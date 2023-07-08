До 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх в Китае.

Об этом сообщает Inside the Games.

Решение об участии россиян и белорусов принято на заседании генеральной ассамблеи Олимпийского комитета Азии (ОСА).

Спортсмены из России и Беларуси будут соревноваться в нейтральном статусе и и вне медального зачета. Их участие в Азиатских играх поможет им квалифицироваться на Олимпиаду-2024 в .

Азиатские игры 2023 года пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

Россию пригласили на Азиатские игры – там есть пятнашки, волейбол ногами и гонки на лодках-драконах