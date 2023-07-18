«Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича: «Нам нужны сильные футболисты, которые не меняют мнение каждый день»
В «Спартаке» прокомментировали ситуацию со Страхиней Эраковичем.
Напомним, московский клуб хотел приобрести защитника «Црвены Звезды», но позже стало известно, что «Зенит» перехватит игрока.
– Защитник «Црвены Звезды» Эракович все-таки не принял решение перейти в «Спартак». С чем вы это связываете? Правда ли, что «Зенит», словно цыган, как его характеризует ваша бывшая руководительница [Зарема Салихова], увел у «Спартака» защитника?
– Давайте я так отвечу по трансферу: я не буду изменять себе и комментировать трансферные слухи до официального объявления, но тут, что говорить, это секрет Полишинеля, интерес к этому футболисту действительно был, но, вероятно, в «Спартаке» его не будет.
Почему и как – пусть об этом скажет сам Эракович, когда его об этом спросят. Скажем так, что «Спартаку» нужны сильные футболисты, которые не меняют свое мнение каждый день. Пусть это будет кто-то другой, – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.
«Црвена Звезда» продает Эраковича в «Зенит» из-за согласия на аренду. Их со «Спартаком» предложения одинаковые – 7 млн евро и 10% от перепродажи, 1,5 млн в год игроку
Зарема об Эраковиче: «Зенит» – как цыгане, уводят то коней, то игроков. Подписывают тех, кто им совершенно не нужен»
То есть, они всерьёз думали, что пытаться подписать игрока, которого уже три года ведёт другой клуб и при этом имеет приоритетное право выкупа - это отличный план? Надёжный, #####, как швейцарские часы (с)
— Негодяй! Как он посмел! И бокал-то тоже хорош! Мнение меняет! Ну и пошёл он! Ненадёжный бокал! Тьфу на него! Официант! Водки!
А девушка выбрала более молодого, успешного здесь и сейчас. И деньги тут вообще не при чём.
Спартак пытался подписать Эраковича, а после его отказа вдруг отказалось что он не сильный.
ЦСКА пытался подписать Марио, а после его отказа оказалось, что он толстый и не играл год.
И так каждый раз.