«Динамо» и ЦСКА ведут переговоры по Карраскалю. «Зениту» игрок интересен на случай ухода Клаудиньо – в сделку могут включить Сутормина
«Динамо» и «Зенит» ведут переговоры с ЦСКА о трансфере Хорхе Карраскаля.
Как сообщает Иван Карпов, «Динамо» ведет переговоры с ЦСКА по 25-летнему футболисту. Карраскаль хочет сменить клуб. Новый тренер «Динамо» Марцел Личка одобрил потенциальный трансфер.
Отмечается, что в ЦСКА возможный уход Карраскаля рассматривают как возможность заработать на новичков и выгодно расстаться с футболистом, который не подходит главному тренеру. В «Динамо» рады заполучить такого креативного футболиста, который добавит вариативности атаке.
«Динамо» – не единственный вариант продолжения карьеры Карраскаля. Интерес к игроку проявляет ПАОК – Карраскаля могут арендовать с обязательным выкупом за 7 млн евро. Однако это маловероятно, так как ЦСКА настроен на полноценную продажу, учитывая интерес к игроку в РПЛ.
Кроме того, интерес к Хорхе проявляет и «Зенит». В сделку могут включить Алексея Сутормина. Трансфер Карраскаля в «Зенит» будет возможен только в случае ухода Клаудиньо.
Также некоторое время назад колумбийцем интересовался «Краснодар».
Статистику 25-летнего игрока атаки можно изучить здесь.
Но главный вопрос за неделю до старта чемпионата - а где трансферы то на вход ?
Не нужен был Медина, теперь Карраскаль...
Чего добивается главный тренер ЦСКА??
Вы помните почему Хорхе сел на лавку ?
После возобновления чемпионата он филонил в матче с Сочи и не отрабатывал в отборе.
И это не первый раз уже был.
что игроки Федотову не нужны - это и по весне видно было, невелика потеря, Карась уж точно, Медину жалко.
про конфликты - фигня, с сильными игроками конфликтов нет почему-то. Роша, Мойзес играют и все норм.
просто примами себя посчитали, а конкуренцию не выиграли
Или нужно ломать всю систему, которую ты прививаешь команде и делать исключения ?