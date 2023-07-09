Де Хеа покинул «МЮ», КХЛ и ЦСКА объявили о контракте Федотова вопреки НХЛ, интервью Мбаппе разозлило «ПСЖ», Англия выиграла Евро и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. Де Хеа ушел из «МЮ» после 12 лет в клубе. «Ман Юнайтед» несколько месяцев вел переговоры о новом контракте, но не сделал вратарю ни одного официального предложения. Вероятно, английский клуб заберет у «Интера» Онана, с которым уже договорились по зарплате. Также «МЮ» может подписать Судзуки – японца с ганскими корнями, родившегося в США.

2. ЦСКА объявил о контракте с отслужившим на флоте Федотовым – на два сезона. КХЛ зарегистрировала договор, заявив, что вратарь «не имеет контракта с клубом НХЛ в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании между лигами».

В НХЛ, напротив, заявили, что выступления Ивана за ЦСКА будут противоречить его контракту с «Филадельфией», и назвали интерпретацию КХЛ неоднозначной. В североамериканской лиге считают, что контракт Федотова с «Флайерс» был продлен, а КХЛ была проинформирована об этом.

По мнению президента ЦСКА, контракт с «Филадельфией» был заключен на сезон‑2022/23 и не продлевался. Есмантович также отметил, что у Федотова нет рукописного контракта, а четкий ответ генменеджеру «Филадельфии» был направлен в письме на официальном бланке КХЛ, причем московский клуб действовал в тандеме с ФХР и лигой.

По информации «СЭ», НХЛ не присылала КХЛ официальное подтверждение контракта «Флайерс» с Федотовым на сезон-2023/24. Также в субботу стало ясно, что действующего соглашения-меморандума между лигами нет вовсе.

3. Игроки «ПСЖ» недовольны интервью Мбаппе с критикой клуба и сообщили о нем Аль-Хелайфи. Слова форварда можно оценить в секции с цитатами в нижней половине этого дайджеста. Кроме того, «ПСЖ» купил Ли Кан Ина у «Мальорки» за 22 млн евро. Контракт с хавбеком – до 2028 года.

4. В финале Евро-2023 (U21) Англия выиграла у Испании – 1:0. Кертис Джонс забил победный гол, Абель Руис не реализовал пенальти на 99-й.

5. На «Уимблдоне» Медведев, Алькарас, Циципас, Руне вышли в 4-й круг, Берреттини обыграл Зверева. Матч Андреевой и Потаповой был перенесен. Соболенко победила Блинкову, Александрова, Рыбакина, Жабер и Квитова вышли в 4-й круг.

6. В рамках квалификации Гран-при Великобритании Ферстапппен выиграл поул. Норрис – 2-й, Пиастри – 3-й. У Ферстаппена 5-й поул подряд. «Макларен» впервые с 2012-го попал в топ-3 квалификации двумя машинами. А Албон и «Феррари» обсуждали переход этого пилота на место Сайнса в 2025-м.

7. ЦСКА уступил «Динамо» со счетом 0:5 в предсезонном матче, пропустив 3 гола и проиграв 2 челленджа. Думбия вышел на замену на 80-й минуте. Фанаты армейцев орали Медине, что он иуда, и в нецензурной форме велели проваливать – все дело в ожидаемом переходе в «Спартак». Кроме того, Фанаты ЦСКА отказались от полного бойкота игр: «С этого момента он распространяется только на матчи, на которых работает Fan ID. Не приветствуем лиц, оформивших документ и продавших фанатскую честь».

8. «Барселона» заплатит за Роке 30+31 млн евро – больше, чем планировалось. Зарплата форварда – 3,5 млн. Кроме того, «блауграна» предложила 4+4 млн евро за Ромеу, но «Жирона» хочет 8 млн отступных.

9. Тренер женской сборной Замбии заставлял футболисток заниматься сексом с ним и запрещал говорить об этом под угрозой наказания. Начато расследование.

10. Зимние Азиатские игры пройдут в 2025 году в Китае. Российские и белорусские спортсмены, вероятно, будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета. Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений на данный момент.

11. Полиция не стала выдвигать никаких обвинений по итогам инцидента с Бритни Спирс и охранником Вембаньямы.

12. Летняя лига НБА. «Оклахома» обыграла «Даллас», «Бостон» уступил «Майами» и другие результаты.

Далее цитаты.

Мбаппе о неудачах «ПСЖ» в ЛЧ: «Вопрос не ко мне, а к тем, кто строит клуб. Я забил 40 голов в сезоне. Но я не волшебник»

Мбаппе о том, что его результаты недооценивают: «Игра в «ПСЖ» не очень помогает. Мы живем в обществе потребления: «Хорошо, а сделай-ка это еще раз»

Мбаппе о «Золотом мяче»: «Я претендент. Сейчас выбирают самого впечатляющего игрока – есть пара аргументов за меня»

Никишин о Ротенберге: «Мои слова исказили. Ключевые решения в СКА всегда за главным тренером, он ведет собрания, разборы, дает установку»

Федотов о Медине в «Спартаке»: «Раз пресса пишет, будем доверять. Он легионер, его мало задевают отношения команд. Футболист развивается ради улучшенных условий»

Татьяна Навка: «Никогда не обращаюсь к Пескову с вопросами грантов. Я самодостаточный человек и сама реализую свои проекты»

Зарема о Медине в «Спартаке»: «Какой-то неправильный покемон! Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон»

Мария Захарова: «Подавляющее большинство мирового сообщества откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада «отменить» российский спорт»

1 комментарий

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Трент Резнор
Женскую сборную Замбии тренировали по конспектам Артеты, всё было построено на доминировании
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