ЦСКА объявил о контракте с Федотовым – на два сезона. КХЛ зарегистрировала договор

ЦСКА объявил о контракте с вратарем, прошедшим военную службу.

Как сообщается на официальном сайте московского клуба, 26-летний заключил с контракт, рассчитанный до конца сезона-2024/2025.

Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте.

Когда стало известно, что вратарь, завершивший службу в армии, подписал со своим бывшим клубом соглашение на 2 года, договор был отправлен на регистрацию 1 июля. его не зарегистрировала, так как у Федотова есть действующий контракт с клубом НХЛ. В середине июня « » объявила, что действие контракта, подписанного в мае 2022 года, было продлено на сезон‑2023/24.

и КХЛ заявляли о том, что продолжат уважать контракты друг друга, несмотря на разрыв официальных отношений весной прошлого года.

Как стало известно сегодня, КХЛ все-таки зарегистрировала контракт Ивана Федотова с ЦСКА. КХЛ подтвердила это на своем официальном сайте: «Исходим из того, что Федотов не имеет контракта с клубом НХЛ в том смысле, который закладывался в Меморандуме».