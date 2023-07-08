Мбаппе о том, что его результаты недооценивают: «Игра в «ПСЖ» не очень помогает. Мы живем в обществе потребления: «Хорошо, а сделай-ка это еще раз»

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Франции по футболу лига 1 Франция Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе считает, что его достижения недооценивают из-за игры за «ПСЖ».

«Публика принижает мои результаты? Да. Но в то же время я ее не виню. Во Франции видели, как я рос, они видят меня все время, каждые выходные в «ПСЖ» или в матчах сборной. И я много забивал в течение многих лет. Так что для людей это становится нормой.

Я никогда не жаловался, что мои результаты недооценивают. Я молод, и не так давно я был зрителем, прежде чем стал актером. И я сам принижал то, что делал Месси, что делал Роналду, что делали великие игроки. Мы живем в обществе потребления с посылом «хорошо, а сделай-ка это еще раз».

И тот факт, что я близко, в Париже… Думаю, что игра в «ПСЖ» не очень помогает, потому что этот клуб разделяет. Так что, конечно, это порождает разговоры, но меня это не беспокоит, потому что я знаю, что и как я делаю», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью France Football.

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27 комментариев

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Marina_Greta
Мбаппе конечно очень классный нападающий и дико талантливый, но деньги порой с игроками делают плохие вещи, все хотят заработать, это понятно, но если Мбаппе хочет стать действительно величайшим, в ПСЖ это будет сложно сделать, в Реале - самое место!
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Axs Men
Ответ corazón blanco
Про потребительское общество он сказал по делу, конечно игрокам платят огромнейшие деньги и поэтому все ждут от них чудес и пента-триков каждую игру. Но так не бывает, а люди порой забываются, что у любого футболиста даже такого, как Месси не может получаться абсолютно все в каждом матче и сразу же начинается критика - это неправильно.
Зачем в каждом матче, 5 сезонов прошло, хоть раз зацепили бы ЛЧ, с такими то игроками : Неймар, Месси, Мбаппе. Этот высший класс игроков
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corazón blanco
Про потребительское общество он сказал по делу, конечно игрокам платят огромнейшие деньги и поэтому все ждут от них чудес и пента-триков каждую игру. Но так не бывает, а люди порой забываются, что у любого футболиста даже такого, как Месси не может получаться абсолютно все в каждом матче и сразу же начинается критика - это неправильно.
+4
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человек-муравей человек-физрук
не понятно почему Мбаппе ноет. глорики парижа во всех бедах обвиняют Месси а ноет черепаха. видимо к Реалу готовиться
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Marina_Greta
Ответ Пошлю любого, кто против футбола!
На голову больной, забейте на него
Поняла, так и сделаю 🤗
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GuruFutbola
Ответ ARIGAMI ARIGAMI
Напомнить, как ты гнобил легенд Барсы? :)
Напомни
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Донован хозяин НБА
До Мбаппе начинает доходить, что мешок бабла не заменит самореализацию в любимой работе и душевное удовлетворение от того, что он делает.
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Игорь Климов
Ответ Axs Men
Победы Сити в АПЛ не ценятся при такой конкуренции, с чего бы ценить победы ПСЖ в чемпионате
Ну, хейтеры вообще ничьи победы не ценят, в каком бы чемпионате и турниреы они не случались.
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Marina_Greta
Ответ GuruFutbola
Посмотри на его аву, тут диагноз виден невооруженным глазом)
Ахахах, действительно 😂
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Пошлю любого, кто против футбола!
Ответ Marina_Greta
Чего? На голову Месси? На голову чего?
На голову больной, забейте на него
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GuruFutbola
Ответ Marina_Greta
Чего? На голову Месси? На голову чего?
Посмотри на его аву, тут диагноз виден невооруженным глазом)
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Marina_Greta
Ответ HI MARS
Ну то что он был на голову сильнее Меси - это факт
Чего? На голову Месси? На голову чего?
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Marina_Greta
Ответ Донован хозяин НБА
До Мбаппе начинает доходить, что мешок бабла не заменит самореализацию в любимой работе и душевное удовлетворение от того, что он делает.
Он и так я думаю заработал на старость и даже детям на будущее, пора ему подумать о ЗМ и о чём-то стоящем выше денег)
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Дмитрий Гудков
Осталось ещё пару лет и взрывная скорость пропадёт
Интересно какие тогда будут результаты?
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Felp
Лол, ты из-за этого зарплату такую и получаешь
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Axs Men
Победы Сити в АПЛ не ценятся при такой конкуренции, с чего бы ценить победы ПСЖ в чемпионате
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Dikki Shelton
Намек понят . Ждем в Реале в ближайшее время.
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