Матч «Спартак» – «Нефтчи» прерывался из-за использования фанатами красно-белых пиротехники. ОМОН заблокировал часть выходов со стадиона

Теги Спартак премьер-лига Россия товарищеские матчи (клубы) болельщики Открытие Банк Арена Нефтчи Р-Спорт Гильермо Абаскаль Футбол

Болельщики «Спартака» устроили пиротехническое шоу на товарищеском матче.

Красно-белые обыграли азербайджанский «Нефтчи» в товарищеской игре на своем поле – 2:0. 

Во втором тайме матч пришлось приостановить из-за использования болельщиками «Спартака» пиротехники. Главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль призвал команду покинуть поле и сам ушел в подтрибунное помещение. Красно-белые вернулись, когда дым рассеялся. 

К стадиону «Открытие Банк Арена» был направлен ОМОН – силовики заблокировали часть выходов в ожидании фанатов, использовавших пиротехнику. Всего игру посетили около 20 тысяч человек.

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59 комментариев

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Тиджани Бабангида
Такая вызывающая и ненужная яркость в товарищеском матче явно будет использована органами в поддержку FanID.
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Доктор Верховцев
Плавно-плавно фануйди крадётся ко всем остальным играм.
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+28
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Нейтральный критик
Забавно, когда подгадившие своей команде фанаты пытаются переводить тему на фанайди. Даже лояльного Абаскаля умудрились вывести из себя.
+29
-8
+21
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Artie Bukko
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Все в мире пускают фаеры и пиро на футболе, но только в нашей стране это кому-то мешают. Делают из футбола балет.
Мне неприкольно дышать этим говном, когда оно прям облаками идёт по трибунам, думаю мало кому вообще это прикольно. Вообще пох что там как с этим в каких странах.
+29
-10
+19
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Любитель побеждать
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Все в мире пускают фаеры и пиро на футболе, но только в нашей стране это кому-то мешают. Делают из футбола балет.
В Англии пускают?
+27
-11
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Chernoy
20 тысяч на товарняке, спасибо фан айди. Только сейчас еду с этого матча. Сидел аккурат за противоположными от фанатов воротами. Зажгли одновременно световых шашек штук 10-12. Никто никуда не бросал. Они прогорели и все. Матч остановили не когда был дым, а когда он практически полностью рассеялся, смех просто.
+18
-3
+15
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Жалько Печалич
сейчас лобисты фан ай ди будут потирать руки и сетовать, что с фан айди такого не случилось бы..
+19
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Artie Bukko
Ответ ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Так ходи с 3 колеками которые фан-уйди ходит, сиди и слушай крики футболистов
Ну без нормальной фанатской поддержки тоже неприкольно, я ходил, охренел от этой тишины. У меня вопросы именно к дымовухам и к оскорбительным зарядам, это надо убирать со стадионов.
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Ответ Жалько Печалич
сейчас лобисты фан ай ди будут потирать руки и сетовать, что с фан айди такого не случилось бы..
С фан-уйди было 3тыс на трибунах и все
+11
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Чего уж там
"Красно-белые вернулись на поле, когда дым рассеялся."
Кроме Абаскаля никто никуда не уходил, тем более с поля ЛОЛ
+8
-1
+7
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RAMIK
Дым уже весь ушёл, потом только остановили. Бред полнейший.
+6
0
+6
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6kMz
Тут такие комментарии, как-будто отмена фанайди как-то от поведения фанатов зависит.
"Ой, зажгли файеры - теперь точно фанайди не отменят"
Вы серьёзно??
+7
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ВАЛЕРИЙ АЛЬБЕРТОВИЧ ЖМЫШЕНКО
Все в мире пускают фаеры и пиро на футболе, но только в нашей стране это кому-то мешают. Делают из футбола балет.
+27
-22
+5
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Moffo
Зачем эти полумеры с фанайди, пора уже только по ксиве пускать на стадион
+7
-2
+5
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Кирилл Польский
Это какие - то действительно уникальные люди, ей богу. Решили заняться хнёй просто почему бы и нет, а потом ой: фанат не преступник, домой по паспорту не ходят. Товарищеский матч. Ну на###я, а главное зачем? Вы ЛЧ выиграли? В ж@пы себе фаера засуньте, и подорвите. Ну такая вот ситуация, все против фанида. Ну ведите себя как пушистые, показывайте, что вы есть сама безопасность. Нет, вы САМИ даёте дедам картинку, что всё правильно они сделали, не пускать таких на стадион. Деды щас ещё и ужесточат правила оформления благодаря таким уникумам, и формально даже будут правы. Ну нет ничего красивого в фаерах, нет. Это ж ещё и работает по старой схеме: кто-то заранее пронес на стадион, все кто надо всё знали, а любой клуб потом такой: а кто это сделал? (голосом консьержа) Мнение автора может не совпадать с позицией..)
+11
-8
+3
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Mbest77
Ответ Chernoy
20 тысяч на товарняке, спасибо фан айди. Только сейчас еду с этого матча. Сидел аккурат за противоположными от фанатов воротами. Зажгли одновременно световых шашек штук 10-12. Никто никуда не бросал. Они прогорели и все. Матч остановили не когда был дым, а когда он практически полностью рассеялся, смех просто.
Явно провокация была… заказали лоббисты фанайди, чтобы доказать что он нужен
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ken2ki
Ответ UNAFFECTED
жесть приплыли, что комменты против ошейника трут)
Там пацан за себя и товарища тащит, ему дома жену-инстасамку и тугосерю кормить, не будь суров
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КБ Сергей
Эти фанаты здорово сработали против отмены фануйди… совсем без мозгов.
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Вячеслав Краснов
Ответ Кирилл Польский
Это какие - то действительно уникальные люди, ей богу. Решили заняться хнёй просто почему бы и нет, а потом ой: фанат не преступник, домой по паспорту не ходят. Товарищеский матч. Ну на###я, а главное зачем? Вы ЛЧ выиграли? В ж@пы себе фаера засуньте, и подорвите. Ну такая вот ситуация, все против фанида. Ну ведите себя как пушистые, показывайте, что вы есть сама безопасность. Нет, вы САМИ даёте дедам картинку, что всё правильно они сделали, не пускать таких на стадион. Деды щас ещё и ужесточат правила оформления благодаря таким уникумам, и формально даже будут правы. Ну нет ничего красивого в фаерах, нет. Это ж ещё и работает по старой схеме: кто-то заранее пронес на стадион, все кто надо всё знали, а любой клуб потом такой: а кто это сделал? (голосом консьержа) Мнение автора может не совпадать с позицией..)
Как будто для его ввода и закручивания гаек нужны причины. Насмешил
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eyeballerswow
а как они без фануйди вычислят хулюгганов?
это же физически невозможно
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Игорь Герасимчук
Ещё один повод продвигать Fan ID дальше, к сожалению.
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Mbest77
Идиоты же 🙈 надо было показать что без фан-айди тоже нормально можно проводить игры
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Atlichna
Back to USSR
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RW7
Ответ GMF
Похоже там с омоном ещё продолжение будет..
Ниче не будет. Едем домой.
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О-l-О
Ответ RW7
БЫШОВЕЦ
причем тут Светоч?)
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