Российские и белорусские спортсмены не смогут попасть на Олимпиаду, если их не допустят международные федерации
Российские и белорусские атлеты в отдельных видах спорта не смогут попасть на Олимпиаду, если их не допустят международные федерации.
Об этом заявил глава Международного олимпийского комитета Томас Бах в ходе круглого стола со СМИ.
«Если мы допустим спортсменов из этих стран, то это будут нейтральные атлеты. Если Всемирная легкоатлетическая ассоциация (World Athletics) не допустит спортсменов с этими паспортами, то они не будут участвовать.
Точно так же, если они не пройдут квалификацию, они не будут участвовать. Мы продолжаем мониторить ситуацию, на данный момент мы довольны тем, как она развивается», – заявил Бах.
28 марта МОК рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.
В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?
«Вы озлобили огромную страну. Оттолкнули один народ и не помогли другому». Денис Панкратов ответил Томасу Баху
Вроде как все давно все поняли, Бах перестал бы в политику играть.