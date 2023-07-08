Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета

Теги Олимпийская сборная России Сборная Беларуси Азиатские игры Париж-2024 Легкая атлетика

До 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх в Китае.

Об этом сообщает Inside the Games.

Решение об участии россиян и белорусов принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии (ОСА).

Спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться в нейтральном статусе и и вне медального зачета. Их участие в Азиатских играх поможет им квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже

Азиатские игры 2023 года пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

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35 комментариев

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Мистер Уайт
Ну то есть если Ласицкене выиграет турнир высотниц, то медаль ей не дадут, а победительницей объявят вторую спортсменку. Вот спасибо! Почаще приглашайте нас на такие соревнования.
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IntoTheRainBow
Ответ IrbIS
это такая поддержка, когда человек хочет спрыгнуть с высотки и самоубиться, а люди на земле ему кричат "Давай, даваЙ и в ладоши хлопают"
"братан будешь прыгать сальтуху крутани"
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NickN
Так в Азии все поголовно наши союзники, которые поддерживают Россию. Или я что-то путаю?
+14
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+8
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IrbIS
Ответ NickN
Так в Азии все поголовно наши союзники, которые поддерживают Россию. Или я что-то путаю?
это такая поддержка, когда человек хочет спрыгнуть с высотки и самоубиться, а люди на земле ему кричат "Давай, даваЙ и в ладоши хлопают"
+11
-3
+8
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WERT1985
То есть участвовал на соревнованиях типа Олимпиады без флага и гимна это унизительно, а в Азиатских играх без флага, гимна и медалей это норм. Все так, я ничего не перепутал?
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BobMik
Как пейсмейкеры в беге, только до конца дистанции. Будут задавать уровень, но без медалей
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несахар
ахахах, это успех
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PolarBear
Смешно будет выглядеть и нелепо , если три первых места займут российские спортсмены ( а таких видов спорта не мало ), учитывая , что игры только азиатские .
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+3
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Ярослав Ройс
Ответ NickN
Так в Азии все поголовно наши союзники, которые поддерживают Россию. Или я что-то путаю?
наши союзники это эретрия, северная корея и иран
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sla3138
Ответ NickN
Так в Азии все поголовно наши союзники, которые поддерживают Россию. Или я что-то путаю?
Ты путаешь... Весь мир с вами.
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Штурмгевер
будто второй сорт какой то)
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Георгий Михеев
Китайцы один фиг натянут всех у себя дома, и Россию тоже.
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rdyabin@icloud.com
Ахахахахах, что же брат Си не торопится принимать путин-тим? «Дружба» России и Китая это как дружба старого мужлана, платящего путане деньги за то, чтоб вылизать ей ноги. Ей пофигу, но раз платит еще за это, пусть лижет.
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United
Это скачок или уже прорыв?
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Barry_Cadny
Стрела в спину!
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VMX1389
Так кардинально в чем отличие от Олимпиады? Куда они не хотят ехать?
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Olga.t
т. е. на эти игры в нейтральном статусе без флага и гимна гордость позволяет ехать?
почему такой избирательный подход?
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Melnikov1968
Смысл таких игр для россиян - проверка спортивной формы или попросту контрольная тренировка. Статус соревнований полное дно.
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Вечно в бане
Как будет на китайском «удар в спину»?

И интересно, что скажут местные «патриоты», которые считают, что в Азии одни друзьяшки и мы с ними будем на равных свергать англосаксонский миропорядок в спорте?
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masterdanila
просроченный товар.😀😀😀
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Ярик01
Ответ Мистер Уайт
Ну то есть если Ласицкене выиграет турнир высотниц, то медаль ей не дадут, а победительницей объявят вторую спортсменку. Вот спасибо! Почаще приглашайте нас на такие соревнования.
Забавное награждение будет. Такого цирка не помню, пусть и были соревнования без зачета иностранцев и у нас
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Aboba Boba
Ответ Мистер Уайт
Ну то есть если Ласицкене выиграет турнир высотниц, то медаль ей не дадут, а победительницей объявят вторую спортсменку. Вот спасибо! Почаще приглашайте нас на такие соревнования.
Комментарий удален пользователем
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Ярик01
Ответ Aboba Boba
Комментарий удален пользователем
Russian and Belarussian athletes will not be eligible for medals из источника
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Ярик01
Ответ Go-go-love
В смысле "в нейтрайном статусе’??? П на хрена вообще тогда туда ехать???
Чтобы отобраться на Олимпиаду, где будут в нейтральном статусе. На русском языке текст.
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Normic
Вместо медалей, будут вручать повестки
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