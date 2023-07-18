Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Тчуамени у «Реала». Контакты с игроком уже были

Томас Тухель хочет видеть в «Баварии» полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени.

Как сообщает SPORT1, главный тренер мюнхенцев по-прежнему надеется, что этим летом клуб подпишет опорника.

«Бавария» рассматривает нескольких кандидатов. Недавно клубу предложили подписать Софьяна Амрабата («Фиорентина») и Эдсона Альвареса («Аякс»), но Тухель предпочел бы видеть в команде Тчуамени.

У «Баварии» уже были первые контакты со стороной игрока. Тчуамени задавал партнерам по сборной Франции вопросы о «Баварии». В окружении футболиста говорят, что Орельен очень легко может представить себе переход в «Баварию», если в « » ему не гарантируют регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне Тчуамени нередко оставался в запасе. Теперь в «Реале» появился еще и Джуд Беллингем, поэтому опасается за свои перспективы. Он хочет сыграть на Евро-2024 за сборную Франции. « » об этом знает, как и о том, что «Реалу» нужно будет продать кого-то из звезд, чтобы не уходить в сильный минус из-за трансфера Килиана Мбаппе.

Отмечается, что хотел видеть Тчуамени в своей команде, еще когда тренировал «Челси».

На данный момент конкретных переговоров о трансфере Тчуамени в «Баварию» нет. Руководство мюнхенского клуба удовлетворит запрос тренера и всерьез задумается о покупке Орельена, если из команды уйдут несколько полузащитников. Вероятно, в таком случае «Баварию» покинет не только Марсель Забитцер, но и Леон Горетцка.

У руководства «Баварии» очень хорошие отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Год назад «Реал» заплатил «Монако» за Тчуамени 80 млн евро.