Роналду о звездах в Саудовской Аравии: «Знал, что так будет. Серия А была мертва, когда я переходил, а потом возродилась. Криштиану создает интерес»

Криштиану Роналду высказался о том, как меняет лиги и клубы.

– Как вы считаете, топ-игроки поехали в Саудовскую Аравию из-за вас?

– 100 процентов. Это факт.

– Вы ожидали, что эффект будет незамедлительным?

– Я думал, что на это уйдет год, но потребовалось полгода. Я ошибся на шесть месяцев. Но я знал, что это произойдет, потому что итальянская лига была мертва, когда я переходил туда. Затем она возродилась.

Если Криштиану куда-то идет, то это создает интерес, так что я знал, что все так и будет. Уверен, в следующем сезоне в Саудовскую Аравию приедет еще больше звезд, – сказал нападающий « ».

Роналду выступал за «Ювентус» с 2018 по 2021 год.

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