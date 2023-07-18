Болельщики «Спартака» устроили пиротехническое шоу на товарищеском матче.

Красно-белые обыграли азербайджанский « » в товарищеской игре на своем поле – 2:0.

Во втором тайме матч пришлось приостановить из-за использования болельщиками « » пиротехники. Главный тренер москвичей призвал команду покинуть поле и сам ушел в подтрибунное помещение. Красно-белые вернулись, когда дым рассеялся.

К стадиону « » был направлен ОМОН – силовики заблокировали часть выходов в ожидании фанатов, использовавших пиротехнику. Всего игру посетили около 20 тысяч человек.