Решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 в Париже примут не раньше сентября

Теги МОК Олимпийская сборная России Паралимпийские игры Париж-2024 Тони Эстанге МПК паралимпийская сборная России паралимпийская сборная России жен Легкая атлетика

Решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 в Париже примут не раньше сентября.

Об этом сообщил глава оргкомитета Игр Тони Эстанге.

«Для участия в Олимпиаде спортсменам необходимо выступить в отборочных соревнованиях. Но здесь решают национальные федерации – именно они выдают разрешения российским или белорусским атлетам.

Второй шаг для спортсменов, которые потенциально могут принять участие в Играх – будут ли они одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК) или Международным паралимпийским комитетом (МПК)?

Как организационный комитет, мы будем приветствовать спортсменов, прошедших квалификацию и допущенных МОК и МПК.

Я понял из слов МОК, что решение будет принято не раньше сентября 2023 года. Мы узнаем больше об этом к концу лета», – сказал Эстанге.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

Почему МОК оттягивает решение по России на Олимпиаде-2024?

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21 комментарий

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Гамарджоба Генацвале
Решение примут в 2025 году, а может и позже.
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Ленар Ахмадуллин
Ответ YOKODZUMA
А что то поменялось? Войска выведены с Украины? Украинцы перестали погибать? Кто то наказан за развязывание войны? С чего бы тогда допуск на олимпиаду?
Эти пункты откуда взялись? Россию пустят на Олимпиаду только после разрешения из Вашингтона. А для этого все что ты перечислил возможно и не нужно.
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Uriy walmart
Неужели до сентября война закончится?
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Мишаня Кашников
значит ближе к сентябрю будет стол переговоров, контрнахрюк то не удался
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Nikita Nikitin
Сейчас все отборочные закончатся, и решат ребята)
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ДИАНА
Ответ Андрей Балабаев
Как же они задолбали. Настолько трусливы что даже нет сказать не могут и не мучить дальше неопределëнностью
👍👍👍
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ДИАНА
Ваши решения нам уже известны, интриги не получится!
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elan_
"Приходите вчера или завтра"©
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aslvowk@mail.ru
Ответ Андрей Балабаев
Как же они задолбали. Настолько трусливы что даже нет сказать не могут и не мучить дальше неопределëнностью
Да они специально тянут, чтобы в самый последний момент запретить участвовать. А времени обжаловать вердикт в спортивных судах уже не будет. А если бы год назад приняли заключительное решение не допускать, то теперь пришлось бы вести судебные тяжбы.
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Андрей Балабаев
Ответ aslvowk@mail.ru
Да они специально тянут, чтобы в самый последний момент запретить участвовать. А времени обжаловать вердикт в спортивных судах уже не будет. А если бы год назад приняли заключительное решение не допускать, то теперь пришлось бы вести судебные тяжбы.
Возможно. Или как ещё один вариант. Дать допуск, когда всё отборы пройдут. Обезопасить себя от судов. Типа мы допустили, а то что уже поздно-извините
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Трент Резнор
Кому этот цирк нужен ? 🤡
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Идеальный шторм
2024 года
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Беглый*
Значит, как все и предсказывают, мощное контроотступление украинских войск как раз к сентябрю закончится
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Идеальный шторм
Ответ YOKODZUMA
А что то поменялось? Войска выведены с Украины? Украинцы перестали погибать? Кто то наказан за развязывание войны? С чего бы тогда допуск на олимпиаду?
Так до последнего укрАинца же.
Еще не перестали, значит, еще кто-то остался
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