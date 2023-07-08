Никишин о Ротенберге: «Мои слова исказили. Ключевые решения в СКА всегда за главным тренером, он ведет собрания, разборы, дает установку»
Александр Никишин пояснил слова о роли Романа Ротенберга.
Защитник СКА заявил, что его высказывания, касавшиеся главного тренера клуба, были неверно интерпретированы.
«Мои слова про Романа Борисовича немного исказили при расшифровке.
Ключевые решения в СКА всегда за главным тренером, а помощники отвечают за детали: именно их каждый помощник объясняет игрокам.
Роман Борисович ведет собрания, видеоразборы, дает установку на игру, принимает ключевые решения во время матча», – дал комментарии Никишин.
Ранее появились такие слова защитника о Ротенберге: «Что за тренер? Тренер… Как правильно сказать… Многим рулят помощники. Роман Борисович не ведет тренировочный процесс, не он объясняет».
Хотя любой человек чуть-чуть понимающий в хоккее знает это-Роман Борисович Ротенберг величайший хоккейный тренер! Боумен? Подвинься! Бебкок? Ты кто такой, что выигрывал? Хайдарыч? Время прошло, я тут главный.