Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Исинбаевой: «Пусть называют в ее честь какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России»
Глава Дагестана поручил переименовать стадион имени Елены Исинбаевой в Махачкале.
Ранее двукратная олимпийская чемпионка заявила: «В сентябре возобновляю деятельность в МОК, так как в отношении меня у комитета нет никаких сомнений. Звание майора – чисто номинальное».
«Многие из нас помнят, как скоропалительно, без учета мнения горожан, легкоатлетический стадион в центре Махачкалы 6 лет назад был переименован в честь Елены Исинбаевой.
Да, это талантливая спортсменка, которая установила не один мировой рекорд, но с Дагестаном она свою жизнь, свое прошлое и будущее никогда не связывала.
А последние заявления спортсменки, сделанные из-за кордона, – для нас серьезный сигнал и повод пересмотреть название стадиона.
Это место популярно среди людей: десятки махачкалинцев вместе с детьми ежедневно приходят на стадион заниматься спортом и проводить досуг, тут проходят крупные мероприятия регионального уровня.
Поэтому будет правильно, если новое название объекта выберут сами дагестанцы. Поручаю Минспорта Дагестана и мэру Махачкалы организовать эту работу.
Дагестан – спортивная республика, у нас много достойных спортсменов, настоящих патриотов Родины, историй триумфа, когда дагестанский характер позволял нашим атлетам вырвать победу даже у самого сильного противника.
Именно это все, по-моему, должно находить отражение в названии стадиона. Допускаю, что люди и вовсе захотят вернуть прежнее название – «Труд».
А в честь Елены Исинбаевой пусть называют какой-нибудь спортзал в Испании, которую она предпочла России», – написал Сергей Меликов в телеграм-канале.
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Исинбаева была призвана по контракту для прохождения военной службы в железнодорожных войсках РФ в 2003 году. За два года экстерном прошла ступени младшего лейтенанта, лейтенанта и старлея.
Потом по званиям перерыв - старший лейтенант Исинбаева жила в Монако. Но в 2008 году после успешного выступления на Олимпийских играх в Пекине (спортсменка завоевала золото, установив мировой рекорд) Исинбаевой было присвоено звание капитана. Но это не стало поводом для передислокации из Монако.
В Россию она вернется позже и в 2015 году примет решение продолжить службу в Вооруженных Силах России по контракту. Приказ о заключении контракта сроком на 5 лет подписал Министр обороны Сергей Шойгу. Этим же приказом капитан Исинбаева назначена на воинскую должность инструктора по легкой атлетике Центрального спортивного клуба Армии (ЦСКА). С присвоением звания майора.
То есть, и должность, и звание вполне официальные. Но для Исинбаевой они носят «номинальный характер». Как, видимо, и присяга, и цвета флага страны, за которую этот «человек мира» выступал.
Не называйте объекты в честь кого-то при жизни. Не ставьте памятники людям при жизни. Мало ли как потом повернётся. Назвал стадион Труд условно. тренировался на этом стадионе заслуженный перезаслуженный человек. Ушёл этот человек, ты в честь него переименовал этот стадион. И вообще не важно, кто что сказал, или не сказал, и где он жил.
имея миллионые счета в западных банках 😂😂😂