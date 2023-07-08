ЦСКА объявил о контракте с Федотовым – на два сезона. КХЛ зарегистрировала договор
ЦСКА объявил о контракте с вратарем, прошедшим военную службу.
Как сообщается на официальном сайте московского клуба, 26-летний Иван Федотов заключил с ЦСКА контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/2025.
Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте.
Когда стало известно, что вратарь, завершивший службу в армии, подписал со своим бывшим клубом соглашение на 2 года, договор был отправлен на регистрацию 1 июля. КХЛ его не зарегистрировала, так как у Федотова есть действующий контракт с клубом НХЛ. В середине июня «Филадельфия» объявила, что действие контракта, подписанного в мае 2022 года, было продлено на сезон‑2023/24.
НХЛ и КХЛ заявляли о том, что продолжат уважать контракты друг друга, несмотря на разрыв официальных отношений весной прошлого года.
Как стало известно сегодня, КХЛ все-таки зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА. КХЛ подтвердила это на своем официальном сайте: «Исходим из того, что Федотов не имеет контракта с клубом НХЛ в том смысле, который закладывался в Меморандуме».
Здесь шедеврально всё. Контракт с Филадельфией как бы есть, но не в том смысле и не в том понимании. А сам Ваня ужас как хочет обратно к Есмантовичу. Поэтому плевали мы на все договорённости с НХЛ - желание Сечина и Есмантовича выше любого сотрудничества. Полагаю, теперь наши тоже могут ехать в НХЛ, плевав на контракты, а НХЛ может говорить, что контракты КХЛ не контракты в каком-то смысле и вообще не считаются?
Ну а про самого Ваню что сказать - если нет у человека минимального достоинства и самоуважения, значит всё это он полностью заслужил. Хотя, глядя на всю эту историю, возникает ощущение, что либо он мазохист, либо не просто тупой, а прям человек с диагнозом: человеку в том году угрожали - он сидел спокойно и ждал пока его загребут, сейчас, казалось бы, всё закончилось, загранник есть - езжай, но нет, он покорно ползёт в стойло к Есмантовичу, который всё это и устроил.