«Интер Майами» ведет переговоры с Суаресом. В клубе считают, что скоро подпишут форварда

Теги Гремио высшая лига Бразилия МЛС возможные трансферы Луис Суарес Интер Майами Футбол

Луис Суарес может перейти в команду Лионеля Месси.

«Интер Майами» заинтересован в трансфере нападающего «Гремио», сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. Стороны вели переговоры в течение длительного времени, и прогресс был достигнут.

В «Интере» считают, что Суарес уже скоро присоединится к команде.

Этим летом в клуб из США перешли бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси и Серджи Бускетс.

В чемпионате Бразилии-2023 Луис провел 12 матчей за «Гремио», отметившись 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.

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31 комментарий

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LIBerly
Месси - счастливчик. Будет доигрывать с лучшими друзьями в лучших условиях. Рад за него!
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Гоп-стоп
Давайте еще Неймара за компанию и снова увидим МСН в деле)
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Los Galácticos
Дани Алвес выйдет из тюрьмы и тоже подтянется :)
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savik-A.M.
Ответ SaH4r.
лучшие заканчивают достойно, без пафоса, в отличии от португальского недарозумения
а тут конечно пафоса нет , владелец Бэкхэм , звёзды Бускетс и Месси , ждут ещё Суареса , пафоса конечно ноль
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Зелёный гопник
Starперцы😁
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savik-A.M.
Ответ Жалько Печалич
Алвес откинется если, то тоже не забудьте про него
а если не откинется , то хоть сигарет на зону надеюсь не забудут подкинуть )
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Cruel Snake
«Барселона» плавно переехала в МЛС
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Жалько Печалич
Алвес откинется если, то тоже не забудьте про него
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Mikas7
Ответ Гоп-стоп
Давайте еще Неймара за компанию и снова увидим МСН в деле)
он ещё молод , через года 4 можно
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Легато
Ответ Человек1991
Cостав Интер Майами в следующем сезоне : Тэр Штеген, Дани Алвес, Пике , Маскерано , Альба, Бускетс , Ракитич, Иниеста, Месси, Неймар , Суарес. Победный состав трэбла 2015 года) Возможно сильнейшая команда в 21 веке , ну топ 3 точно )
Виктор Вальдес вписался бы в эту компанию гораздо лучше
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savik-A.M.
Ответ Зелёный гопник
Starперцы😁
"неудержимые" футбольная версия , в роли Сталоне Бекхэм и так далее ...)
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Человек1991
Cостав Интер Майами в следующем сезоне : Тэр Штеген, Дани Алвес, Пике , Маскерано , Альба, Бускетс , Ракитич, Иниеста, Месси, Неймар , Суарес. Победный состав трэбла 2015 года) Возможно сильнейшая команда в 21 веке , ну топ 3 точно )
+3
-2
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itemme
Ответ Mikas7
он ещё молод , через года 4 можно
Через 4 года все они закончат, ты чего)
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Vinnipukh Vinni
Ответ Игорь Лаврушин
Америкосы считают,что старые пердуны вытянут Интер Майами .Да были там уже мегазвёзды из Эвропы-обосрались по полной.
Какие мегазвёзды там были? Помню Ибрагимовича после тяжёлой травмы колена и у него неплохо получилось.
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Человек1991
Ответ Легато
Виктор Вальдес вписался бы в эту компанию гораздо лучше
Вальдес, Пуйоль , Хави постарше , они до 2014 были основными.
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rej1sta
Ответ misha___97
Если еще и Альбу приведут, будет невероятно круто)
Пишут, что Альба сегодня уже контракт подпишет.
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misha___97
Ответ LIBerly
Месси - счастливчик. Будет доигрывать с лучшими друзьями в лучших условиях. Рад за него!
Если еще и Альбу приведут, будет невероятно круто)
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Ilya_Panchenko
Ответ Vinnipukh Vinni
Какие мегазвёзды там были? Помню Ибрагимовича после тяжёлой травмы колена и у него неплохо получилось.
В Майами были Игуаин и Матьюди
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Сикарио
Его в команде уже ненавидят. Играли ребята себе, внезапно приходит это и начинает всю команду кромсать под себя, тащить своих престарелых друзей, и выставляя обычных игроков Майами на мороз.
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зак
весь актёрский сброд будет в составе..
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10ztv
песочный клуб
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Кашшай Чакырович
Иньесту ещё можно ))
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Andrey Yaroslavtsev
Я думал, Суаресу лет 40.
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savik-A.M.
только вчера пересматривал и сразу на ум пришло " одиннадцать друзей Оушена"
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Дмитрий Гудков
Аль Наср Роналду подписал Куарежму
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