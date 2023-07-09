Волкановски нокаутировал Родригеса в главном бою UFC 290, защитив титул чемпиона полулегкого веса

Теги UFC MMA Яир Родригес Александр Волкановски UFC 290 Бокс/MMA/UFC

На UFC 290 в главном событии прошел бой в полулегком весе между Алексом Волкановски и Яиром Родригесом. Волкановски победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Австралиец провел пятую защиту титула.

Это первый бой Волкановски после поражения от Ислама Махачева в феврале-2023. Он действующий чемпион полулегкого дивизиона.

Родригес владел поясом временного чемпиона. В феврале-2023 он победил Джоша Эмметта.

«Он развеял миф о суперсильных дагестанцах». Как Алекс Волкановски стал лучшим бойцом UFC

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32 комментария

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Los Galácticos
Как же хорош Волкановски, чистый кайф получаешь от его поединков, физика, навыки и бойцовский IQ на запредельном уровне.
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Большое сердце Неймара
Что за тигр этот ВОЛК, просто убийца
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Ovi174
Волк - это просто зверь! Даже в стойке смог Яира уничтожить. Нужно еще раз пробовать подниматься в весе за новым поясом!
+13
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PokaNeBatya
все же другой уровень Волк. физически , ментально , технически переехал всех топов дивизиона. Топурия следующий обреченный .
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нерд халилович
Дубощит как орков разносит полулегкий дивизион...
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Лев Чернецов
Алекс просто зверь
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medvvitaly
Че то Яирчик, как будто яйца в раздевалке оставил) решил нафиг мне эти петли, как Пантожа на жилах не стал даже пытаться вытаскивать бой)
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spotlight
Нужно снова подниматься Волку в весе, в полулегком у него нет оппонентов
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bad_bear
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Ответ Максим Новиков
Что ж ему тогда помешало с Махачевым справиться? Или у того еще более на запредельном уровне все?
лёгкий вес непрофильный для Волка, да и победа получилась очень на тоненького 🤷
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Maxtraxer911
Ногомах уничтожен, Волку респект
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Дмитрий Булычёв
да волк дал времени яиру, потом посмотрел на часы и решил быстренько закончить бой)
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TomSail
В этом весе у Алекса нет конкуренции, другой уровень. Топурия и близко не рядом
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realsila
Ответ TomSail
В этом весе у Алекса нет конкуренции, другой уровень. Топурия и близко не рядом
Евлоев идёт за ним
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Buharoid
Ответ нерд халилович
Дубощит как орков разносит полулегкий дивизион...
Главного орка не одолел, к сожалению)
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Rally
Волконовски хорош, помню в последнем раунде Махачев просто выживал от его ударов.
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Buharoid
Ответ realsila
Евлоев идёт за ним
Очередной шерстистый яйценюх из полутяжелого веса?
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гилберт
Ответ TomSail
В этом весе у Алекса нет конкуренции, другой уровень. Топурия и близко не рядом
Мне очень понравилось твоё выражение.
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Лев Чернецов
Ответ bad_bear
лёгкий вес непрофильный для Волка, да и победа получилась очень на тоненького 🤷
Да и Махачев тоже в порядке, многие почему-то это опускают.
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Линолеум
В реванше еще сильнее изобьет шерстяного
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Ron Weasley
Волкановски машина
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Montreal
А он хорош !!!!
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VaD
Ждем Оливейра-Волкановски.
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sanek maloi
Надо за поясом в лёгкий вес снова)
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realsila
Ответ Buharoid
Очередной шерстистый яйценюх из полутяжелого веса?
Ну думаю вес как раз будет больше у Волке на на 2-3 кг
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StarsAndArrows
На что рассчитывают типы из UFC с посредственной борьбой?)
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