Комитет Европарламента призвал МОК не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024

Теги МОК Олимпийская сборная России Париж-2024 олимпийская сборная Беларуси Политика Легкая атлетика

Комитет по иностранным делам Европарламента призвал не допускать россиян и белорусов на ОИ.

Комитет опубликовал доклад с призывом к МОК. 

«Депутаты Европарламента призывают МОК и другие международные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях», – говорится в документе. 

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия. 

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. 

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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15 комментариев

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unreality
Че там, МОК наказывает за вмешательство государств?) Европарламент это фактически все государства Европы.
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О-l-О
Ответ unreality
Че там, МОК наказывает за вмешательство государств?) Европарламент это фактически все государства Европы.
на деле же он вообще ничего не решает)
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baytygan
призывают друг друга...
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And-Rover
Зато как требовать экспорт древесины от России так поза сразу как в сексе.
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Crenk
Значит и украинских не следует допускать
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ДИОНИС
Это что , типа, "Спорт вне политики"?! Ну-ну!
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Олег Милославский
Да уже давно ясно что Олимпиад мимо как и чемп Европы по футболу
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unreality
Ответ О-l-О
на деле же он вообще ничего не решает)
Ну это-то понятно) Лично мне вообще плевать, я Олимпиады уже очень давно не смотрю. Превратились в хрен пойми что.
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Мерседес-Бендзь
Очевидно же, все ради безопасности.
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Obdob
Где-то я уже читал подобное: как Средиземье объединилось против нашествия орды. Теперь еще из Казахстана должны подъехать всадники Рохана
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Ирина Иванова
Европарламентский рингтон: "В Европу россиян и белорусов не пущать ни в каком статусе!"
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алексей любовь
Ну хотя бы как беженцев, ну, пожалуйста 😥
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Karra
Ответ unreality
Че там, МОК наказывает за вмешательство государств?) Европарламент это фактически все государства Европы.
Государство всегда напрямую влияет на свой спорт, любой нац. олимпийский комитет управляется государством. И чем больше финансирование государства, тем больше это влияние.
Поэтому на данный момент говорить о каком-то невмешательстве - полный фарс.
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filippa
Ответ О-l-О
на деле же он вообще ничего не решает)
кто ? МОК? так то да . нынешний МОК мало что решает..
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