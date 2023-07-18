«Бавария» купила Ким Мин Чжэ у «Наполи» за 50 млн евро. Контракт с защитником – на 5 лет

Ким Мин Чжэ стал игроком «Баварии».

Мюнхенский клуб объявил о трансфере корейского защитника. Контракт с ним рассчитан до 2028 года. В новом клубе Ким будет играть под 3-м номером.

Ранее сообщалось, что « » получит 50 миллионов евро за продажу 26-летнего футболиста.

В сезоне Серии А-2022/23 Ким провел 35 матчей и забил 2 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь.

Фото: https://twitter.com/FCBayern