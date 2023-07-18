«Тоттенхэм» готов продать Санчеса «Спартаку» за 13,3 млн евро. Защитником интересуется «Бетис»

Теги Спартак премьер-лига Россия премьер-лига Англия Бетис Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Давинсон Санчес Чемпионат.com деньги Футбол

«Спартак» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о трансфере Давинсона Санчеса.

По информации «Чемпионата», «Тоттенхэм» запросил за 27-летнего защитника 13,3 миллиона евро.

Сторона Санчеса просит 3 миллиона евро в год. Сообщалось, что «Спартак» готов предложить «Тоттенхэму» не более 8-10 миллионов евро.

Отмечается, что в подписании Давинсона Санчеса также заинтересован «Бетис».

Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт и главный тренер Гильермо Абаскаль настаивали на отказе от Санчеса в пользу защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, однако сделка с сербским клубом сорвалась после предложения «Зенита».

В минувшем сезоне АПЛ Санчес провел 18 матчей. Статистику 27-летнего колумбийца можно найти здесь.

34 комментария

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Ебздрогыч
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано?
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Кондитер
как то дороговато то
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Сергей Сурков
Ответ Кондитер
как то дороговато то
тебе то не пофиг,ты что ли платить будешь
+15
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Shast
Надо забирать и не жмотиться. Лучшего варианта сейчас уже не найти, тем более игрок согласен. Лукойл действуй. И Рожерио везите
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Кондитер
Ответ Сергей Сурков
тебе то не пофиг,ты что ли платить будешь
Да я к тому что не купят за такие деньги
+5
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natetinain
Ответ Назар Игорь
Гораздо более молодой и перспективный Эракович обошелся Зениту вдвое дешевле чем Санчес, и его зарплата вдвое меньше чем запрашивает Санчес. К вопросу о том как работают те кто отвечает за трансферы в Зените и в Спартаке
а ты шутничок.
+4
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Андрей Витальевич
Ответ Ебздрогыч
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано?
хахаха
+8
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Boevoj Kaban
Ответ Назар Игорь
Гораздо более молодой и перспективный Эракович обошелся Зениту вдвое дешевле чем Санчес, и его зарплата вдвое меньше чем запрашивает Санчес. К вопросу о том как работают те кто отвечает за трансферы в Зените и в Спартаке
зенит увел этого игрока у Спартака, предложив лучшие условия, ахуенная работа, браво(*сарказм*)
+4
-1
+3
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Caniball
Ответ Ебздрогыч
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано?
Ждет окончательной суммы, чтобы повторить предложение Спартака. Ну и личку дать на миллион больше.
+6
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Тьерри Анри1214
Если правда, то брать и побыстрее.
+2
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Дмитрий Сологубов
Ответ Владимир Молявин
Может быть получится договориться на нормальных условиях.
Да, ну... Там Леви, он последнюю рубаху с тебя снимет, если видит интерес.
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Пухлый дядя Вася
За такие деньги и с такой личкой нафиг не нужен. Тем более без еврокубков.
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свинья в лесу
дорого. откажутся, скорее всего.
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Гамаль Хайдаров
Ответ Сергей Сурков
значит другого купят ,видно что в поисках деньги есть ,ищут варианты ,это нормально
надо же с умом деньги тратить, а не покупать кого попало,
я тебе как фан Барсы говорю)))
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Зелёный гопник
Ответ Boevoj Kaban
зенит увел этого игрока у Спартака, предложив лучшие условия, ахуенная работа, браво(*сарказм*)
У Зенита приоритетное право выкупа и решили им воспользоваться.
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nikolakovalenko@mail.ru
Ждём . Что предложит Зенит.
+1
-1
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Kranmeister
Ответ Ебздрогыч
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано?
Зенит и ведет эти переговоры от лица Тоттенхема.
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Дмитрий Морозов
Ответ Ебздрогыч
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано?
Ждут когда договорённость будет
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Andrey Yaroslavtsev
Ответ Ебздрогыч
Зенит уже вступил в переговоры или пока рано?
Санчес уже медосмотр в Зените проходит.
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Кондитер
Ответ fan200
Мы всю жизнь платим гроши игрокам. когда можно купить 1 хорошего игрока, а мы за эту сумму берем 3 - 4 чуть ниже среднего класса игроков.
А он точно заиграет ?)
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fan200
Ответ Кондитер
как то дороговато то
Мы всю жизнь платим гроши игрокам.
когда можно купить 1 хорошего игрока, а мы за эту сумму берем 3 - 4 чуть ниже среднего класса игроков.
0
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Сергей Сурков
Ответ Кондитер
Да я к тому что не купят за такие деньги
значит другого купят ,видно что в поисках деньги есть ,ищут варианты ,это нормально
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Вячеслав Селедцов
Ответ Кондитер
как то дороговато то
зато из Европы
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Roman Araslanov
Мда, не маленько. Но лучше один переплатить, чем потом 100 раз жалеть и играть с Дуарте
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Зелёный гопник
По Алипу за 7 мультов сторгуемся 👌🏻
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