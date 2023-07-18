«Бавария» купила Ким Мин Чжэ у «Наполи» за 50 млн евро. Контракт с защитником – на 5 лет

Теги Бавария бундеслига Германия серия А Италия трансферы Наполи Ким Мин Чжэ Футбол

Ким Мин Чжэ стал игроком «Баварии».

Мюнхенский клуб объявил о трансфере корейского защитника. Контракт с ним рассчитан до 2028 года. В новом клубе Ким будет играть под 3-м номером. 

Ранее сообщалось, что «Наполи» получит 50 миллионов евро за продажу 26-летнего футболиста. 

В сезоне Серии А-2022/23 Ким провел 35 матчей и забил 2 гола. Подробную статистику игрока можно найти здесь

Фото: https://twitter.com/FCBayern

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39 комментариев

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arsen tagaikulov
гоань фенербахче наполи бавария а не наоборот как принято у многих.
+50
-6
+44
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Назар Игорь
Де Лаурентис прогадал, мог бы и 70 получить., такие ЦЗ в Европе на вес золота.
+37
-5
+32
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REDDEVIL
Ответ Назар Игорь
Де Лаурентис прогадал, мог бы и 70 получить., такие ЦЗ в Европе на вес золота.
Вроде отступные были
+16
0
+16
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за ЦСКА и УРАЛ
Отличное приобретение 👍
+11
-1
+10
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мс-мешок
Ответ Dla Igr
А как же МЮ?😢
давно известно,что Бавария договорилась раньше. МЮ часто используют для поднятия цены
+11
-3
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Jor Hakobyan
💪
+8
-1
+7
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Crosby84
Отличный трансфер Баварии!
Вместе с Де Лигтом - норм центр защиты будет
+6
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Арсен Талант-Уулу
Ответ Назар Игорь
Де Лаурентис прогадал, мог бы и 70 получить., такие ЦЗ в Европе на вес золота.
Так кто ж знал, что он выйдет на такой уровень. Когда его брали, 50 казались норм отступными
+5
0
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DonBrazzo
Думаю хорошее приобретение. Продали травматичного Эрнандеса примерно за такие деньги. Защита Баварии очень хорошо укомплектована.
+5
0
+5
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Alex Metallov
Хороший игрок. Должен помочь Баварии в ЛЧ
+3
0
+3
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i love it
Ответ llolishe
Без Кейна всеравно ЛЧ не выиграют А Бундеслигу любым составом Баварка может выиграть
Даже составом Штутгарта???
+2
0
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Pavelaznaurov
Ответ Назар Игорь
Де Лаурентис прогадал, мог бы и 70 получить., такие ЦЗ в Европе на вес золота.
Не мог—- в контракте была указана сумма отступных—— Бавария ее активировала….не торгуясь
+2
0
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JBa
Ответ arsen tagaikulov
гоань фенербахче наполи бавария а не наоборот как принято у многих.
у всех разные пути и приоритеты.

если таланливый раскрывшийся с юных лет игрок после нескольких лет на топ-уровне едет на заработки, это не повод его чмарить.

с таким же успехом можно чмарить этого Ху-юнь-пиня, что он раскрылся всего к 25 годам
+3
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Begench Berdimuradov
удачи парню
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Расул Сабиров
очень хорошее приобретение,он новерное оттеснит упамекано из стартового состава,но упамекано тоже очень быстрый защ,он просто привозит много поэтому мне кажется Ким лучше него,в центре защиты теперь думаю будет надёжнее👌удачи обеим(удачи БАВАРИИ 😇)
+1
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Liverpool-fan
алга Бавария
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lizarazu
Ну вот Упомекано и присядет, а то такие привозы совершал, жуть
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Владислав Бондарчук
Хороший ход 👍🏻 главное что бы заиграл
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Юрий Балышев
Достойное подписание, главное своих сейчас не растерять.
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layton
Как там, говорите, у корейцев возраст считают?
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Remedy
Редкому корейцу, да что там- азиату! удаётся поиграть за гранд мирового футбола, поэтому можно пожелать только удачи.
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Оганнес Багдян
К системе Баварии и бундеслиги топ-трансфер.
А дальше посмотрим.
Думаю Тухель встроит в свою систему,
кореец профессионал в плане рабочей этики
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psixyec
Ответ Луизао фром мексика
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i love it
Ответ psixyec
Комментарий удален модератором
🤣🤣🤣
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JBa
Ответ Никита Китаев
Вот именно после Кулибали можно начинать учить
расскажи про свою историю трансферов, пожалуйста. может и вправду есть чему поучиться
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