«Интер Майами» ведет переговоры с Суаресом. В клубе считают, что скоро подпишут форварда

Луис Суарес может перейти в команду Лионеля Месси.

« » заинтересован в трансфере нападающего « », сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул. Стороны вели переговоры в течение длительного времени, и прогресс был достигнут.

В «Интере» считают, что Суарес уже скоро присоединится к команде.

Этим летом в клуб из США перешли бывшие партнеры по «Барселоне» – Лионель Месси и Серджи Бускетс.

В чемпионате Бразилии-2023 Луис провел 12 матчей за «Гремио», отметившись 4 голами и 3 ассистами. Подробную статистику 36-летнего футболиста можно найти здесь.