«Аль-Хилаль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому. Трансфер не исключен
«Аль-Хилаль» достиг прогресса в переговорах о трансфере Малкома.
Клуб из Саудовской Аравии продвинулся в переговорах с «Зенитом» о возможном переходе бразильского игрока.
Не исключено, что трансфер будет осуществлен, сообщает «Чемпионат».
Сообщалось, что «Зенит» запросил 50 миллионов евро у «Аль-Хилаля» за Малкома.
Ранее об интересе к Малкому из Саудовской Аравии сообщил Тимур Гурцкая. Бразильцу предлагают 10-12 миллионов евро в год.
В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит».
22 комментария