Роналду о звездах в Саудовской Аравии: «Знал, что так будет. Серия А была мертва, когда я переходил, а потом возродилась. Криштиану создает интерес»
Криштиану Роналду высказался о том, как меняет лиги и клубы.
– Как вы считаете, топ-игроки поехали в Саудовскую Аравию из-за вас?
– 100 процентов. Это факт.
– Вы ожидали, что эффект будет незамедлительным?
– Я думал, что на это уйдет год, но потребовалось полгода. Я ошибся на шесть месяцев. Но я знал, что это произойдет, потому что итальянская лига была мертва, когда я переходил туда. Затем она возродилась.
Если Криштиану куда-то идет, то это создает интерес, так что я знал, что все так и будет. Уверен, в следующем сезоне в Саудовскую Аравию приедет еще больше звезд, – сказал нападающий «Аль-Насра».
Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.
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Да и на то как 35 -летний Квальярелла вместе с Запатой затмевала его тоже было чудно наблюдать)
А так, Мостовой мирового масштаба
Отличный тоже результат?
Он в инсте каждый чих постит, даже объявился с простыней оправданий когда от Марокко отлетел.
А вот после 18.12.2022 его две недели не видно и не слышно было.
Видимо морально был подавлен, ведь даже его детский мозг понимает что ЧМ Месси это точка в дебатах.
Лео выиграл.