Тухель хочет, чтобы «Бавария» купила Тчуамени у «Реала». Контакты с игроком уже были
Томас Тухель хочет видеть в «Баварии» полузащитника «Реала» Орельена Тчуамени.
Как сообщает SPORT1, главный тренер мюнхенцев по-прежнему надеется, что этим летом клуб подпишет опорника.
«Бавария» рассматривает нескольких кандидатов. Недавно клубу предложили подписать Софьяна Амрабата («Фиорентина») и Эдсона Альвареса («Аякс»), но Тухель предпочел бы видеть в команде Тчуамени.
У «Баварии» уже были первые контакты со стороной игрока. Тчуамени задавал партнерам по сборной Франции вопросы о «Баварии». В окружении футболиста говорят, что Орельен очень легко может представить себе переход в «Баварию», если в «Реале» ему не гарантируют регулярную игровую практику.
В прошлом сезоне Тчуамени нередко оставался в запасе. Теперь в «Реале» появился еще и Джуд Беллингем, поэтому Орельен опасается за свои перспективы. Он хочет сыграть на Евро-2024 за сборную Франции. «Бавария» об этом знает, как и о том, что «Реалу» нужно будет продать кого-то из звезд, чтобы не уходить в сильный минус из-за трансфера Килиана Мбаппе.
Отмечается, что Тухель хотел видеть Тчуамени в своей команде, еще когда тренировал «Челси».
На данный момент конкретных переговоров о трансфере Тчуамени в «Баварию» нет. Руководство мюнхенского клуба удовлетворит запрос тренера и всерьез задумается о покупке Орельена, если из команды уйдут несколько полузащитников. Вероятно, в таком случае «Баварию» покинет не только Марсель Забитцер, но и Леон Горетцка.
У руководства «Баварии» очень хорошие отношения с президентом «Реала» Флорентино Пересом.
Год назад «Реал» заплатил «Монако» за Тчуамени 80 млн евро.
В целом, был одним из лучших на ЧМ в составе Франции.
Если учитывать финансовые возможности Баварии .
И то что Реал наврятли хочет продавать одного из сильнейших опорников мира,
Единственный аргумент за Баварию это игровое время .