Федотов о Медине в «Спартаке»: «Раз пресса пишет, будем доверять. Он легионер, его мало задевают отношения команд. Футболист развивается ради улучшенных условий»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России возможные трансферы Владимир Федотов Матч ТВ Хесус Медина Футбол

Владимир Федотов рассказал о переходе Хесуса Медины из ЦСКА в «Спартак».

«Вчера весь день писали, что Медина в «Спартаке»? Ну, раз написали, значит Медина в «Спартаке». Я не видел и всех формальностей не знаю, но раз пресса пишет, у нас многие с чьего‑то посыла знают, что это уже произошло, поэтому будем доверять им, что Медина в «Спартаке».

Медина внес хороший вклад в завоевание серебряных медалей, Кубка России. Это его заслуженная награда, мы не можем это проигнорировать. Он член нашей команды.

Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он подписывается в майке «Спартака». Поэтому он с нами и получит свою медаль, заработанную потом и кровью.

Легко ли его заменить в команде? Это диалектика футбола. Мы знаем, что футбол – бизнес в последнее время, так и происходит. Улучшенные условия, наверное, равно тому, для чего футболист развивается, идя по этапу своей карьеры, предлагаются лучшие условия. Плюс он легионер, его мало задевают отношения двух московских команд. Слишком мало он, может, здесь, в этой команде, не проникся тем духом противоречия этого дерби.

Поэтому, как говорится, все сошлось. В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем. Поэтому Медина переходит в «Спартак», – сказал тренер ЦСКА.

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды

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77 комментариев

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Daniel
Вообще не верю в какой-то конфликт Федотова и Медины
Медина играл в старте постоянно, был эффективен
Скорее всего просто пришло хорошее предложение от Спартака и для клуба и для Медины, Федотов сказал, что ок, можно отпускать
+46
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Влад Безруков
Плевать на Медину
Но от Ермакова в старте в дрожь бросает
Нужны трансферы невероятно
+22
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Marina_Greta
Ответ Андрей &&&&
С появлением газ пром лиги ЦСК и Спартак стали дружнее, главный враг газ, Медина не был лидером ЦСК и вряд-ли станет в Спартаке такой себе трансфер, думаю болелы коней не больно и расстроились, а Фернандес тот да, предал
Зенит нам не враг, а Спартак всегда был и будет! Не надо примазываться к ЦСКА, вас унижают в Питере всегда, вот вы и беситесь.
+22
-5
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Влад Безруков
Ответ Daniel
Вообще не верю в какой-то конфликт Федотова и Медины Медина играл в старте постоянно, был эффективен Скорее всего просто пришло хорошее предложение от Спартака и для клуба и для Медины, Федотов сказал, что ок, можно отпускать
Конфликт мог быть из-за позиции на поле
Медина очевидно хочет играть выше, а у Федотова он левого латераля играл
+18
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Кирилл
Ответ Спартак сила
наши красавцы давненько так коней не унижали бомбалейла на все порталах страны)))
Отдать 7 миллионов за игрока, которого ЦСКА получил абсолютно бесплатно, да еще и на зп в 1.5 млн, когда в ЦСКА получал в районе 800 тыс - вот это "унизили" )

