Зарема об Эраковиче: «Зенит» – как цыгане, уводят то коней, то игроков. Подписывают тех, кто им совершенно не нужен»

Зарема Салихова прокомментировала возможный переход Страхини Эраковича в «Зенит».

Сообщалось, что «Спартак» и « » согласовали трансфер Эраковича за 7 млн евро. Позднее стало известно, что сербский клуб отменил сделку после предложения от « », у которого было приоритетное право подписания 22-летнего защитника.

«Зенит» – как цыгане: уводят то коней, то игроков. Подписывают даже тех, кто им в принципе не нужен совершенно.

Болельщики считают «Црвену Звезду» братским клубом, но старший брат у них – «Зенит», – сказала , супруга бывшего владельца красно-белых Леонида Федуна.

Ранее «Зенит» официально объявил о переходе Марио Фернандеса, с 2012 по 2022 год выступавшего за ЦСКА.

«Зенит» перехватывает Эраковича у «Спартака», хотя контракт уже согласовали. Что происходит?

Трансфер Марио Фернандеса в «Зенит» – абсурд. Его не объяснит ничто