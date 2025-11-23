  • Спортс
  • Пономарев о жалобе Гайича на судейство в дерби: «Карасев мог поставить пенальти в ворота ЦСКА, когда Дивеев отставил свой шлагбаум. Стопроцентный 11-метровый. Какие могут быть претензии?»
52

Пономарев о жалобе Гайича на судейство в дерби: «Карасев мог поставить пенальти в ворота ЦСКА, когда Дивеев отставил свой шлагбаум. Стопроцентный 11-метровый. Какие могут быть претензии?»

Владимир Пономарев высказался о жалобах ЦСКА на судейство в дерби.

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев поделился мыслями о прошедшем дерби между «Спартаком» и ЦСКА (1:0). 

Стало ли для вас сюрпризом, что ЦСКА выглядел так неважно?

– Неважно выглядел – это не то слово. Хотя первый там меня обнадежил. Я думал, что гости все равно должны забить. Вроде бы движение было хорошее, физика тоже. «Спартаку» не давали играть, хорошо прессинговали. А во втором тайме выглядели плохо. Не понимаю почему. 

Почему все-таки ЦСКА сыграл ниже своих возможностей?

– Команда сыграла намного ниже возможностей. Особенно во втором тайме «армейцы» резко сдали. «Спартак» это прекрасно почувствовал и осмелел. Атак на ворота Акинфеева стало больше. В итоге кое-что у хозяев получилось. Так всегда и бывает. Так что тут надо смотреть в корень: в чем дело. Может быть, физика не в порядке или перетренировались перед дерби. 

«Спартак» забил с углового. Можно ли сказать, что гол Воробьева ничему не научил ЦСКА? 

– В таких голах бесполезно что-то анализировать. Там ничего не поймешь. Был гол Воробьева, теперь так же «Спартак» забил. Это просто неожиданность. Бывают такие ненормальные голы. Когда подают угловой, то у ближней штанги всегда стоит страхующий футболист. А вчера почему-то там никого не оказалось. Один Акинфеев был. И мяч проскочил. Тут не на кого пенять. 

После матча «армеец» Гайич высказал претензии к арбитру матча. На ваш взгляд, были сомнительные решения у Карасева?

– Ну какие могут быть претензии? Он спокойно мог поставить пенальти в ворота ЦСКА, когда Дивеев отставил свой шлагбаум. Там был стопроцентный одиннадцатиметровый. Дивеев перекрыл дорогу нападающему, который прорывался к воротам. Это все равно, что руками его тормознуть. А он тормознул ногой. Так что не может быть претензий к судьям. 

Соперники нанесли по одному удару в створ ворот. Не слишком ли мало?

– Это потому, что нападающие слабые. У ЦСКА вообще давно с этим проблемы. Форварды ничего не могут сделать. А Кисляк и Обляков не подходят к воротам. Неужели нет возможности пробить с такими мячами? Сейчас мячи хорошо летают, и даже издали можно забить, если хорошо приложиться. Но никто этого не делает.  

Есть мнение, что у ЦСКА один из худших подборов форвардов в РПЛ. Согласны с этим? 

– Полностью. И давно. Нет в команде нападающих. Молодых «армейцы» берут, и все равно ничего не получается. А «Спартак» даже Заболотного в конце матча выпустил. Это вообще смешно.  

– ЦСКА уже в третий раз проиграл после паузы на матчи сборных и снова не забил. Это уже тенденция?

– Это дело случая, и никого значения не имеет. Так бывает. Тут нет закономерности, – сказал бывший защитник ЦСКА.    

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Евро-Футбол.Ру»
