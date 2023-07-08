Федотов о Медине в «Спартаке»: «Раз пресса пишет, будем доверять. Он легионер, его мало задевают отношения команд. Футболист развивается ради улучшенных условий»
Владимир Федотов рассказал о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».
«Вчера весь день писали, что Медина в «Спартаке»? Ну, раз написали, значит Медина в «Спартаке». Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет, у нас многие с чьего‑то посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им, что Медина в «Спартаке».
Медина внес хороший вклад в завоевание серебряных медалей, Кубка России. Это его заслуженная награда, мы не можем это проигнорировать. Он член нашей команды.
Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака». Поэтому он с нами и получит свою медаль, заработанную потом и кровью.
Легко ли его заменить в команде? Это диалектика футбола. Мы знаем, что футбол – бизнес в последнее время, так и происходит. Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Слишком мало он, может, здесь, в этой команде, не проникся тем духом противоречия этого дерби.
Поэтому, как говорится, все сошлось. В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», – сказал тренер ЦСКА.
«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад
Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды
Медина играл в старте постоянно, был эффективен
Скорее всего просто пришло хорошее предложение от Спартака и для клуба и для Медины, Федотов сказал, что ок, можно отпускать
Но от Ермакова в старте в дрожь бросает
Нужны трансферы невероятно
Медина очевидно хочет играть выше, а у Федотова он левого латераля играл
Кстати, как там прошлый сезон, классно "унизились" ?)
Ну и где хоть намек на то, что "он мне не нужен?"
Ни одного инсайда на эту тему не видел
Тем более, что на этой позиции Медина много очков набрал
Все вдруг начали считать Медину самым главным в ЦСКА, главнее Гинера.
Мол, куда Медина захочет - туда и уйдет. А если кто в ЦСКА будет против - то он его ".. веником по и на коврик у дверей спать отправит .." Медина сам так сказал.
Медина не свободный агент, что бы самому решать, с кем контракт заключать.
Почему при продаже игрока претензии не к клубу - а к
игроку.
А Медина играл под ним по бровке
Лучше смотрите матчи, удивительно, как вы не заметили это за полгода