Кстати, как там прошлый сезон, классно "унизились" ?)
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San9
>> В этом плане мы не можем удерживать игрока. Или нам нужно наращивать свои финансовые предложения, мы такой возможности не имеем.
Ну и где хоть намек на то, что "он мне не нужен?"
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Ильдар Фарукшин
Ответ dmitriy1981
ЦСКА так из газет узнаёт, что от них Акинфеев уходит))
Акинфеев если уйдёт, карьеру закончит тогда. Он мужик, сейчас точно бегать не будет
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Marina_Greta
Ответ Павел Справедливый
Раздавая своих лучших игроков своим главным конкурентам ,Фернандес в Зенит, Медина в Спартак как ЦСКА будет бороться за ЗОЛОТО????
Как обычно, с самой короткой скамейкой и на морально-волевых... первый раз что-ли?)
+4
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Daniel
Ответ Влад Безруков
Конфликт мог быть из-за позиции на поле Медина очевидно хочет играть выше, а у Федотова он левого латераля играл
Ну это совсем пальцем в небо
Ни одного инсайда на эту тему не видел
Тем более, что на этой позиции Медина много очков набрал
+6
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3 панды
Ответ Спартак сила
наши красавцы давненько так коней не унижали бомбалейла на все порталах страны)))
Дорогое такое унижение. В 7 мультов
+4
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Павел Справедливый
Раздавая своих лучших игроков своим главным конкурентам ,Фернандес в Зенит, Медина в Спартак как ЦСКА будет бороться за ЗОЛОТО????
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Владислав Дудкин
Ответ Marina_Greta
Тут вопросы и к руководству есть, не нашли 300+ тысяч? Да не поверю никогда в жизни, хотели бы вернули. А Марио что делать? Дали хорошую ЗП, отказаться?
Есть вопрос почему его не отдали в аренду (бесплатную), а именно разорвали контракт. Могли бы сделать доп соглашение и приостановить контракт. Оставляя его в силе. Но пошли не встречу. Тут выспались уже все, Макс, официально клуб. 300 тыс клуб нашёл. Марио пошёл на более высокую зп. вот и вся история. С Мединой не так обидно. Спартак и Спартак, проблема в том, что даже Ушакова отдали. Играть то кем? Второе трансферное окно без единого входа. Кем играть? Страшнее всего, что даже слухов нет никаких.
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Marina_Greta
Ответ Бухгалтер2021
ну мужик казал мужик сделал.в случае с этой фернандес то не мужик
Ошибка игроков в том, что они зря обещают куда-то не переходить в нынешних реалиях, не сказал бы этой фразы он, на трансфер смотрели бы уже не с таким негативом. Лучше не обещать ничего, чтобы потом не испортить о себе мнение и потерять уважение.
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Marina_Greta
Ответ Честный контроль
Пока мы не увидели официального подтверждения контракта, где он пописывается в майке «Спартака» В разных клубах подтверждения подписания игрока разные. В ЦСКА - это фото с Бабаевым. В ФКСМе пописать вместе на майку спартака.
Дыма без огня не бывает, я проснулась, увидела впервые эту новость, это был холодный душ для меня, но ничего не поделаешь, к сожалению, деньги важнее уважения фанатов и преданности клубу для латиносов 😊
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Marina_Greta
Ответ Андрей &&&&
Комментарий удален модератором
Ну куда нам до вашего 10 места 😊
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angry horse
Ответ Spartakus1984
Мбаппе тоже когда то стоил мало,причем тут когда то что было?
Это не про спартак история уж точно, тем более после Педрошей,Кралов и Тилей😁
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krokodilych
Ответ Павел Справедливый
Раздавая своих лучших игроков своим главным конкурентам ,Фернандес в Зенит, Медина в Спартак как ЦСКА будет бороться за ЗОЛОТО????
По сверхкороткой скамейке в середине 2010-х было ещё менее понятно, как ЦСКА собирается бороться за золото, но три чемпионата они тем не менее выиграли.
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Marina_Greta
Ответ Спартак сила
наши красавцы давненько так коней не унижали бомбалейла на все порталах страны)))
В чем унижение? Выше вас в таблице были по итогам сезона, победа ваша в дерби благодаря Карасю, унижение было 5:1 , вот это действительно было) А так, к сожалению, ума вам бы не помешало набраться, Из-за таких, как вы, мнение о фанатах Спартака и складывается негативное)
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Marina_Greta
Ответ Андрей &&&&
Комментарий удален модератором
Кто и где?) Сколько там Зенит вас уже в ЧР рвёт?)
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Andrei313
Ребята, давайте дождемся официальных фоток с директорами. Слухи дело интересное, но неблагодарное)
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Karel
Ответ Marina_Greta
Дыма без огня не бывает, я проснулась, увидела впервые эту новость, это был холодный душ для меня, но ничего не поделаешь, к сожалению, деньги важнее уважения фанатов и преданности клубу для латиносов 😊
Массовое помешательство прямо ...
Все вдруг начали считать Медину самым главным в ЦСКА, главнее Гинера.

Мол, куда Медина захочет - туда и уйдет. А если кто в ЦСКА будет против - то он его ".. веником по и на коврик у дверей спать отправит .." Медина сам так сказал.

Медина не свободный агент, что бы самому решать, с кем контракт заключать.
Почему при продаже игрока претензии не к клубу - а к
игроку.
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Влад Безруков
Ответ Мельников Михаил
Кого он играл? Медина играл левого нападающего. Латераля в ЦСКА у Федотова иногда играл Обляков.
Всю вторую часть чемпионата левого инсайда играл Чалов
А Медина играл под ним по бровке
Лучше смотрите матчи, удивительно, как вы не заметили это за полгода
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Бухгалтер2021
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Ответ Marina_Greta
Тут вопросы и к руководству есть, не нашли 300+ тысяч? Да не поверю никогда в жизни, хотели бы вернули. А Марио что делать? Дали хорошую ЗП, отказаться?
ну мужик казал мужик сделал.в случае с этой фернандес то не мужик
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Andy Tucker
Ответ Кирилл
Отдать 7 миллионов за игрока, которого ЦСКА получил абсолютно бесплатно, да еще и на зп в 1.5 млн, когда в ЦСКА получал в районе 800 тыс - вот это "унизили" ) Кстати, как там прошлый сезон, классно "унизились" ?)
ЦСКА заплатил уже 0.8 за год +1,5 подъемными. т. е реально Медина получил 2.3 млн. за год выступления
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Lada-Greta
Поражает воображение, когда о верности клубным цветам рассуждают те, кто сам сменил несколько клубов. Самые главные моралисты - бывшие грешники (хотя они бывшими не бывают).
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