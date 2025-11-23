Роналду ударом через себя забил 954-й гол в карьере – «Аль-Халиджу» на 96-й минуте

Криштиану Роналду забил 954-й гол в карьере.

Нападающий «Аль-Насра » Криштиану Роналду забил 954-й гол в карьере.

40-летний футболист отличился в матче с «Аль-Халиджем » в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:1), поразив ворота соперника ударом через себя в падении на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.

Теперь на счету Роналду 812 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь .