Никишин о Ротенберге: «Мои слова исказили. Ключевые решения в СКА всегда за главным тренером, он ведет собрания, разборы, дает установку»

Теги СКА КХЛ Роман Ротенберг Чемпионат.com Александр Никишин Хоккей

Александр Никишин пояснил слова о роли Романа Ротенберга.

Защитник СКА заявил, что его высказывания, касавшиеся главного тренера клуба, были неверно интерпретированы.

«Мои слова про Романа Борисовича немного исказили при расшифровке.

Ключевые решения в СКА всегда за главным тренером, а помощники отвечают за детали: именно их каждый помощник объясняет игрокам.

Роман Борисович ведет собрания, видеоразборы, дает установку на игру, принимает ключевые решения во время матча», – дал комментарии Никишин.

Ранее появились такие слова защитника о Ротенберге: «Что за тренер? Тренер… Как правильно сказать… Многим рулят помощники. Роман Борисович не ведет тренировочный процесс, не он объясняет».

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5 комментариев

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Дима Середенко
хорошо хоть не заставили на камеру записывать извинения
+5
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Макс Смирнов
Поздно переобуваться 😂😂😂
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Strannix
Ахахахаха))) ещё и воду разносит) и всё сам, всё сам!
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neolag
Что ж ты фраер сдал назад?

Хотя любой человек чуть-чуть понимающий в хоккее знает это-Роман Борисович Ротенберг величайший хоккейный тренер! Боумен? Подвинься! Бебкок? Ты кто такой, что выигрывал? Хайдарыч? Время прошло, я тут главный.
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Bartez1986
Ответ Дима Середенко
хорошо хоть не заставили на камеру записывать извинения
все впереди. просто Ромка ещё не занял должность видеоператора
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