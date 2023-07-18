Матч «Спартак» – «Нефтчи» прерывался из-за использования фанатами красно-белых пиротехники. ОМОН заблокировал часть выходов со стадиона
Болельщики «Спартака» устроили пиротехническое шоу на товарищеском матче.
Красно-белые обыграли азербайджанский «Нефтчи» в товарищеской игре на своем поле – 2:0.
Во втором тайме матч пришлось приостановить из-за использования болельщиками «Спартака» пиротехники. Главный тренер москвичей Гильермо Абаскаль призвал команду покинуть поле и сам ушел в подтрибунное помещение. Красно-белые вернулись, когда дым рассеялся.
К стадиону «Открытие Банк Арена» был направлен ОМОН – силовики заблокировали часть выходов в ожидании фанатов, использовавших пиротехнику. Всего игру посетили около 20 тысяч человек.
Кроме Абаскаля никто никуда не уходил, тем более с поля ЛОЛ
"Ой, зажгли файеры - теперь точно фанайди не отменят"
Вы серьёзно??
это же физически невозможно