«Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича: «Нам нужны сильные футболисты, которые не меняют мнение каждый день»

В «Спартаке» прокомментировали ситуацию со Страхиней Эраковичем.

Напомним, московский клуб хотел приобрести защитника « », но позже стало известно, что «Зенит» перехватит игрока.

– Защитник «Црвены Звезды» Эракович все-таки не принял решение перейти в «Спартак». С чем вы это связываете? Правда ли, что «Зенит», словно цыган, как его характеризует ваша бывшая руководительница [Зарема Салихова], увел у «Спартака» защитника?

– Давайте я так отвечу по трансферу: я не буду изменять себе и комментировать трансферные слухи до официального объявления, но тут, что говорить, это секрет Полишинеля, интерес к этому футболисту действительно был, но, вероятно, в «Спартаке» его не будет.

Почему и как – пусть об этом скажет сам Эракович, когда его об этом спросят. Скажем так, что «Спартаку» нужны сильные футболисты, которые не меняют свое мнение каждый день. Пусть это будет кто-то другой, – сказал глава пресс-службы «Спартака» .

«Црвена Звезда» продает Эраковича в «Зенит» из-за согласия на аренду. Их со «Спартаком» предложения одинаковые – 7 млн евро и 10% от перепродажи, 1,5 млн в год игроку

Зарема об Эраковиче: «Зенит» – как цыгане, уводят то коней, то игроков. Подписывают тех, кто им совершенно не нужен»