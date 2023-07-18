Зарема об Эраковиче: «Зенит» – как цыгане, уводят то коней, то игроков. Подписывают тех, кто им совершенно не нужен»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия высшая лига Сербия Црвена Звезда возможные трансферы Марио Фернандес Страхиня Эракович Зарема Салихова Футбол

Зарема Салихова прокомментировала возможный переход Страхини Эраковича в «Зенит».

Сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро. Позднее стало известно, что сербский клуб отменил сделку после предложения от «Зенита», у которого было приоритетное право подписания 22-летнего защитника.

«Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно.

Болельщики считают «Црвену Звезду» братским клубом, но старший брат у них – «Зенит», – сказала Салихова, супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

Ранее «Зенит» официально объявил о переходе Марио Фернандеса, с 2012 по 2022 год выступавшего за ЦСКА.

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто

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189 комментариев

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Nogoi89
Напоминаю, Зенит ещё прошлым летом интересовался этим игроком и у него приоритетное право покупки. Зная это только очень стрёмные люди могли вести переговоры по этому игроку, а потом ещё жаловаться. А, ну да, все сходится...
+102
-46
+56
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Самозанятый
Спартак как цыгане, уводят то коней, то игроков. Медина, Еременко, Жиго)
+82
-44
+38
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MishaFCZ
Ответ </c/>
зенит - главный паразит нашего футбола и началось это когда впервые начали дербанить Бердыевский Рубин, затем, Ростов Бердыева и другие клубы на основных игроков...сейчас серб зениту не нужен, но его возьмут для количества...
А че Самару никто не дербанил?
+57
-22
+35
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Caerly
Это вы пытались у Зенита игрока увести, экспертница ты футбольная.
+27
-7
+20
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riverman1980
Ответ </c/>
зенит - главный паразит нашего футбола и началось это когда впервые начали дербанить Бердыевский Рубин, затем, Ростов Бердыева и другие клубы на основных игроков...сейчас серб зениту не нужен, но его возьмут для количества...
А выдернуть братьев Комбаровых из Динамы это было другое? ))
+22
-2
+20
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Nogoi89
Ответ Maxeg
Что за чушь? ) Почему? Приоритетное право вообще никаких ни на кого обязательств по переговорам не накладывает.
Все кто начинает с " что за бред", "что за чушь", не способны к нормальной дискуссии. Но, я попробую один раз. Ограничений не накладывает, но даёт право повторить предложение и забрать игрока. Так, что зная это, Спартак
не должен был вести переговоры по этому игроку. Не потому что это нельзя, а, потому что был риск конкретно "обо....ться". Что и произошло.
+20
-1
+19
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schwein
Меня больше всего прикалывает, как вся спартаковская камарилья точно знает, кто нужен, а кто не нужен Зениту.
А то, что Зенит еще год подписал право приоритетного выкупа на игрока, так это они чисто по приколу сделали, просто так.
+32
-15
+17
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Эндрю81
Вы тоже так делаете: когда вам что-то совершенно НЕ нужно в начале два года постоянно мониторите ситуацию на предмет цены, даете задаток продавцу чтобы, если появится другой покупатель вы смогли бы сориентироваться, а по итогу и вовсе совершаете покупку?
+22
-7
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Дани Алисса
Ответ Maxeg
Что за чушь? ) Почему? Приоритетное право вообще никаких ни на кого обязательств по переговорам не накладывает.
накладывает.
если например команда 1 предложит 5 млн,а команда 2 с правом предложит также 5 млн,то команда 3 должна продать его в команду 2(если игрок захочет)
+19
-5
+14
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King_X
Так не нужен, что уже полтора года как с Црвеной договорились о приоритетом праве выкупа

Любители борща совсем в своем мире, истерики постоянные
Скорее, здесь скам выглядит глупо, что поверил в себя и полез отбивать игрока, у которого давно все прописано и понятно))

И, к слову, Краснодар еще раньше Спартака с сербами договорился, но что-то никто не орёт, мол, отбили))
И про то, как уводят коней, уж не мясные б говорили 😂 Медина ж на личку повелся, а не на ромбик и Тарасовку
+22
-10
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Fjordy
Зарема как обычно чушь несет.

Зенит уже интересовался Эраковичем и есть приоритетное право покупки. Родригао вылетел с травмой и ЦЗ пригодится, тем более давно ходят слухи об уходе Чистякова.

Это проблемы Спартака, что он выбрал Эраковича в качестве цели для трансфера.

