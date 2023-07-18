Роналду о звездах в Саудовской Аравии: «Знал, что так будет. Серия А была мертва, когда я переходил, а потом возродилась. Криштиану создает интерес»

Теги Криштиану Роналду Ювентус серия А Италия трансферы высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Криштиану Роналду высказался о том, как меняет лиги и клубы.

– Как вы считаете, топ-игроки поехали в Саудовскую Аравию из-за вас?

– 100 процентов. Это факт.

– Вы ожидали, что эффект будет незамедлительным?

– Я думал, что на это уйдет год, но потребовалось полгода. Я ошибся на шесть месяцев. Но я знал, что это произойдет, потому что итальянская лига была мертва, когда я переходил туда. Затем она возродилась.

Если Криштиану куда-то идет, то это создает интерес, так что я знал, что все так и будет. Уверен, в следующем сезоне в Саудовскую Аравию приедет еще больше звезд, – сказал нападающий «Аль-Насра».

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

Криштиану Роналду: «Я не вернусь в европейский футбол. Его уровень упал, единственная достойная лига – АПЛ»

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155 комментариев

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gPk
Тут кринжик прав 100 процентов. Раньше на гегемонию Юве было неинтересно смотреть. Но после того как он пришёл Ювентус чтал деградировать, а на последний его сезон из гегемона превратился в команду которая только в последнем туре попала в 4-ку.
Да и на то как 35 -летний Квальярелла вместе с Запатой затмевала его тоже было чудно наблюдать)
+365
-21
+344
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Cruel Snake
Полностью с ним согласен. После его перехода «Ювентус» перестал брать Серию А. Появилась интрига и это 👍
+166
-10
+156
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Экспертное мнение
Ответ gPk
Тут кринжик прав 100 процентов. Раньше на гегемонию Юве было неинтересно смотреть. Но после того как он пришёл Ювентус чтал деградировать, а на последний его сезон из гегемона превратился в команду которая только в последнем туре попала в 4-ку. Да и на то как 35 -летний Квальярелла вместе с Запатой затмевала его тоже было чудно наблюдать)
Факт, Роналду из монолиги сделал чемпионат где титул теперь берут 4 разные клуба за 4 года. Теперь сравните с этим вашим Пепом, который сделал из АПЛ монолигу.
+139
-6
+133
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AnMe
Интересно, насколько сильно кринжуют с его интервью за последнее время бывшие тренер и соклубники?
+113
-6
+107
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Сэйлор Мун
Ибрагимович под 40 лет создал интерес поболее тебя для Серии А. Пришел, заявил что возьмет Скудетто и сдержал слово.
+87
-4
+83
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Red_Marlboro_
Престарелая Эсмеральда совсем уже сошла с ума как мне кажется,Месси морально добил её выиграв кубок мира
+82
-7
+75
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Tomas Nepotrebko
Ответ AnMe
Интересно, насколько сильно кринжуют с его интервью за последнее время бывшие тренер и соклубники?
Думаю, они кринжевали, когда приходилось с ним в одном коллективе быть. А сейчас, уверен, скидывают друг другу и в групповые чаты ссылки на интервью чтобы все поржали.
+74
-3
+71
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Jeremy Fraser
Я правильно понимаю, что иногда он о себе говорит в третьем лице?)
А так, Мостовой мирового масштаба
+49
-2
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M. Shinoda
Стоит признать тут он прав. Убив Ювентус он вернул в эту лигу интригу. Сиуууууууууу!
+28
-2
+26
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Манковский
Ювентус очень хорошо возродился от финалиста ЛЧ до борьбы за 4-е место. Кринж позор футбола.
+29
-5
+24
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Abu Ibrahim
Ответ Jeremy Fraser
Я правильно понимаю, что иногда он о себе говорит в третьем лице?) А так, Мостовой мирового масштаба
После завершения карьеры его словесный понос запаримся читать . У него то эго как у сотни Мостовых .
+24
-1
+23
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Tseren031293
Ты ведь говорил,что все чемпионаты кроме АПЛ уровнем упали , а тут Серия А возродилась ? Двойные стандарты получается ?
+23
-2
+21
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gPk
Ответ udiekemen
Бред, Рон с юве были чемпионами со всяким Рабью и Матюиди, становился лучшим бомбардиром, забил 100+голов) вполне хорошо даже отлично А после его ухода что-то изменилось? нет, даже хуже чем было, вот и причём тут Рон, комплексы??
А Ювентус до Роналду 2 раза играл в финале ЛЧ за 3 года. С ним отлетали от Лиона, Порту, АЯКСа.
Отличный тоже результат?
+25
-4
+21
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Кашшай Чакырович
Это клиника ,вроде столько денег ,а врача не может себе найти ?)
+17
-1
+16
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Oleg
Ответ Red_Marlboro_
Престарелая Эсмеральда совсем уже сошла с ума как мне кажется,Месси морально добил её выиграв кубок мира
Факт)!
Он в инсте каждый чих постит, даже объявился с простыней оправданий когда от Марокко отлетел.
А вот после 18.12.2022 его две недели не видно и не слышно было.
Видимо морально был подавлен, ведь даже его детский мозг понимает что ЧМ Месси это точка в дебатах.
Лео выиграл.
+20
-4
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ТТД Бубнова
3 клуба в полуфинале ЛЧ, и по клубу в финале ЛЕ и ЛК передают привет любителю зашакалить гол своего соотечественника волосом )
+16
-1
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Михо
Он правда верит во все что говорит, а кто не согласен тот завидует и некрасивый. Кстати неплохая жизненная позиция, нужно попробовать😃
+18
-3
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Tiestorzn17
Пришел, развалил Ювентус и ушел. П - победитель.
+13
0
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aidos_1979
Ответ gPk
Тут кринжик прав 100 процентов. Раньше на гегемонию Юве было неинтересно смотреть. Но после того как он пришёл Ювентус чтал деградировать, а на последний его сезон из гегемона превратился в команду которая только в последнем туре попала в 4-ку. Да и на то как 35 -летний Квальярелла вместе с Запатой затмевала его тоже было чудно наблюдать)
И усилил альнаср идущий первым до кринжа)
+12
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falkao2013
Его вчерашнее интервью ещё жёстче по глупости,чем вью Моргану.
+12
-1
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TravenS
Как можно быть фанатом этого сноба?
+9
0
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TheFrosty
Серия А была мертва после того как я перешел. Я опустил вечного гегемона Италии в лигу Европы и убежал. После этого серия А возродилась и снова в финалах ЛЧ.
+9
0
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nurikkkk
Бензема пересчитывая 100 лямов, говорит: да, да Криш, я перешел точно только из за тебя....
+10
-1
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Sinister Kid
То есть выходы итальянских клубов в финалы еврокубков, были не случайны. На багаже Роналду дошли.
+10
-2
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Санитар-волк
Феноменальный нарциссизм. То есть, в Аравию едут не за горами бабла, а приобщиться к Святому Кринжиану?
+10
-2
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