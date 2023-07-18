«Аль-Хилаль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому. Трансфер не исключен

Теги Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Малком Чемпионат.com Футбол

«Аль-Хилаль» достиг прогресса в переговорах о трансфере Малкома.

Клуб из Саудовской Аравии продвинулся в переговорах с «Зенитом» о возможном переходе бразильского игрока.

Не исключено, что трансфер будет осуществлен, сообщает «Чемпионат».

Сообщалось, что «Зенит» запросил 50 миллионов евро у «Аль-Хилаля» за Малкома.

Ранее об интересе к Малкому из Саудовской Аравии сообщил Тимур Гурцкая. Бразильцу предлагают 10-12 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит».

22 комментария

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Доктор Верховцев
Не, ну за полтос нормуль, так-то. Но напоминает утку-фернандеса.
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Vovker
Ответ Артем Галкин
Потеря если уёдет.
Еврокубков все равно нет, а 50 лямов не лишние будут
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Артем Галкин
Потеря если уёдет.
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Varenicks
Двоякое ощущение, сумма трансфера явно хорошая, но полноценной замены все равно не найдем, так что в игровом плане точно потеряем. А учитывая количество голов нападающих в прошлом сезоне, то вообще непонятно кто забивать будет
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Roman Araslanov
А я думал это только у нас за паспорт доплачивают)
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Анатолий Дмитриевич
москвичи молятся на этот трансфер))
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NbamenWade3
Тогда Тюкавина заберут 😉
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Человек1991
Мальком сейчас в 10 раз лучше Роналду , почему ему предлагают ЗП в 20 раз меньше ?) Сумасшедший мир)
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Человек1991
Мальком лучше Мудрика , Зениту надо говорить что окончательно цена 100 лимонов ))
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Balt
Не удивлюсь если перейдёт. ИМХО, все карьерные амбиции у него уже романтикой вряд ли веют - чисто работа, и где больше предложат туда и пойдёт. Тут как говорится, ничего личного...
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Доктор Верховцев
Ответ Damir Yakubov
Конечно, причём 22-х кратный)
Но в прошлом.
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Мужанов Дмитрий Александрович
Ответ Артем Галкин
Потеря если уёдет.
Ну если теперь не уйдёт то тоже потеря. Для клуба неплохой суммы а для игрока жирного контракта.
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stomatologbeatles
Ответ Анатолий Дмитриевич
москвичи молятся на этот трансфер))
Смешной коммент! Но правдивый)))))
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