Комитет Европарламента призвал МОК не допускать российских и белорусских спортсменов на Олимпиаду-2024

Комитет по иностранным делам Европарламента призвал не допускать россиян и белорусов на ОИ.

Комитет опубликовал доклад с призывом к МОК.

«Депутаты Европарламента призывают МОК и другие международные федерации не допускать спортсменов из Беларуси и Российской Федерации к участию в Олимпийских играх 2024 года в Париже или любых других международных спортивных мероприятиях», – говорится в документе.

28 марта Международный олимпийский комитет рекомендовал федерациям допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе. Это не касается командных видов, представителей силовых ведомств и поддержавших боевые действия.

Летние Олимпийские игры пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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