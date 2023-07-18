Александр Мостовой: «Шалимов сильнее Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша. Они ноунеймы, а Игорь 10 лет играл в Италии»

Теги Спартак премьер-лига Россия Игорь Шалимов Александр Мостовой Андре Виллаш-Боаш Доменико Тедеско Гильермо Абаскаль Футбол

Александр Мостовой согласен с Игорем Шалимовым, который назвал Доменико Тедеско «говном».

Вчера экс-полузащитник «Спартака» в эфире шоу «Это футбол, брат!» сказал: «Тедеско – говно, потому что занял 2-е место после 10-го или 5-го, выжал все что можно из этой команды, послал «Спартак» и уехал».

«Я про него еще два года назад это говорил – все повторяют за мной. Мои высказывания люди повторяют. Но Игорь, конечно, резко сказал, я такого не говорил. Вот приезжают эти тренеры к нам в страну, а люди делают из них не пойми кого. Надо уважать и любить своих.

Тедеско, Абаскаль, Виллаш-Боаш – посторонние люди, которые случайно попали в футбол. Вот агент Боаша накрутил всех, устроил своего клиента на работу в «Зенит», а сейчас этот тренер сидит в Португалии и курит сигару, а все остальные люди говорят: «Кто это такой?»

Шалимов, безусловно, сильнее Тедеско, Абаскаля и Боаша. Как можно вообще его сравнивать с этими? Игорь 10 лет в Италии в футбол играл. Вы чего? Эти люди даже во сне такого не видели. Он априори сильнее их! Пусть они выйдут на поле и попробуют сделать то, что делал Мостовой, Канчельскис или Колыванов. Они в жизни такое не сделают!

Все эти тренеры – ноунеймы, потому что в футбол никогда не играли! Например, пойду я сейчас в больницу, и мне друг скажет: «Давай со мной пойдешь операцию проводить?» Ну как такое возможно? Это из серии: «Я не умею, но рядом постою». Вот так и работают эти иностранцы!» – сказал Мостовой.

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43 комментария

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Криштиану Роналду
Чего греха таить сам Мостовой сильнее Анчелотти, Гвардиолы и Моуринью.
+72
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+68
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Александр Борков
Ответ Криштиану Роналду
Чего греха таить сам Мостовой сильнее Анчелотти, Гвардиолы и Моуринью.
Чего греха таить, Мостовой сильнее Иисуса, Оби Ван Кеноби и Геннадия Букина
+30
0
+30
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Vatikan
🤦
+17
-1
+16
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Болельщик Биатлона
Ну да, Виллаш-Боаш всего-то Лигу Европы выиграл как тренер, то ли дело Шалимов!
+15
0
+15
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Линолеум
Пускай дальше играет,а они будут тренировать
+11
0
+11
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Marcus-light
Ответ Криштиану Роналду
Чего греха таить сам Мостовой сильнее Анчелотти, Гвардиолы и Моуринью.
Ну всё же у Анчи и Гвардиолы карьеры была получше)
+10
-1
+9
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Полуэктов Пётр
Да, Шалимов сильнее Тедеско, Абаскаля и Виллаш-Боаша... играл в футбол. Ну это просто факт.
Но почему Мостовой до сих пор (а он же уже начал обучение на лицензию) не осознает, что сейчас он говорит о ДРУГОЙ ПРОФЕССИИ? И в этой профессии Шалимов ноунейм и 10 лет в Италии не тренировал?
+7
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+7
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Святослав Федорович
А этот опять за своё. Тот кто не играл, не понимает футбол. Условный Моур посмеялся
+6
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+5
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Ебздрогыч
Федерация футбола Бельгии: вот мы идиоты! Надо было Шалимова в сборную брать! Он же в Италии 8 лет играл!
+4
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+4
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Влад Чучкалов
Ответ Александр Борков
Чего греха таить, Мостовой сильнее Иисуса, Оби Ван Кеноби и Геннадия Букина
не, ну с Букиным перебор
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+3
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horhe luis borhes
По логике Мостового, хорошим поваром может быть только тот кто много ел...
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dimonivanov
Так Шалимов еще и грамотный - письма писать умеет.
+3
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Тиджани Бабангида
Мостовому просто сложно свыкнуться с очевидным - далеко не из всех хороших игроков получаются хорошие тренеры, и во-вторых ,есть много примеров, доказывающих что классным тренером может быть человек либо с минимальным, либо вовсе без игрового опыта
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xoms
Незнаю как рыжий, но Тедеско и Боаш тренера сильные,
харизма и тактика при них!
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ericssons
Почему он не понимает что тренер и футболист это разные профессии? Пример как конструктор-инженер авто и гонщик.
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Faust Doc
Отечественная школа!
гы гы гы
+1
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Джа-Джа Бинкс
Грешно смеяться над больными. А тем более брать у них постоянно интервью с одними и теми же вопросами.
+1
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dimonivanov
Ответ dimonivanov
Так Шалимов еще и грамотный - письма писать умеет.
видимо Шалимов залогинился и минусует
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Никита Шумейко
Ответ Александр Борков
Чего греха таить, Мостовой сильнее Иисуса, Оби Ван Кеноби и Геннадия Букина
Ну с Букиным ты погорячился😂
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зак
Моуринью завершает карьеру тренера)
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dudufufu
«Все повторяют за мной» 👑👑👑
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interested
Вся беда в том, что наши тренеры абсолютно бесправные, а не наши -- относительно. А тренеры они хорошие, умные, не лаптем щи хлебают, и в этом Мостовой прав, вступаясь за своих.
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Российский пользователь
совсем мозги свои пропил
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Дэннис Молинарев
А уж какие великие тренеры Гуллит и Лэмпард, к примеру.
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Кашшай Чакырович
То что наши многие тренеры не слабее иностранцев это факт ,я помню как Моуриньо ничего не мог сделать с Бердыевым у которого состав в 50 раз дешевле ))у наших тренеров нет такого материала , который есть у иностранцев ,просто посмотрите сколько иностранцев провалились в России и то под этих иностранцев тратили кучу денег ,под нашего тренера и так сойдёт типо ! Наши футболисты просто деревья вот в чем главная проблема ,а тренеры у нас всегда было неплохие !
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