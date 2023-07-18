Решение по участию россиян в Олимпиаде-2024 в Париже примут не раньше сентября.

Об этом сообщил глава оргкомитета Игр Тони Эстанге.

«Для участия в Олимпиаде спортсменам необходимо выступить в отборочных соревнованиях. Но здесь решают национальные федерации – именно они выдают разрешения российским или белорусским атлетам.

Второй шаг для спортсменов, которые потенциально могут принять участие в Играх – будут ли они одобрены Международным олимпийским комитетом (МОК) или Международным паралимпийским комитетом (МПК)?

Как организационный комитет, мы будем приветствовать спортсменов, прошедших квалификацию и допущенных МОК и .

Я понял из слов МОК, что решение будет принято не раньше сентября 2023 года. Мы узнаем больше об этом к концу лета», – сказал Эстанге.

Олимпиада в пройдет с 26 июля по 11 августа 2024 года, Паралимпиада – с 28 августа по 8 сентября 2024 года.

В каких видах Россия еще может выступить на Олимпиаде-2024, а в каких уже нет шансов?

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