«Динамо» и ЦСКА ведут переговоры по Карраскалю. «Зениту» игрок интересен на случай ухода Клаудиньо – в сделку могут включить Сутормина

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва ПАОК высшая лига Греция Краснодар Алексей Сутормин Хорхе Карраскаль Клаудиньо Марцел Личка Футбол

«Динамо» и «Зенит» ведут переговоры с ЦСКА о трансфере Хорхе Карраскаля.

Как сообщает Иван Карпов, «Динамо» ведет переговоры с ЦСКА по 25-летнему футболисту. Карраскаль хочет сменить клуб. Новый тренер «Динамо» Марцел Личка одобрил потенциальный трансфер.

Отмечается, что в ЦСКА возможный уход Карраскаля рассматривают как возможность заработать на новичков и выгодно расстаться с футболистом, который не подходит главному тренеру. В «Динамо» рады заполучить такого креативного футболиста, который добавит вариативности атаке.

«Динамо» – не единственный вариант продолжения карьеры Карраскаля. Интерес к игроку проявляет ПАОК – Карраскаля могут арендовать с обязательным выкупом за 7 млн евро. Однако это маловероятно, так как ЦСКА настроен на полноценную продажу, учитывая интерес к игроку в РПЛ.

Кроме того, интерес к Хорхе проявляет и «Зенит». В сделку могут включить Алексея Сутормина. Трансфер Карраскаля в «Зенит» будет возможен только в случае ухода Клаудиньо.

Также некоторое время назад колумбийцем интересовался «Краснодар». 

Статистику 25-летнего игрока атаки можно изучить здесь.

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87 комментариев

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Кирилл
Теперь будет сага о Карраскале...

Но главный вопрос за неделю до старта чемпионата - а где трансферы то на вход ?
+25
-2
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Olga.t
Опять Федотову не подходит сильный игрок?
Не нужен был Медина, теперь Карраскаль...
Чего добивается главный тренер ЦСКА??
+24
-5
+19
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Babusya
И все-таки причина в главном тренере Федотове, да уж, конфликтный человек.
+20
-4
+16
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fargys
"Зенит - чемпион!" - прокомментировал новость футболист ЦСКА и поцеловал ромбик.
+17
-2
+15
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.ru
Личка заинтересован в Карраскале, Карраскаль заинтересован в личке... всё сходится, всё логично
+12
-1
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Mihmesh35
играть будут Акинфеев, Набабкин, Theболотный и 8 пацанов из молодежки походу
+8
0
+8
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amiramanasjanar@mail.ru
Ответ Olga.t
Опять Федотову не подходит сильный игрок? Не нужен был Медина, теперь Карраскаль... Чего добивается главный тренер ЦСКА??
У него любимчики великий Зе и Ермаков
+5
0
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Марат Маратов
Караскаль в первой части сезона один из самых ярких игроков лиги.
+7
-2
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за ЦСКА и УРАЛ
Ответ Olga.t
Опять Федотову не подходит сильный игрок? Не нужен был Медина, теперь Карраскаль... Чего добивается главный тренер ЦСКА??
На мбаппе хочет накопить:)
+5
-1
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Кирилл
Ответ Babusya
И все-таки причина в главном тренере Федотове, да уж, конфликтный человек.
Федотов ставит команде свой стиль и игроки не могут подстроиться под него потому что привыкли играть в другой футбол.

Вы помните почему Хорхе сел на лавку ?
После возобновления чемпионата он филонил в матче с Сочи и не отрабатывал в отборе.
И это не первый раз уже был.
+5
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Stas Politik
А кто вообще в ЦСКА играть будет? И как руководство собирается сохранять команду на высоких позициях с Заболотным, Гайчем, Ермаковым и т.д? Им по-хорошему надо минимум 5-7 хороших трансферов на вход сделать, чтобы хоть как-то минимизировать потери и хоть как-то усилиться.
+3
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pav11k
Ответ Кирилл
Теперь будет сага о Карраскале... Но главный вопрос за неделю до старта чемпионата - а где трансферы то на вход ?
Сутормин)
+3
0
+3
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Babusya
Ответ Кирилл
Федотов ставит команде свой стиль и игроки не могут подстроиться под него потому что привыкли играть в другой футбол. Вы помните почему Хорхе сел на лавку ? После возобновления чемпионата он филонил в матче с Сочи и не отрабатывал в отборе. И это не первый раз уже был.
Нужно работать с игроками, уметь это делать. А у него не сложилось ни с Мединой, ни с Карраскалем, это уже двое. Поэтому причины пусть ищет только в себе!
+8
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леннорыч-абрамович
ЦСКА - единственный клуб РПЛ, который пытается поддерживать здоровую конкуренцию!
+6
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Эдуард Элверс
Видимо с Федотовым не нашёл общий язык. Хотя игрок на пике формы очень добротный по уровню нынешней РПЛ. Кем армейцы будут играть. Обляков не готов. Чалов тоже кучу моментов запарывает и сам хочет уехать. Баха также рвется в еврокубки в Турцию. Хорхе минус. Заболотный нулевой. В Гайача не верят. Молодёжь никакущая.
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Илья Ворошилов
Во кони гонят
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ЦСКА1960
Где хотя бы слухи о покупках игроков?!
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Руслан Платонов
Федотов это троянский конь, который был отправлен в ЦСКА, что бы развалить его изнутри)))
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Александр Малышев
Ответ fargys
"Зенит - чемпион!" - прокомментировал новость футболист ЦСКА и поцеловал ромбик.
😂😂😂 смешно и грустно!!!
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Egobrain
налетели чайки)
что игроки Федотову не нужны - это и по весне видно было, невелика потеря, Карась уж точно, Медину жалко.
про конфликты - фигня, с сильными игроками конфликтов нет почему-то. Роша, Мойзес играют и все норм.
просто примами себя посчитали, а конкуренцию не выиграли
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ЦСКА1960
Ответ Кирилл
Федотов ставит команде свой стиль и игроки не могут подстроиться под него потому что привыкли играть в другой футбол. Вы помните почему Хорхе сел на лавку ? После возобновления чемпионата он филонил в матче с Сочи и не отрабатывал в отборе. И это не первый раз уже был.
Хорхе и Хесус - сильные и техничные игроки, но Федотова устраивают только деревья вроде Заболотного.
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Кирилл
Ответ Babusya
Нужно работать с игроками, уметь это делать. А у него не сложилось ни с Мединой, ни с Карраскалем, это уже двое. Поэтому причины пусть ищет только в себе!
Так а если игроки не выполняют его требований, то в этом виноват тоже тренер ?
Или нужно ломать всю систему, которую ты прививаешь команде и делать исключения ?
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Dinamik1
Обмен на Смолова идеальный вариант.
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.ru
похоже скоро нашим клубам переговоры по трансферам в клетке Фарадея вести придётся, с самого начала до подписания контракта... чтобы Зенит в них не влез
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KaPZeN43
Ребят, мне кажется, Зенит во все трансферныеиновости ЦСКА приписывают уже хохмы ради.
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