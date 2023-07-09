Волкановски нокаутировал Родригеса в главном бою UFC 290, защитив титул чемпиона полулегкого веса

На UFC 290 в главном событии прошел бой в полулегком весе между и . Волкановски победил техническим нокаутом в третьем раунде.

Австралиец провел пятую защиту титула.

Это первый бой Волкановски после поражения от Ислама Махачева в феврале-2023. Он действующий чемпион полулегкого дивизиона.

Родригес владел поясом временного чемпиона. В феврале-2023 он победил Джоша Эмметта.

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