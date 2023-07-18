«Барселона» рассматривает бесплатное подписание Кейна в 2024 году

«Барселона» хочет подписать Харри Кейна в следующем году.

Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» действует до завершения сезона-2023/24. В трансфере игрока в это трансферное окно заинтересована « ». « » не хочет отпускать Кейна и требует очень высокую сумму за англичанина.

Также в подписании Харри заинтересован « ». Лондонцы рассматривают интерес парижан как возможность устроить торги за игрока, чтобы повысить цену возможного трансфера, но самого футболиста не привлекает вариант с переходом во Францию.

В то же время некоторые клубы заинтересованы в подписании Кейна в качестве свободного агента в 2024 году. Этот вариант рассматривает « », у « » тоже есть желание подписать нападающего бесплатно.

Отмечается, что «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с футболистом. В противном случае его попытаются дорого продать этим летом.

В минувшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей и забил 30 голов. Подробную статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.