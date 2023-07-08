Мбаппе о том, что его результаты недооценивают: «Игра в «ПСЖ» не очень помогает. Мы живем в обществе потребления: «Хорошо, а сделай-ка это еще раз»

Килиан Мбаппе считает, что его достижения недооценивают из-за игры за «ПСЖ».

«Публика принижает мои результаты? Да. Но в то же время я ее не виню. Во Франции видели, как я рос, они видят меня все время, каждые выходные в «ПСЖ» или в матчах сборной. И я много забивал в течение многих лет. Так что для людей это становится нормой.

Я никогда не жаловался, что мои результаты недооценивают. Я молод, и не так давно я был зрителем, прежде чем стал актером. И я сам принижал то, что делал Месси, что делал Роналду, что делали великие игроки. Мы живем в обществе потребления с посылом «хорошо, а сделай-ка это еще раз».

И тот факт, что я близко, в Париже… Думаю, что игра в «ПСЖ» не очень помогает, потому что этот клуб разделяет. Так что, конечно, это порождает разговоры, но меня это не беспокоит, потому что я знаю, что и как я делаю», – сказал форвард « » в интервью France Football.