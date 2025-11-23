Роналду ударом через себя забил 954-й гол в карьере – «Аль-Халиджу» на 96-й минуте
Криштиану Роналду забил 954-й гол в карьере.
Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду забил 954-й гол в карьере.
40-летний футболист отличился в матче с «Аль-Халиджем» в 9-м туре чемпионата Саудовской Аравии (4:1), поразив ворота соперника ударом через себя в падении на 6-й добавленной ко второму тайму минуте.
Теперь на счету Роналду 812 голов на клубном уровне и 142 мяча в составе сборной Португалии. Подробно со статистикой Криштиану можно ознакомиться здесь.
Арсенал
Будет ничья
Бавария
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости