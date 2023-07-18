«Интер Майами» ведет переговоры с Суаресом. В клубе считают, что скоро подпишут форварда
Луис Суарес может перейти в команду Лионеля Месси.
«Интер Майами» заинтересован в трансфере нападающего «Гремио», сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. Стороны вели переговоры в течение длительного времени, и прогресс был достигнут.
В «Интере» считают, что Суарес уже скоро присоединится к команде.
Этим летом в клуб из США перешли бывшие партнеры Суареса по «Барселоне» – Лионель Месси и Серджи Бускетс.
В чемпионате Бразилии-2023 Луис провел 12 матчей за «Гремио», отметившись 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.
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