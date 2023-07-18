Тихонов об Исинбаевой: «Звание майора надо носить с гордостью. Россия дала ей все, и она должна все отработать»

Теги Александр Тихонов Елена Исинбаева МОК прыжки с шестом Биатлон

Александр Тихонов заявил, что Елена Исинбаева должна с гордостью носить воинское звание.

Двукратная олимпийская чемпионка ранее сообщила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Исинбаева в первую очередь является гражданкой России, но все должно быть четко, по пунктам, прописано в наших законах. Есть такая истина: суровость закона говорит о его человеколюбии.

Но как воинское звание может носить номинальный характер? Я – подполковник Советской Армии в отставке. И я горжусь тем, что я подполковник. Мне не стыдно.

Я с ней не согласен, звание майора надо носить с гордостью, тем более представляя ЦСКА, самый престижный клуб и в Советском Союзе и по сей день. Исинбаева должна все отработать, ведь Россия ей дала все.

Когда она в Лужниках прыгнула и установила мировой рекорд, я сравнил его с полетом Юрия Гагарина. Она – лучшая. Но где бы она не жила, она должна прежде всего себя чувствовать россиянкой. И помнить о том, что у нее есть родина», – сказал четырехкратный олимпийский чемпион. 

Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой: «Пусть называют в ее честь какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»

Исинбаева правда живет в Испании? Ее дочь играет в теннис на Канарах, а Елена оправдывается на двух языках

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34 комментария

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Zhenya Vishnevskiy
Суровость закона говорит о его человеколюбии… Ты бы это в суде сказал, а не бегал и прятался )
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Артём Ларсон
Напомните, где этот уголовник живёт?
+8
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Назар Игорь
Ответ Красный чай
Интересно конечно почему именно на нее пришла команда к травле.
Одно из доверенных лиц ВВП оказалось на другой стороне, это была неожиданность. Как правило прикормленные у барской кормушки верны хозяину, а тут такой пассаж.
+6
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Ярослав Веровский
Фиктивный подполковник против номинального майора.
Два этих товарища стоят друг друга.
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пазетиф
Отрабатывать надо же, если тебе дали авансом. Иначе зачем отрабатывать? Если ты заработал, заслужил - тебе и дали. Майор есть, можешь заслужить больше. А, судя по словам Тихонова, получается: в России дают звания незаслуженно.
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U
Ну человек суровость закона в отрабатывал в Австрии, так что он шарит.
+2
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Atsuktuvas
готовьте высокоточную петарду для фейерверка над Тенерифе
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igls54
Штирлиц (Тихонов): - Ленка-иноагентка
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Назар Игорь
Деньги за звëздочки все эти годы капали. Интересно собирается ли она их вернуть.
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Unai2019
Несмотря на не очень теплые чувства к Исинбаевой, она отработала все, что ей дали, и даже больше. И я имею в виду спорт
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Красный чай
Ответ Назар Игорь
Одно из доверенных лиц ВВП оказалось на другой стороне, это была неожиданность. Как правило прикормленные у барской кормушки верны хозяину, а тут такой пассаж.
Ну так многие депутаты и те же друзья его жили и живут за границей, чего тут такого удивительного она же вроде ничего не говорила такого.
+1
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antineutrino
"Есть такая истина: суровость закона говорит о его человеколюбии" — нет такой истины, это вы сами сейчас придумали
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Геннадий Тимченко
она всё помнит, поэтому и является представителем России в МОК
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OlegLawyer
Ответ Назар Игорь
Каким образом?
Конституцию писала
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Антон
Ответ Ярослав Веровский
Фиктивный подполковник против номинального майора. Два этих товарища стоят друг друга.
Пусть на дуэли сражаются на мечах двуручных, а мы посмотрим кто прав.
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Назар Игорь
Ответ Vitto
Так она отработала свое.
Каким образом?
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Vitto
Ответ Назар Игорь
Деньги за звëздочки все эти годы капали. Интересно собирается ли она их вернуть.
Так она отработала свое.
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Viks
Ответ Красный чай
Интересно конечно почему именно на нее пришла команда к травле.
Потому что она единственная проквакала про номинальное звание.
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Atsuktuvas
Ответ Dr. J 24
Кинжал или Мопед?
какой-то вариант Х...
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Dr. J 24
Ответ Atsuktuvas
готовьте высокоточную петарду для фейерверка над Тенерифе
Кинжал или Мопед?
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Alberville
Судьба Гагарина Исинбаеву видимо не привлекает....
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Андрей Винтовой
Вот Кабаева отработала и продолжает отрабатывать!
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#nikon
последний раз отдала честь и уехала
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МТБ
Ню, может она уже всё отработала перед теми, кто ей звание дал
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Святослав Федорович
Смешные люди
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