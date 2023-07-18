«Тоттенхэм» готов продать Санчеса «Спартаку» за 13,3 млн евро. Защитником интересуется «Бетис»
«Спартак» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о трансфере Давинсона Санчеса.
По информации «Чемпионата», «Тоттенхэм» запросил за 27-летнего защитника 13,3 миллиона евро.
Сторона Санчеса просит 3 миллиона евро в год. Сообщалось, что «Спартак» готов предложить «Тоттенхэму» не более 8-10 миллионов евро.
Отмечается, что в подписании Давинсона Санчеса также заинтересован «Бетис».
Ранее сообщалось, что спортивный директор «Спартака» Пол Эшуорт и главный тренер Гильермо Абаскаль настаивали на отказе от Санчеса в пользу защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, однако сделка с сербским клубом сорвалась после предложения «Зенита».
В минувшем сезоне АПЛ Санчес провел 18 матчей. Статистику 27-летнего колумбийца можно найти здесь.
я тебе как фан Барсы говорю)))
когда можно купить 1 хорошего игрока, а мы за эту сумму берем 3 - 4 чуть ниже среднего класса игроков.