Российские и белорусские спортсмены не смогут попасть на Олимпиаду, если их не допустят международные федерации

Теги МОК Олимпийская сборная России World Athletics (IAAF) Томас Бах Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Легкая атлетика

Российские и белорусские атлеты в отдельных видах спорта не смогут попасть на Олимпиаду, если их не допустят международные федерации.

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе круглого стола со СМИ. 

«Если мы допустим спортсменов из этих стран, то это будут нейтральные атлеты. Если Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допустит спортсменов с этими паспортами, то они не будут участвовать.

Точно так же, если они не пройдут квалификацию, они не будут участвовать. Мы продолжаем мониторить ситуацию, на данный момент мы довольны тем, как она развивается», – заявил Бах.

28 марта МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. 

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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8 комментариев

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Беглый*
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alexnew
Он доволен.
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Ирина Иванова
МОК доволен тем, что мониторит ситуацию. Может пора снять эту шарашкину контору с довольствия?
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Франческо Тотти
На телефоне напоминалку поставил что ли?
Вроде как все давно все поняли, Бах перестал бы в политику играть.
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filippa
Бах на 2ух стульях пытается усидеть. и вашим и нашим и ни какой ответственности.
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Геннадий Тёкин
Дядя как бы твоей заднице не застрять между двух стульев(.
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Forever Alone
Ответ filippa
Бах на 2ух стульях пытается усидеть. и вашим и нашим и ни какой ответственности.
Не, он на бутылке сидит
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