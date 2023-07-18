«Барселона» рассматривает бесплатное подписание Кейна в 2024 году

Теги Бавария ПСЖ Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона лига 1 Франция Ла Лига возможные трансферы Тоттенхэм Харри Кейн Футбол

«Барселона» хочет подписать Харри Кейна в следующем году.

Контракт нападающего с «Тоттенхэмом» действует до завершения сезона-2023/24. В трансфере игрока в это трансферное окно заинтересована «Бавария». «Тоттенхэм» не хочет отпускать Кейна и требует очень высокую сумму за англичанина.

Также в подписании Харри заинтересован «ПСЖ». Лондонцы рассматривают интерес парижан как возможность устроить торги за игрока, чтобы повысить цену возможного трансфера, но самого футболиста не привлекает вариант с переходом во Францию.

В то же время некоторые клубы заинтересованы в подписании Кейна в качестве свободного агента в 2024 году. Этот вариант рассматривает «Барселона», у «Манчестер Юнайтед» тоже есть желание подписать нападающего бесплатно.

Отмечается, что «Тоттенхэм» хочет продлить контракт с футболистом. В противном случае его попытаются дорого продать этим летом.

В минувшем сезоне АПЛ Кейн провел 38 матчей и забил 30 голов. Подробную статистику 29-летнего форварда можно найти здесь.

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46 комментариев

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superduper
Кейна и мбаппе, может ещё дэвиса с киммихом
+32
-3
+29
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Jor Hakobyan
😅
+27
-6
+21
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Bavarec-Art
Ниче се они новый рычаг выдумали
+20
-5
+15
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John Bunting
😂😂😂
+7
-3
+4
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Jor Hakobyan
Барселона скоро и Риддика и Рембо и Росомаху захочет подписать🤣
+4
-1
+3
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Ден Ден
Ответ superduper
Кейна и мбаппе, может ещё дэвиса с киммихом
Дэвис и Смолкина
+3
0
+3
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По чётным за Реал, по нечётным за Барсу
Кейн же вроде если и хотел уходить, то за трофеями...
+5
-2
+3
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Uf1k
Харри Кейн уже учит испанский, чтобы сказать Барселоне "нет"
+2
0
+2
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stanvixx
Тут проще перечислить кто НЕ рассматривает подписание Кейна бесплатно. Действительно, кому нужен такой форвард, ещё и бесплатно. Вот же новость ))
+2
0
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Михо
Зачем вместо Баварии переходить в игрушку Баварии😃
+3
-1
+2
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Moffo
И губозакатывающую машину. Там саудиты подписной дадут лямов 200 и от этих запросов пусть и с дисконтом, но придется плясать
+3
-1
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LERAscout
смешно, что дальше? в 2035 подпишете бесплатно Мбаппе и Холланда?
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Тимур Номад
Губа не дура
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Пацанчик реальный
Ответ Jor Hakobyan
Барселона скоро и Риддика и Рембо и Росомаху захочет подписать🤣
Судя по акции в «день гордости», будет подписан Филипп Киркоров!!
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Surviving
😂😂😂
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SamFan
Рассматриваю пригласить Ирину Шейк на сожительство в следующем году
+2
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CoTTo
Барса своим то зп не может норм платить какой Кейн))
+2
-1
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llolishe
Так не верят в Роке пхахаха
А что ж тогда агент его расхваливал будто новый обладатель ЗМ и футболист сильнее Эндрика пхаъаъа
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BZB
Да уже даже не верится, что когда-нибудь Харри покинет Тоттенхэм.
+2
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Тюменский медвежонок
Барселона как обычно в своей собственно "вселенной" живет
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trick00
Да,а еще Кимиха,Брозовича,Месси,и Силву,знаем,проходили
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Растиньяк
🤡
+5
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Remedy
А что, так можно было? 😄
+1
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Roman Araslanov
А оно ему надо?
+5
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Andrey Andreev
Бред. Даже если Кейн и уйдет, то уж точно не бесплатно. Он просто слишком порядочный для такого кидка своего клуба
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