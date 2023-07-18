Российские и белорусские спортсмены не смогут попасть на Олимпиаду, если их не допустят международные федерации

Российские и белорусские атлеты в отдельных видах спорта не смогут попасть на , если их не допустят международные федерации.

Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета в ходе круглого стола со СМИ.

«Если мы допустим спортсменов из этих стран, то это будут нейтральные атлеты. Если Всемирная легкоатлетическая ассоциация ( ) не допустит спортсменов с этими паспортами, то они не будут участвовать.

Точно так же, если они не пройдут квалификацию, они не будут участвовать. Мы продолжаем мониторить ситуацию, на данный момент мы довольны тем, как она развивается», – заявил Бах.

28 марта рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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