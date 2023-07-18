«Аль-Хилаль» продвинулся в переговорах с «Зенитом» по Малкому. Трансфер не исключен

«Аль-Хилаль» достиг прогресса в переговорах о трансфере Малкома.

Клуб из Саудовской Аравии продвинулся в переговорах с « » о возможном переходе бразильского игрока.

Не исключено, что трансфер будет осуществлен, сообщает «Чемпионат».

Сообщалось, что «Зенит» запросил 50 миллионов евро у « » за .

Ранее об интересе к Малкому из Саудовской Аравии сообщил Тимур Гурцкая. Бразильцу предлагают 10-12 миллионов евро в год.

В прошлом сезоне бразилец забил 26 голов и сделал 7 результативных передач в 33 матчах за «Зенит».