«Интер Майами» планирует объявить о подписании Альбы сегодня (Mundo Deportivo)

Жорди Альба сегодня станет игроком «Интер Майами».

Клуб из США планирует сегодня объявить о подписании 34-летнего защитника, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что интерес к игроку проявляли и другие клубы, особенно из Саудовской Аравии. Футболист поставил во главу угла семейный проект, поскольку вскоре он должен стать отцом в третий раз, а возможность играть в « » для него привлекательна во всех планах.

Этим летом в клуб из США перешли бывшие партнеры по «Барселоне» – Лионель Месси и Серджи Бускетс. Также сообщалось об интересе клуба из Флориды к , но осуществить этот трансфер будет сложно – это произойдет только в том случае, если уругваец расторгнет контракт с « ».

Альба покинул «Барселону» после расторжения контракта в мае. Статистику испанца можно найти здесь.