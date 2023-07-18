Зарема об Эраковиче: «Зенит» – как цыгане, уводят то коней, то игроков. Подписывают тех, кто им совершенно не нужен»
Зарема Салихова прокомментировала возможный переход Страхини Эраковича в «Зенит».
Сообщалось, что «Спартак» и «Црвена Звезда» согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро. Позднее стало известно, что сербский клуб отменил сделку после предложения от «Зенита», у которого было приоритетное право подписания 22-летнего защитника.
«Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно.
Болельщики считают «Црвену Звезду» братским клубом, но старший брат у них – «Зенит», – сказала Салихова, супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.
Ранее «Зенит» официально объявил о переходе Марио Фернандеса, с 2012 по 2022 год выступавшего за ЦСКА.
«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?
Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто
не должен был вести переговоры по этому игроку. Не потому что это нельзя, а, потому что был риск конкретно "обо....ться". Что и произошло.
А то, что Зенит еще год подписал право приоритетного выкупа на игрока, так это они чисто по приколу сделали, просто так.
если например команда 1 предложит 5 млн,а команда 2 с правом предложит также 5 млн,то команда 3 должна продать его в команду 2(если игрок захочет)
Любители борща совсем в своем мире, истерики постоянные
Скорее, здесь скам выглядит глупо, что поверил в себя и полез отбивать игрока, у которого давно все прописано и понятно))
И, к слову, Краснодар еще раньше Спартака с сербами договорился, но что-то никто не орёт, мол, отбили))
И про то, как уводят коней, уж не мясные б говорили 😂 Медина ж на личку повелся, а не на ромбик и Тарасовку
Зенит уже интересовался Эраковичем и есть приоритетное право покупки. Родригао вылетел с травмой и ЦЗ пригодится, тем более давно ходят слухи об уходе Чистякова.
Это проблемы Спартака, что он выбрал Эраковича в качестве цели для трансфера.
Это не тот случай, когда никогда не было никакого интереса к игроку, и тут Зенит вдруг влез и забрал его себе перед носом Спартака.
Если Црвена на правах старшего брата динамит Спартак, то получается, что самый младший брат, который будет за всеми донашивать, в этой семье Спартак?
Дербанить Бердыевский Ростов это когда Бердыев сам ушел из Ростова. При этом Мевля, Тереньев, Ерохин, Полоз и Нобоа это дербанить, а Моглиевец, Азмун, Гранат, Навас, Джанаев, Кудряшев и Гранат, ушедшие вместе с Бердыевым это не дербанить.
Дербанить другие клубы на основных игроков это Рубин (закрыл все долги по зарплате с трансфера Азмуна), Уфа, Оренбург, Ростов, Урал, Крылья, Сочи. Сплошь топ комады, и аж по целому 1-2 игрока берут, кошмар.
Меня удивляют болельщики Спартака, которые сейчас кричат о чести и как болельщики Зенита все оправдывают.
- А как болельщики Спартака оправдывали трансфер Жиго, которого увели у Краснодара на подписании?
- Или покупку Зобнина из Динамо, вылетевшего в ФНЛ?
- Или подписание Еременко, который имел "джентльменские договоренности" с ЦСКА после отбытия дисквалификации?
- Или как оправдывали трансфер Медины на прошлой неделе?
- Или оправдывали загубленного на скамейке Тигиева, по сути, не получившего и шанса?
- Или Ташаева, которого закидали баблом и убили, как Зенит Соловьева?
- Или как оправдывают контрольный закуп игроков КС (читать Андреева) - Соболев, Чернов, Пруцев, Зиньковский?
- Или как покупали Умярова и Глушенкова у Чертаново в обход кассы Чертаново, потому что они юридически не могли продавать игроков в клубы РПЛ, ибо в их Уставе не было прописано такой возможности (а когда косяк прознали, то побежали изменения в Устав вносить)?
Продолжать?(с)
Спасибо тебе, камрад Камбоджа Иванов😁