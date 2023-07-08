ЦСКА объявил о контракте с Федотовым – на два сезона. КХЛ зарегистрировала договор

Теги ЦСКА переходы Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

ЦСКА объявил о контракте с вратарем, прошедшим военную службу.

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, 26-летний Иван Федотов заключил с ЦСКА контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/2025.

Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте.

Когда стало известно, что вратарь, завершивший службу в армии, подписал со своим бывшим клубом соглашение на 2 года, договор был отправлен на регистрацию 1 июля. КХЛ его не зарегистрировала, так как у Федотова есть действующий контракт с клубом НХЛ. В середине июня «Филадельфия» объявила, что действие контракта, подписанного в мае 2022 года, было продлено на сезон‑2023/24.

НХЛ и КХЛ заявляли о том, что продолжат уважать контракты друг друга, несмотря на разрыв официальных отношений весной прошлого года.

Как стало известно сегодня, КХЛ все-таки зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА. КХЛ подтвердила это на своем официальном сайте: «Исходим из того, что Федотов не имеет контракта с клубом НХЛ в том смысле, который закладывался в Меморандуме».

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32 комментария

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Go-go-love
Это лютый зашквар, конечно.
+34
-5
+29
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Pro_Evolution
Должно же быть хоть какое-то достоинство?
+27
-5
+22
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Strannix
Ответ Bartez1986
ждём комментарий Бриера
Спасибо КХЛ, команда Филадельфия Флайерс объявляет о подписание контракта новичка с Матвеем Мичковым!
+14
-1
+13
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dmitrysomov
Ответ rereg84
Читаю комменты, диву даюсь? Чего плохого, чтобы хороший вратарь играл у НАС и НА НАШИХ АРЕНАХ? Не, ну реально поколение ДБ:) Кто из вас болезных в тех же штатах хоть раз был? Вот возьмём Кирилла Капризова. Я его в живую видел в прайме в 21-22 года в ЦСКА, а потом он этот же уровень показывает в НХЛ - уровень топ-10 лучших крайних лиги, так это же классно что мы хотя-бы 2-3 года можем на таких игроков смотреть в живую. Но местные ДБ сразу отправляют всех в НХЛ в 18 лет:)
Только потом не плачьте, когда обнаружите, что NHL также начала плевать на соглашение, переманивая капризовых не в 21-22 года после завершения контракта, а в 18 прямо во время его действия.
+9
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TeRex
"КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова. На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/24 в том смысле, который закладывался в меморандуме о взаимопонимании. Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/24 и 2024/25"

Здесь шедеврально всё. Контракт с Филадельфией как бы есть, но не в том смысле и не в том понимании. А сам Ваня ужас как хочет обратно к Есмантовичу. Поэтому плевали мы на все договорённости с НХЛ - желание Сечина и Есмантовича выше любого сотрудничества. Полагаю, теперь наши тоже могут ехать в НХЛ, плевав на контракты, а НХЛ может говорить, что контракты КХЛ не контракты в каком-то смысле и вообще не считаются?
Ну а про самого Ваню что сказать - если нет у человека минимального достоинства и самоуважения, значит всё это он полностью заслужил. Хотя, глядя на всю эту историю, возникает ощущение, что либо он мазохист, либо не просто тупой, а прям человек с диагнозом: человеку в том году угрожали - он сидел спокойно и ждал пока его загребут, сейчас, казалось бы, всё закончилось, загранник есть - езжай, но нет, он покорно ползёт в стойло к Есмантовичу, который всё это и устроил.
+13
-4
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Оригинальный Ник
Получается, соглашение между НХЛ и КХЛ аннулируется. Ждём последствий
+8
0
+8
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upuckuH
Мичков сбежит,скриньте
+5
-1
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Rudenzik
ЦСКА на одном месте вертел НХЛ и ими контрактами
+2
0
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T.Babangida
Ответ rereg84
Читаю комменты, диву даюсь? Чего плохого, чтобы хороший вратарь играл у НАС и НА НАШИХ АРЕНАХ? Не, ну реально поколение ДБ:) Кто из вас болезных в тех же штатах хоть раз был? Вот возьмём Кирилла Капризова. Я его в живую видел в прайме в 21-22 года в ЦСКА, а потом он этот же уровень показывает в НХЛ - уровень топ-10 лучших крайних лиги, так это же классно что мы хотя-бы 2-3 года можем на таких игроков смотреть в живую. Но местные ДБ сразу отправляют всех в НХЛ в 18 лет:)
Никто)))
+2
0
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Sebastian Debussy
Ответ Pro_Evolution
Должно же быть хоть какое-то достоинство?
видимо у него его нет
+4
-2
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Илья Савчук
Что Иван, что КХЛ, что ЦСКА клоуны. Ну а ивану "удачи" и дальше в нашей клоаке.
+3
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dem
Всё-таки прогнулись
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Stanley_77
кхл - квазилига холуев & лакеев
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Юрий Пикалов
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белая простыня олимпиады
раз не едет сейчас, то уже не поедет никогда.
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rereg84
Читаю комменты, диву даюсь? Чего плохого, чтобы хороший вратарь играл у НАС и НА НАШИХ АРЕНАХ? Не, ну реально поколение ДБ:) Кто из вас болезных в тех же штатах хоть раз был? Вот возьмём Кирилла Капризова. Я его в живую видел в прайме в 21-22 года в ЦСКА, а потом он этот же уровень показывает в НХЛ - уровень топ-10 лучших крайних лиги, так это же классно что мы хотя-бы 2-3 года можем на таких игроков смотреть в живую. Но местные ДБ сразу отправляют всех в НХЛ в 18 лет:)
+6
-6
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serious fan
Даже не знаешь, за кого больше стыдно, Лигу, Цска или самого Федотова. Это полнейший зашквар.
+3
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Лейтенант Пахомов
Ответ Фанат Доры Дуры
Теперь молодые игроки, могут просто свалить в нхл, не исполняя контракт. Ну а так очередной позор в Российском хоккее
Угрозы отобрать загран и отправить топтать плац надолго отобьют у них это желание.
0
0
0
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Фанат Доры Дуры
Теперь молодые игроки, могут просто свалить в нхл, не исполняя контракт. Ну а так очередной позор в Российском хоккее
+3
-3
0
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Мурат Морин
😂
0
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белая простыня олимпиады
Ответ rereg84
Читаю комменты, диву даюсь? Чего плохого, чтобы хороший вратарь играл у НАС и НА НАШИХ АРЕНАХ? Не, ну реально поколение ДБ:) Кто из вас болезных в тех же штатах хоть раз был? Вот возьмём Кирилла Капризова. Я его в живую видел в прайме в 21-22 года в ЦСКА, а потом он этот же уровень показывает в НХЛ - уровень топ-10 лучших крайних лиги, так это же классно что мы хотя-бы 2-3 года можем на таких игроков смотреть в живую. Но местные ДБ сразу отправляют всех в НХЛ в 18 лет:)
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rereg84
Ответ белая простыня олимпиады
Комментарий удален модератором
В тоге как там руки то у Капризова? И у вас у кого? У Новокузнецка? Или это вы выкрутив руки его забрали у Кузни, а потом у богатейшего СЮ наши у вас забрали? Не? Хотели, оставили-бы, но ЦСКА с ним классный контракт подписал на три года и на отличное бабло, чтобы он уж уверенно ехал и карал вашу НХЛ, что и делает:)
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Andrey Bokov
Ответ Юрий Пикалов
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На свою посмотри
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