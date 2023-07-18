«Спартак» подтвердил, что не подпишет Эраковича: «Нам нужны сильные футболисты, которые не меняют мнение каждый день»

Теги Спартак Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Страхиня Эракович Дмитрий Зеленов Футбол

В «Спартаке» прокомментировали ситуацию со Страхиней Эраковичем.

Напомним, московский клуб хотел приобрести защитника «Црвены Звезды», но позже стало известно, что «Зенит» перехватит игрока. 

– Защитник «Црвены Звезды» Эракович все-таки не принял решение перейти в «Спартак». С чем вы это связываете? Правда ли, что «Зенит», словно цыган, как его характеризует ваша бывшая руководительница [Зарема Салихова], увел у «Спартака» защитника?

– Давайте я так отвечу по трансферу: я не буду изменять себе и комментировать трансферные слухи до официального объявления, но тут, что говорить, это секрет Полишинеля, интерес к этому футболисту действительно был, но, вероятно, в «Спартаке» его не будет. 

Почему и как – пусть об этом скажет сам Эракович, когда его об этом спросят. Скажем так, что «Спартаку» нужны сильные футболисты, которые не меняют свое мнение каждый день. Пусть это будет кто-то другой, – сказал глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

«Црвена Звезда» продает Эраковича в «Зенит» из-за согласия на аренду. Их со «Спартаком» предложения одинаковые – 7 млн евро и 10% от перепродажи, 1,5 млн в год игроку

Зарема об Эраковиче: «Зенит» – как цыгане, уводят то коней, то игроков. Подписывают тех, кто им совершенно не нужен»

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113 комментариев

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blaugrano
Такие как Медина подойдут?
+215
-31
+184
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FNT
Нам нужны сильные футболисты, которые верят в заговор.
+105
-34
+71
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SMART789
Это профессиональная истерика
+102
-63
+39
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Owen_the_Simple
Весь день поклонники популярного Спартачка доказывали, что Жиго — это другое потому, что он сам выбрал. И тут представитель Спартака говорит, что серб сам передумал. Как теперь переобуваться будут?
+49
-11
+38
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MstAndreev
Прийти в ресторан. Сесть за столик с табличкой "занято". Дождаться, когда охранники пинками выкинут на улицу. Сесть в лужу перед входом и закатить истерику)
+54
-19
+35
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градус ненависти
Аххаха, обиженки;))

То есть, они всерьёз думали, что пытаться подписать игрока, которого уже три года ведёт другой клуб и при этом имеет приоритетное право выкупа - это отличный план? Надёжный, #####, как швейцарские часы (с)
+46
-14
+32
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Pure
Ответ blaugrano
Такие как Медина подойдут?
Ну он через год поменял, так что подходит 😎
+33
-2
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Игорь М.
Ответ FNT
Нам нужны сильные футболисты, которые верят в заговор.
и любят борщ и гордятся полуфиналами)))
+46
-17
+29
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Доктор Верховцев
Пришёл Спартак в бар, увидел бокал пива, потянул к нему тентакли, но тут появился Зенит, который этот бокал пива заказывал, забрал его и ушёл.
— Негодяй! Как он посмел! И бокал-то тоже хорош! Мнение меняет! Ну и пошёл он! Ненадёжный бокал! Тьфу на него! Официант! Водки!
+30
-4
+26
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Owen_the_Simple
Ответ mim81
Нет. Заметить симпатичную девушку в ресторане, поговорить с ней, увидеть симпатию в ее глазах. Потом выйти покурить и обнаружить, что она уже вовсю лижется со старым, страшным и во..чим братком с полным кошельком крупных купюр, и которого она когда-то немного знала.
Это про Жиго?
+30
-8
+22
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GMF
Напомним, московский клуб хотел приобрести защитника «Црвены Звезды», но позже стало известно(Спартаку), что «Зенит» имеет право приоритетной покупки.
+22
-1
+21
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Денис Гончаров
Переход сорвался и футболист сразу стал не сильным. Чудеса…
+20
-3
+17
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Дмитрий9779
Хотели стырить игрока,получили по щам и обиделись.
+18
-4
+14
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Dmitry_1986
Ответ Илья Владимирович
Это Москва и это будущий чемпион России. Помимо того, что Звезда и Спартак - братские клубы.
Я правильно понимаю, что в чистую проигранный финиш прошлого сезона Спартаком ЦСКА, вместо обещанной конкуренции Питеру, должен навести парня на мысль, что СМ точно возьмёт золото в сл сезоне?
+13
0
+13
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schwein
Ответ mim81
Нет. Заметить симпатичную девушку в ресторане, поговорить с ней, увидеть симпатию в ее глазах. Потом выйти покурить и обнаружить, что она уже вовсю лижется со старым, страшным и во..чим братком с полным кошельком крупных купюр, и которого она когда-то немного знала.
Хорошая аналогия, вот только старый, страшный браток с полным кошельком купюр это Спартак. Он был молодым и успешным 20 лет назад, в святые 90е, а теперь жалок и только должность в нефтяной компании его хоть как то удерживает на плаву.
А девушка выбрала более молодого, успешного здесь и сейчас. И деньги тут вообще не при чём.
+18
-5
+13
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Архитектор Мендисабаль
Зеленов, попытайся найти в мире игрока, которого не ведут пару лет как другие клубы, у которых нет заключённых соглашений о приоритетном переходе. Такие игроки ведь есть! Что же вы по чужим следам топаете?
+13
0
+13
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schwein
Это вообще прикольно.
Спартак пытался подписать Эраковича, а после его отказа вдруг отказалось что он не сильный.
ЦСКА пытался подписать Марио, а после его отказа оказалось, что он толстый и не играл год.
И так каждый раз.
+16
-3
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Owen_the_Simple
При Федуне бы уже сказали, что Эракович был отвлекающим маневром от Санчеса. А сейчас просто надулись от обиды. Скучно
+15
-3
+12
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Sebastian Debussy
Ответ Илья Владимирович
Это Москва и это будущий чемпион России. Помимо того, что Звезда и Спартак - братские клубы.
А это Питер дальше что? Да и какое ему дело до браства СМ и Звёзды?
+11
-1
+10
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Aleksandr Danilov
Ужасное заявление Спартака. Надо быть выше этого. Но это журнались СЭ Зеленов, что тут поделаешь
+14
-5
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юра георгиевский
Ответ Денис Гончаров
Переход сорвался и футболист сразу стал не сильным. Чудеса…
Это так бывшая жена обсирает успешного мужа, который её бросил. Очень знакомая тема.
+11
-2
+9
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Кирилл.С-Пб
Ответ градус ненависти
Аххаха, обиженки;)) То есть, они всерьёз думали, что пытаться подписать игрока, которого уже три года ведёт другой клуб и при этом имеет приоритетное право выкупа - это отличный план? Надёжный, #####, как швейцарские часы (с)
🐷
+17
-8
+9
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Groznyi2024
Ответ Owen_the_Simple
Весь день поклонники популярного Спартачка доказывали, что Жиго — это другое потому, что он сам выбрал. И тут представитель Спартака говорит, что серб сам передумал. Как теперь переобуваться будут?
Так они ежегодно это делают. Цикл это и есть переобувание.
+11
-2
+9
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List
🐽
+9
-1
+8
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Сергей Гришин
😂😂😂
+10
-2
+8
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