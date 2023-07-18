«Динамо» и ЦСКА ведут переговоры по Карраскалю. «Зениту» игрок интересен на случай ухода Клаудиньо – в сделку могут включить Сутормина

«Динамо» и «Зенит» ведут переговоры с ЦСКА о трансфере Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Иван Карпов, « » ведет переговоры с ЦСКА по 25-летнему футболисту. Карраскаль хочет сменить клуб. Новый тренер «Динамо» одобрил потенциальный трансфер.

Отмечается, что в возможный уход Карраскаля рассматривают как возможность заработать на новичков и выгодно расстаться с футболистом, который не подходит главному тренеру. В «Динамо» рады заполучить такого креативного футболиста, который добавит вариативности атаке.

«Динамо» – не единственный вариант продолжения карьеры Карраскаля. Интерес к игроку проявляет – Карраскаля могут арендовать с обязательным выкупом за 7 млн евро. Однако это маловероятно, так как ЦСКА настроен на полноценную продажу, учитывая интерес к игроку в .

Кроме того, интерес к Хорхе проявляет и «Зенит». В сделку могут включить Алексея Сутормина. Трансфер Карраскаля в «Зенит» будет возможен только в случае ухода Клаудиньо.

Также некоторое время назад колумбийцем интересовался «Краснодар».

Статистику 25-летнего игрока атаки можно изучить здесь.