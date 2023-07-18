Томас Бах: «Сейчас для нас главное, чтобы атлеты не подвергались дискриминации, чтобы мы строили мосты, а не сжигали их»

Томас Бах заявил, что миссия МОК – объединить спортсменов всего мира в мирном соревновании.

Глава МОК высказался о допуске российских и белорусских спортсменов к Олимпийским играм.

«Мы намерены сделать все, чтобы выполнить нашу миссию – объединить атлетов всего мира в мирном соревновании. Эти шаги в процессе, мы выпустили рекомендации, которые относятся к международным турнирам, они работают очень хорошо.

Соответствующие международные федерации принимают во внимание наши условия. Россияне и белорусы участвуют как нейтральные спортсмены. Они хотят соревноваться с лучшими спортсменами мира.

Мы видим поддержку международного политического сообщества. Руководитель Японии также подписал декларацию G7, которая полностью находится в соответствии с нашей позицией. Это и Франция, и Италия, и США.

Недавно также 120 членов Движения неприсоединения единогласно приняли подобную резолюцию. Так что мы уверены, что через год мы сможем выполнить нашу миссию, делаем для этого все, что мы можем.

Мониторим ситуацию на аренах, чтобы условия выполнялись и уважались всеми. Через некоторое время мы примем соответствующее решение.

Как это будет восприниматься в истории, мы посмотрим потом, сейчас для нас главное, чтобы атлеты не подвергались дискриминации, чтобы мы строили мосты, а не сжигали их.

Мы ясно выразили нашу позицию. Наша задача – объединить всех атлетов, не наказывать спортсменов за действия их правительств. Мы придерживаемся такого подхода ко всем атлетам без исключения, в том числе с российскими и белорусскими паспортами.

В то же время мы наказываем тех, кто ответственен за это, не допуская официальных лиц из России и Беларуси на международные соревнования, не проводя их на территории этих стран.

Также специальный представитель ООН назвал нарушением прав человека недопуск спортсменов по национальному признаку. Эта позиция поддерживается большинством стран в мире, в том числе G7 и Движением неприсоединения», – заявил Бах в ходе круглого стола со СМИ.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху