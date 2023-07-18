«Бавария» купила Ким Мин Чжэ у «Наполи» за 50 млн евро. Контракт с защитником – на 5 лет
Ким Мин Чжэ стал игроком «Баварии».
Мюнхенский клуб объявил о трансфере корейского защитника. Контракт с ним рассчитан до 2028 года. В новом клубе Ким будет играть под 3-м номером.
Ранее сообщалось, что «Наполи» получит 50 миллионов евро за продажу 26-летнего футболиста.
В сезоне Серии А-2022/23 Ким провел 35 матчей и забил 2 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь.
Вместе с Де Лигтом - норм центр защиты будет
если таланливый раскрывшийся с юных лет игрок после нескольких лет на топ-уровне едет на заработки, это не повод его чмарить.
с таким же успехом можно чмарить этого Ху-юнь-пиня, что он раскрылся всего к 25 годам
А дальше посмотрим.
Думаю Тухель встроит в свою систему,
кореец профессионал в плане рабочей этики