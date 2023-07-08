Никишин о Ротенберге: «Мои слова исказили. Ключевые решения в СКА всегда за главным тренером, он ведет собрания, разборы, дает установку»

Александр Никишин пояснил слова о роли Романа Ротенберга.

Защитник СКА заявил, что его высказывания, касавшиеся главного тренера клуба, были неверно интерпретированы.

«Мои слова про Романа Борисовича немного исказили при расшифровке.

Ключевые решения в СКА всегда за главным тренером, а помощники отвечают за детали: именно их каждый помощник объясняет игрокам.

Роман Борисович ведет собрания, видеоразборы, дает установку на игру, принимает ключевые решения во время матча», – дал комментарии .

Ранее появились такие слова защитника о : «Что за тренер? Тренер… Как правильно сказать… Многим рулят помощники. Роман Борисович не ведет тренировочный процесс, не он объясняет».