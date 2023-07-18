Тихонов об Исинбаевой: «Звание майора надо носить с гордостью. Россия дала ей все, и она должна все отработать»

Александр Тихонов заявил, что Елена Исинбаева должна с гордостью носить воинское звание.

Двукратная олимпийская чемпионка ранее сообщила: «В сентябре возобновляю деятельность в , так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

« в первую очередь является гражданкой России, но все должно быть четко, по пунктам, прописано в наших законах. Есть такая истина: суровость закона говорит о его человеколюбии.

Но как воинское звание может носить номинальный характер? Я – подполковник Советской Армии в отставке. И я горжусь тем, что я подполковник. Мне не стыдно.

Я с ней не согласен, звание майора надо носить с гордостью, тем более представляя ЦСКА, самый престижный клуб и в Советском Союзе и по сей день. Исинбаева должна все отработать, ведь Россия ей дала все.

Когда она в Лужниках прыгнула и установила мировой рекорд, я сравнил его с полетом Юрия Гагарина. Она – лучшая. Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть родина», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион.

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