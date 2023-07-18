Александр Мостовой: «Шалимов сильнее Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша. Они ноунеймы, а Игорь 10 лет играл в Италии»

Александр Мостовой согласен с Игорем Шалимовым, который назвал Доменико Тедеско «говном».

Вчера экс-полузащитник «Спартака» в эфире шоу «Это футбол, брат!» сказал: «Тедеско – говно, потому что занял 2-е место после 10-го или 5-го, выжал все что можно из этой команды, послал « » и уехал».

«Я про него еще два года назад это говорил – все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют. Но Игорь, конечно, резко сказал, я такого не говорил. Вот приезжают эти тренеры к нам в страну, а люди делают из них не пойми кого. Надо уважать и любить своих.

Тедеско, , – посторонние люди, которые случайно попали в футбол. Вот агент Боаша накрутил всех, устроил своего клиента на работу в «Зенит», а сейчас этот тренер сидит в Португалии и курит сигару, а все остальные люди говорят: «Кто это такой?»

, безусловно, сильнее , Абаскаля и Боаша. Как можно вообще его сравнивать с этими? Игорь 10 лет в Италии в футбол играл. Вы чего? Эти люди даже во сне такого не видели. Он априори сильнее их! Пусть они выйдут на поле и попробуют сделать то, что делал Мостовой, Канчельскис или Колыванов. Они в жизни такое не сделают!

Все эти тренеры – ноунеймы, потому что в футбол никогда не играли! Например, пойду я сейчас в больницу, и мне друг скажет: «Давай со мной пойдешь операцию проводить?» Ну как такое возможно? Это из серии: «Я не умею, но рядом постою». Вот так и работают эти иностранцы!» – сказал Мостовой.