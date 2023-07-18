Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой: «Пусть называют в ее честь какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»

Теги Елена Исинбаева прыжки с шестом Политика Легкая атлетика

Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».

«Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учета мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы 6 лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой.

Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала.

А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона.

Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня.

Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу.

Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника.

Именно это все, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «Труд».

А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», – написал Сергей Меликов в телеграм-канале.

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69 комментариев

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da her@s@nim
Исинбаева, конечно же, врет: «Я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ»
Исинбаева была призвана по контракту для прохождения военной службы в железнодорожных войсках РФ в 2003 году. За два года экстерном прошла ступени младшего лейтенанта, лейтенанта и старлея.
Потом по званиям перерыв - старший лейтенант Исинбаева жила в Монако. Но в 2008 году после успешного выступления на Олимпийских играх в Пекине (спортсменка завоевала золото, установив мировой рекорд) Исинбаевой было присвоено звание капитана. Но это не стало поводом для передислокации из Монако.
В Россию она вернется позже и в 2015 году примет решение продолжить службу в Вооруженных Силах России по контракту. Приказ о заключении контракта сроком на 5 лет подписал Министр обороны Сергей Шойгу. Этим же приказом капитан Исинбаева назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). С присвоением звания майора.
То есть, и должность, и звание вполне официальные. Но для Исинбаевой они носят «номинальный характер». Как, видимо, и присяга, и цвета флага страны, за которую этот «человек мира» выступал.
+104
-5
+99
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Волька-ибн-Алёша
"культура отмены" на гнилом западе,говорили они...
+93
-22
+71
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GibsonFlyingV
Ответ Волька-ибн-Алёша
"культура отмены" на гнилом западе,говорили они...
Представляете какая отмена пойдет,когда другой президент все-таки появится?
+51
-4
+47
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Pasha0403
вот такие они "патриоты" и любители родины за деньги.
+39
-2
+37
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Zenit2013
Ответ Pasha0403
вот такие они "патриоты" и любители родины за деньги.
Такие же учат нас из телевизора Родину любить.
+19
-1
+18
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Кирилл Польский
Сильно сомневаюсь, что господин губернатор связывает свою будущее с Дагестаном, и вообще не факт, что с Россией. Но о чем это говорит?
Не называйте объекты в честь кого-то при жизни. Не ставьте памятники людям при жизни. Мало ли как потом повернётся. Назвал стадион Труд условно. тренировался на этом стадионе заслуженный перезаслуженный человек. Ушёл этот человек, ты в честь него переименовал этот стадион. И вообще не важно, кто что сказал, или не сказал, и где он жил.
+19
-3
+16
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Александр Козлов
Получается, Исинбаева - иностранный агент? Или я что то путаю в иностранных агентах :)))
+12
-1
+11
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unreality
Ответ da her@s@nim
Исинбаева, конечно же, врет: «Я не состою и никогда не состояла на службе в Вооруженных силах РФ» Исинбаева была призвана по контракту для прохождения военной службы в железнодорожных войсках РФ в 2003 году. За два года экстерном прошла ступени младшего лейтенанта, лейтенанта и старлея. Потом по званиям перерыв - старший лейтенант Исинбаева жила в Монако. Но в 2008 году после успешного выступления на Олимпийских играх в Пекине (спортсменка завоевала золото, установив мировой рекорд) Исинбаевой было присвоено звание капитана. Но это не стало поводом для передислокации из Монако. В Россию она вернется позже и в 2015 году примет решение продолжить службу в Вооруженных Силах России по контракту. Приказ о заключении контракта сроком на 5 лет подписал Министр обороны Сергей Шойгу. Этим же приказом капитан Исинбаева назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). С присвоением звания майора. То есть, и должность, и звание вполне официальные. Но для Исинбаевой они носят «номинальный характер». Как, видимо, и присяга, и цвета флага страны, за которую этот «человек мира» выступал.
Главное что бабло и прочие льготы для неё были не номинальными ;)
+7
0
+7
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Dragon10
Переименовать это, конечно, хорошо. А как быть с тем, что за свое номинальное звание майора она получала отнюдь не номинальные деньги и привилегии? Ей то у себя в Испании без разницы, как называется стадион в Махачкале
+7
0
+7
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Волька-ибн-Алёша
Ответ GibsonFlyingV
Представляете какая отмена пойдет,когда другой президент все-таки появится?
пожалуй
+6
0
+6
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Viks
В первую очередь Исинбаеву нужно лишить звания майора и денег за это звание - это будет справедливый ответ на её слова про "номинальность" офицерского звания.
+5
-1
+4
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О-l-О
Ответ Оригинальный Ник
Исинбаеву нужно вычеркнуть из любых упоминаний, любых новостей, любых инфоповодов, предать анафеме, изъять всё имущество и финансовые средства в пользу страны и объявить в международный розыск в интерпол. На месте ОКР я бы ещё похлопотал, чтобы её лишили медалей, возможно вбросить про допинг
приоткрыть завесу тайны над базой московской лаборатории?))) сильный ход) но в любом случае у исинбаевой все сроки допинговые вышли
+6
-3
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Jan Pascal
Когда в 2016-2017 народ был против переименования стадиона в ее честь ,все чинуши кричали как много она сделала для продвижения республики ,а теперь оказывается даже в армии формально была
+4
-1
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El Fenomeno 9️⃣
Ответ ГЕНПЛАН
Комментарий удален модератором
А как же Сашка Овечки?
+5
-2
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El Fenomeno 9️⃣
Только сейчас видел в новостях как на Канарских островах горят леса. Похоже майора Исинбаеву отправили в Европу в диверсионную командировку
+2
0
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Оригинальный Ник
Исинбаеву нужно вычеркнуть из любых упоминаний, любых новостей, любых инфоповодов, предать анафеме, изъять всё имущество и финансовые средства в пользу страны и объявить в международный розыск в интерпол. На месте ОКР я бы ещё похлопотал, чтобы её лишили медалей, возможно вбросить про допинг
+8
-6
+2
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Павел Мельников
Внезапно появился повод быть солидарным с главой Дагестана.
+2
0
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Олег Милославский
Отдыхая в своем дворце в Тенерифе она страшно обиделась на Дагестан и родной Волгоград. В гробу она их всех видела,
имея миллионые счета в западных банках 😂😂😂
+2
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горбатый видеосудья
отца жалко
+1
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Deadwood
Ответ Петр Дьяконов
гайс, в двух словах, а чем она отличилась, что так её сейчас прессуют? я просто не в курсе.
Выяснилось, что она спокойно на пмж в Испании, имея при этом звание майора ВС РФ. Ура-патриоты негодуют, но сторонники Навального тоже в ярости и строчат депеши испанским властям с просьбами ее прессануть, ведь она как бы поддерживала власть, но внезапно живет не в РФ. В общем, все озверели )
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Viks
А кто-то включил Исинбаеву в комиссию по изменениям в конституцию - не пора ли ответ спросить и с этой персоны?
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PaulStar
всё правильно сказал, уважуха
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Maxim Sirotkin
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Ответ GibsonFlyingV
Представляете какая отмена пойдет,когда другой президент все-таки появится?
При чем здесь отмена
+3
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За наш футбол!
Исинбаева продажный...
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Павел Мельников
Ответ EvGe
Исинбаева оказалась молодцом! Не вдаваясь в геополитику просто взяла и молча забила болт на ВВП и всю РФию. Это надо уметь...так же как с шестом прыгать...
Молча - это с поправочками в конституцию?
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