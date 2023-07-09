Волкановски нокаутировал Родригеса в главном бою UFC 290, защитив титул чемпиона полулегкого веса
На UFC 290 в главном событии прошел бой в полулегком весе между Алексом Волкановски и Яиром Родригесом. Волкановски победил техническим нокаутом в третьем раунде.
Австралиец провел пятую защиту титула.
Это первый бой Волкановски после поражения от Ислама Махачева в феврале-2023. Он действующий чемпион полулегкого дивизиона.
Родригес владел поясом временного чемпиона. В феврале-2023 он победил Джоша Эмметта.
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