Российские и белорусские спортсмены будут допущены на Азиатские игры в нейтральном статусе и вне медального зачета
До 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх в Китае.
Об этом сообщает Inside the Games.
Решение об участии россиян и белорусов принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии (ОСА).
Спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться в нейтральном статусе и и вне медального зачета. Их участие в Азиатских играх поможет им квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в Париже.
Азиатские игры 2023 года пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.
Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах
почему такой избирательный подход?
И интересно, что скажут местные «патриоты», которые считают, что в Азии одни друзьяшки и мы с ними будем на равных свергать англосаксонский миропорядок в спорте?