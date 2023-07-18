«Тоттенхэм» готов продать Санчеса «Спартаку» за 13,3 млн евро. Защитником интересуется «Бетис»

«Спартак» и «Тоттенхэм» ведут переговоры о трансфере Давинсона Санчеса.

По информации «Чемпионата», «Тоттенхэм» запросил за 27-летнего защитника 13,3 миллиона евро.

Сторона Санчеса просит 3 миллиона евро в год. Сообщалось, что «Спартак» готов предложить « » не более 8-10 миллионов евро.

Отмечается, что в подписании также заинтересован « ».

Ранее сообщалось, что спортивный директор « » Пол Эшуорт и главный тренер Гильермо Абаскаль настаивали на отказе от Санчеса в пользу защитника «Црвены Звезды» Страхини Эраковича, однако сделка с сербским клубом сорвалась после предложения «Зенита».

В минувшем сезоне АПЛ Санчес провел 18 матчей. Статистику 27-летнего колумбийца можно найти здесь.