Bazilic
Ответ gPk
Там ещё двух талантов аз Аргентины взяли в лице Томаса Авилеса и Факундо Фариаса... Неплохо так Интер усиляют, но для плей-оффа наверняка не хватит
Для плей-офф хватит нормальной защиты и одного Месси
+3
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gPk
Там ещё двух талантов аз Аргентины взяли в лице Томаса Авилеса и Факундо Фариаса... Неплохо так Интер усиляют, но для плей-оффа наверняка не хватит
+3
0
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noti22
MLS - My Last Season
+4
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Tristan...
Уже не MLS, а LMS - La Masia Soccer
+2
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иц а мэн
Ответ Экселлент
Albert Roge: «Барселона» подписала контракт с 18-летним вингером «Челси» Тюдором Менделем-Идову. Он левоногий и прибывает как свободный агент. Деку является причиной его прибытия. Отмечается,что он является главным талантом академии Челси и обладает превосходной техникой и дриблингом.
кобхэмовскую древесину зря подписали
+2
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Bazilic
Как же им классно)
Провели великие карьеры, а теперь спокойно доиграют в прекрасной стране в компании друзей
+2
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Dark.Babysitter
В такой команде и сам Бекхэм может на поле выходить без ущерба результату
+2
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gPk
Ответ Экселлент
Albert Roge: «Барселона» подписала контракт с 18-летним вингером «Челси» Тюдором Менделем-Идову. Он левоногий и прибывает как свободный агент. Деку является причиной его прибытия. Отмечается,что он является главным талантом академии Челси и обладает превосходной техникой и дриблингом.
Ну главные таланты из академии бесплатно не уходят. Плюс действительно талантливые парни в Англии в 18 лет играют в молодёжной команде до 21 года, а не со, коими одногодками.
+1
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falkao2013
Уже перешёл. Нормальное усиление в лице трио из Барселоны. Хватит ли игр чтобы улучшить положение в таблице?!
+1
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SCHENN
Интерлона
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Scorpio
интересно, а климов, рычагберсонг и прочие адепты хоть одну игру из этого, кхе-кхе, первенства посмотрят в новом сезоне
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bibendum
Иньеста ещё свободный агент
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