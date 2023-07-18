Томас Бах: «Сейчас для нас главное, чтобы атлеты не подвергались дискриминации, чтобы мы строили мосты, а не сжигали их»

Теги МОК Олимпийская сборная России Томас Бах Париж-2024 Легкая атлетика

Томас Бах заявил, что миссия МОК – объединить спортсменов всего мира в мирном соревновании.

Глава МОК высказался о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм. 

«Мы намерены сделать все, чтобы выполнить нашу миссию – объединить атлетов всего мира в мирном соревновании. Эти шаги в процессе, мы выпустили рекомендации, которые относятся к международным турнирам, они работают очень хорошо.

Соответствующие международные федерации принимают во внимание наши условия. Россияне и белорусы участвуют как нейтральные спортсмены. Они хотят соревноваться с лучшими спортсменами мира.

Мы видим поддержку международного политического сообщества. Руководитель Японии также подписал декларацию G7, которая полностью находится в соответствии с нашей позицией. Это и Франция, и Италия, и США.

Недавно также 120 членов Движения неприсоединения единогласно приняли подобную резолюцию. Так что мы уверены, что через год мы сможем выполнить нашу миссию, делаем для этого все, что мы можем.

Мониторим ситуацию на аренах, чтобы условия выполнялись и уважались всеми. Через некоторое время мы примем соответствующее решение.

Как это будет восприниматься в истории, мы посмотрим потом, сейчас для нас главное, чтобы атлеты не подвергались дискриминации, чтобы мы строили мосты, а не сжигали их.

Мы ясно выразили нашу позицию. Наша задача – объединить всех атлетов, не наказывать спортсменов за действия их правительств. Мы придерживаемся такого подхода ко всем атлетам без исключения, в том числе с российскими и белорусскими паспортами.

В то же время мы наказываем тех, кто ответственен за это, не допуская официальных лиц из России и Беларуси на международные соревнования, не проводя их на территории этих стран.

Также специальный представитель ООН назвал нарушением прав человека недопуск спортсменов по национальному признаку. Эта позиция поддерживается большинством стран в мире, в том числе G7 и Движением неприсоединения», – заявил Бах в ходе круглого стола со СМИ. 

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху

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18 комментариев

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Caerly
Ответ Виктор Войнов
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Крымский Мост починят
А Украину - нет.
+16
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Кавабунга Шреддоголовый
И поэтому ты все отдал на откуп федерациям, а сам наложил в штаны и теперь тупо чешешь языком про недопустимость дискриминации, когда наших спортсменов откровенно топят кое-где, а тут еще и европарламент рот открыл, хотя ты говорил, что государство не должно вмешиваться в дела спорта
+10
0
+10
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rdyabin@icloud.com
Но ведь это только у нас все чинуши лицемеры. ЭТО ДРУГОЕ!!!
+9
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+9
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And-Rover
Спортсмены США ни разу не подвергались дискриминации, когда их правительственный с-род устраивал цветные революции.

Бах, прекрати эту чушь нести. Тебе было пофиг всегда.
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Caerly
Томми, ты же шиз :)
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#nikon
Бах волчком вертится чтобы найти золотую середину и соединить то, что соединить невозможно.
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Tzaichiha
Фантастический лицемер!
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Beloded2007
Про мосты намёк понятен, Томас
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olvl
Они не сами подвергаются дискриминации, их постоянно подвергают дискриминации, лишая возможности соревноваться, флага и гимна.
+1
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Додик Аксель
Ваша миссия не выполнима, ибо слова расходятся с делом.
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NRNG
Ответ Виктор Войнов
Комментарий удален модератором
Это невозможно. Проще спортс закрыть.
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#nikon
Ответ Виктор Войнов
Комментарий удален модератором
Да кто же их починит?!
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lexad
Флюгер
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Виктор Войнов
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achrustalev
Прощайся с недвижимостью в России, Томми.
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NRNG
Наследник Геббельса.
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Виктор Войнов
Ответ Caerly
Крымский Мост починят А Украину - нет.
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pont77
Ответ Caerly
Крымский Мост починят А Украину - нет.
А Мариуполь - это видимо вновь Украина, судя по тому, что на этот город забили и не занимаются больше восстановлением?)
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Виктор Войнов
Ответ #nikon
Да кто же их починит?!
Пойду на рекорд. Три подряд сообщения пусть удаляют.
Если модератор не чиниться , то его садят , он же не памятник ))
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