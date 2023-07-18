Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Тчуамени у «Реала». Контакты с игроком уже были

Теги Бавария бундеслига Германия Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Томас Тухель Орельен Тчуамени Футбол

Томас Тухель хочет видеть в «Баварии» полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени.

Как сообщает SPORT1, главный тренер мюнхенцев по-прежнему надеется, что этим летом клуб подпишет опорника.

«Бавария» рассматривает нескольких кандидатов. Недавно клубу предложили подписать Софьяна Амрабата («Фиорентина») и Эдсона Альвареса («Аякс»), но Тухель предпочел бы видеть в команде Тчуамени.

У «Баварии» уже были первые контакты со стороной игрока. Тчуамени задавал партнерам по сборной Франции вопросы о «Баварии». В окружении футболиста говорят, что Орельен очень легко может представить себе переход в «Баварию», если в «Реале» ему не гарантируют регулярную игровую практику.

В прошлом сезоне Тчуамени нередко оставался в запасе. Теперь в «Реале» появился еще и Джуд Беллингем, поэтому Орельен опасается за свои перспективы. Он хочет сыграть на Евро-2024 за сборную Франции. «Бавария» об этом знает, как и о том, что «Реалу» нужно будет продать кого-то из звезд, чтобы не уходить в сильный минус из-за трансфера Килиана Мбаппе.

Отмечается, что Тухель хотел видеть Тчуамени в своей команде, еще когда тренировал «Челси».

На данный момент конкретных переговоров о трансфере Тчуамени в «Баварию» нет. Руководство мюнхенского клуба удовлетворит запрос тренера и всерьез задумается о покупке Орельена, если из команды уйдут несколько полузащитников. Вероятно, в таком случае «Баварию» покинет не только Марсель Забитцер, но и Леон Горетцка.

У руководства «Баварии» очень хорошие отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.

Год назад «Реал» заплатил «Монако» за Тчуамени 80 млн евро.

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37 комментариев

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Игорь Новиков
Реал не отпустит. Ну разве что в обмен на Дэвиса и Киммиха)
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ZA.RMA
Ответ Игорь Новиков
Реал не отпустит. Ну разве что в обмен на Дэвиса и Киммиха)
Киммих бы Мадриду очень подошел)
+22
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Руслан Узденов
Нельзя его отпускать - ни за деньги, ни в обмен. Молодой, с огромным потенциалом, физически очень сильный.
В целом, был одним из лучших на ЧМ в составе Франции.
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Los Galácticos
Ответ Игорь Новиков
Реал не отпустит. Ну разве что в обмен на Дэвиса и Киммиха)
Киммих был бы просто идеальным наследником Крооса, но для Баварии он священная корова как когда-то был Лам.
+10
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s_kapa
Нереальная цель, его не продадут
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Mortimer1
Ответ войд
Не пойдёт Тчу на понижение)
Тчу интересуют титулы сейчас, а не в прошлом) Так что вполне может перейти
+5
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Direct free kick
Ответ ẞADIM TM
ну не знаю, середняк, единственное что я в нём увидел на ЧМ это его гол Англии
Игроков центра поля нельзя мерять голами. Максимум это чуть-чуть компенсирует их безобразное выполнение прямых функций, как у глушакова-тромбона в 2017
+2
0
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Mark Safa
Ответ Игорь Новиков
Реал не отпустит. Ну разве что в обмен на Дэвиса и Киммиха)
Теперь понятно у кого учиться наш Зенит 😁
+4
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ẞADIM TM
Ответ GuruFutbola
Зря, пожалеют
почему? наоборот наверно реал плжалеет
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Артур Сергеевич
Ответ Los Galácticos
Киммих был бы просто идеальным наследником Крооса, но для Баварии он священная корова как когда-то был Лам.
Киммиху уже 28 лет. Никаким наследником Крооса он не станет. Если бы перешел года 3-4 назад, то да, возможно.
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ML26
Ответ Руслан Узденов
Нельзя его отпускать - ни за деньги, ни в обмен. Молодой, с огромным потенциалом, физически очень сильный. В целом, был одним из лучших на ЧМ в составе Франции.
А мне кажется, что можно. Камавинга, Феде, Джуд, Тчуамени. Все играть вместе точно не будут. Кама точно будет уже в полузащите, Анчелотти подтвердил. А ещё учитывая, что Модрич и Кросс в этом сезоне будут, то точно кто-то останется без игрового времени. По прошлому сезону можно предположить, что им станет как раз таки Тчуамени
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Bazilic
Ответ Руслан Узденов
Нельзя его отпускать - ни за деньги, ни в обмен. Молодой, с огромным потенциалом, физически очень сильный. В целом, был одним из лучших на ЧМ в составе Франции.
Особенно в серии пенальти
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GuruFutbola
Ответ ẞADIM TM
ну плохо сделали, как никак реал купил за 80, а сплавить могли по дешёвке, так что для ПСЖ это выгодно, к тому же он француз, мог вписаться
Да там около 116 млн если посчитать, что модрид еще заплатил налог за Монако
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ẞADIM TM
Ответ Direct free kick
Безобразная игра чуаменей одна из причин почему Франция не стала чемпионом мира, помимо всем известных дел
ну не знаю, середняк, единственное что я в нём увидел на ЧМ это его гол Англии
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ẞADIM TM
Ответ GuruFutbola
Модрид был готов летом сплавить в псж его, но последние послали их куда подальше
ну плохо сделали, как никак реал купил за 80, а сплавить могли по дешёвке, так что для ПСЖ это выгодно, к тому же он француз, мог вписаться
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Sardor Abdujalilov
Ответ Zizu 5
лам воспитанник, в отличии от киммиха
Лам не воспитанник
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Zizu 5
Ответ Los Galácticos
Киммих был бы просто идеальным наследником Крооса, но для Баварии он священная корова как когда-то был Лам.
лам воспитанник, в отличии от киммиха
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SopTecret
Бавария готова платить 100+ млн?
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corazón blanco
Такая корова нужна самому. Орельен я уверен, в этом сезоне скажет свое веское слово. Он и в прошлом сезоне пришел и сразу же вписался в состав, это потом уже травма после Мундиаля и долгое восстановление не позволили ему играть.
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Sardor Abdujalilov
Обмен на Девиса
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futbol Liverpool
Наврятли это возможно
Если учитывать финансовые возможности Баварии .
И то что Реал наврятли хочет продавать одного из сильнейших опорников мира,
Единственный аргумент за Баварию это игровое время .
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RMA88
Очень и очень вряд..Желтая Утка
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Andrew.av
Продали одного француза, купили другого француза. Круговорот французов в Баварии)
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войд
Не пойдёт Тчу на понижение)
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