Это не тот случай, когда никогда не было никакого интереса к игроку, и тут Зенит вдруг влез и забрал его себе перед носом Спартака.
+13
-2
+11
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Анастасия Канунникова
Ответ bedLaM
Я конечно понимаю, что всем нужно усиление, если бы зенит игрока давно вел и хотел купить и просто обошел Спартак это одно, т.е. здоровая конкуренция, а если вот так, как сейчас вкидыают СМИ, если конечно все это правда, выглядит как мелкая пакость, и самим не нужен, и вам не отдадим
Год назад начали вести игрока
+14
-3
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forzen
Тут же Спартак, как раз, хотел увести игрока у Зенита. Но не проканало.
+11
-1
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Александр Жердин
Профурсетка рассуждает о порядочности?
+13
-3
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Trash Talking
«Болельщики считают «Црвену Звезду» братским клубом, но старший брат у них – «Зенит»
Если Црвена на правах старшего брата динамит Спартак, то получается, что самый младший брат, который будет за всеми донашивать, в этой семье Спартак?
+18
-8
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Дмитрий9779
Ответ Maxeg
Что за чушь? ) Почему? Приоритетное право вообще никаких ни на кого обязательств по переговорам не накладывает.
На то оно и приоритетное,что клуб может повторить любое предложение и другая сторона обязана(это слово читать внимательно несколько раз) продать его в этот клуб.
+9
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schwein
Ответ </c/>
зенит - главный паразит нашего футбола и началось это когда впервые начали дербанить Бердыевский Рубин, затем, Ростов Бердыева и другие клубы на основных игроков...сейчас серб зениту не нужен, но его возьмут для количества...
Так и запишем, дербанить это пенсионер Семак и прыгнувший выше головы Бухаров.
Дербанить Бердыевский Ростов это когда Бердыев сам ушел из Ростова. При этом Мевля, Тереньев, Ерохин, Полоз и Нобоа это дербанить, а Моглиевец, Азмун, Гранат, Навас, Джанаев, Кудряшев и Гранат, ушедшие вместе с Бердыевым это не дербанить.
Дербанить другие клубы на основных игроков это Рубин (закрыл все долги по зарплате с трансфера Азмуна), Уфа, Оренбург, Ростов, Урал, Крылья, Сочи. Сплошь топ комады, и аж по целому 1-2 игрока берут, кошмар.
+9
0
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Nogoi89
Ответ Mortimer1
Приоритетное право покупки не запрещает другим клубам вести переговоры, лол. Учи мат.часть Если бы Спартак предложил больше денег, то зенит бы пошел далеко далеко со своим приоритетным правом покупки)
Так, Зенит бы и это повторил, умник. От этого Црвена звезда только выиграет. Если бы, да кабы. Тоже мне учитель)
+7
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hett
а есть видео где Зарема с конём?
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Зелёный гопник
Ответ alxmaks
Готов жопу поставить, что Зенит не оставит его в аренде в ЦЗ?
Твою ставлю !
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Игорь М.
Спартак не брат Црвене, а сестра. Маленькая и закомплексованная сестра)
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Maxeg
Ответ bedLaM
Я конечно понимаю, что всем нужно усиление, если бы зенит игрока давно вел и хотел купить и просто обошел Спартак это одно, т.е. здоровая конкуренция, а если вот так, как сейчас вкидыают СМИ, если конечно все это правда, выглядит как мелкая пакость, и самим не нужен, и вам не отдадим
Ну, учитывая не самые теплые отношения между клубами, в целом, они бронируют молодого таланта для себя. Отношения со Спартаком хуже уже не станут. Из прагматичных соображений все верно. Эракович считается очень перспективным игроком. Он не может быть кому-то в России совсем "не нужным" по определению )
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angry horse
Спартак - как цыгане, уводят недоконей-полупигов Медину и Ерёменко😁
+6
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Дани Алисса
Ответ </c/>
зенит - главный паразит нашего футбола и началось это когда впервые начали дербанить Бердыевский Рубин, затем, Ростов Бердыева и другие клубы на основных игроков...сейчас серб зениту не нужен, но его возьмут для количества...
крылья?
+9
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Дмитрий9779
Просто оставлю это здесь:

Меня удивляют болельщики Спартака, которые сейчас кричат о чести и как болельщики Зенита все оправдывают.

- А как болельщики Спартака оправдывали трансфер Жиго, которого увели у Краснодара на подписании?
- Или покупку Зобнина из Динамо, вылетевшего в ФНЛ?
- Или подписание Еременко, который имел "джентльменские договоренности" с ЦСКА после отбытия дисквалификации?
- Или как оправдывали трансфер Медины на прошлой неделе?
- Или оправдывали загубленного на скамейке Тигиева, по сути, не получившего и шанса?
- Или Ташаева, которого закидали баблом и убили, как Зенит Соловьева?
- Или как оправдывают контрольный закуп игроков КС (читать Андреева) - Соболев, Чернов, Пруцев, Зиньковский?
- Или как покупали Умярова и Глушенкова у Чертаново в обход кассы Чертаново, потому что они юридически не могли продавать игроков в клубы РПЛ, ибо в их Уставе не было прописано такой возможности (а когда косяк прознали, то побежали изменения в Устав вносить)?

Продолжать?(с)
Спасибо тебе, камрад Камбоджа Иванов😁
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