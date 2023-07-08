«МЮ» ищет 2-го вратаря и может подписать Судзуки из «Урава Ред Даймондс»

Теги Манчестер Юнайтед Урава Ред Даймондс премьер-лига Англия возможные трансферы Зион Судзуки Футбол

«Манчестер Юнайтед» может подписать японского вратаря Зиона Судзуки.

Сегодня клуб объявил об уходе Давида Де Хеа на правах свободного агента. В качестве основного кандидата на замену испанцу клуб рассматривает Андре Онана.

Манкунианцы также хотят подписать запасного вратаря и рассматривают возможность трансфера 20-летнего футболиста «Урава Ред Даймондс» Судзуки. Его контракт с клубом действует до 2024 года. 

В рамках чемпионата Японии Судзуки провел 8 матчей и пропустил 8 голов. В июле 2022 года он дебютировал за сборную Японии. 

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17 комментариев

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red hikkikomori
Ответ Under
https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-squad-ins-and-outs-signings-and-departures-summer-transfer-window-2023
Понятно, спасибо. Значит показалось, где то как будто читал что уже подписали
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red hikkikomori
Вроде же уже подписали. Или нет?
+1
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Жора Мутинов
Неожиданный ганец по фамилии Судзуки)
+2
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Dm Kznts
Ответ red hikkikomori
Вроде же уже подписали. Или нет?
пока нет но видимо подпишут.
Хендерсон видимо будет продан.
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red hikkikomori
Ответ Dm Kznts
пока нет но видимо подпишут. Хендерсон видимо будет продан.
Ну и хорошо, у лесников ему норм будет)
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Under
Ответ sacha2
...а что, свой воспитанник, который 3 сезона отлично отыграл в АПЛ в аренде, уже не годится? Так его быстро подхватят другие
ногами играет на уровне Де Хеа, а на место на лавке, видимо, не согласен
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Andrew Kolevatykh
Ответ sacha2
...а что, свой воспитанник, который 3 сезона отлично отыграл в АПЛ в аренде, уже не годится? Так его быстро подхватят другие
Он поэтому и в арендах, так как хочет быть первым номером
+1
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Тимур Алихманов
Гранд Витара?
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Almaz KENZHEBEKOV
лучше Лунина тогда
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romaroman26
Ответ red hikkikomori
Вроде же уже подписали. Или нет?
нет конечно
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Under
Ответ red hikkikomori
Вроде же уже подписали. Или нет?
кого?
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red hikkikomori
Ответ Under
кого?
Этого японца
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Under
Ответ red hikkikomori
Этого японца
https://www.manutd.com/en/news/detail/man-utd-squad-ins-and-outs-signings-and-departures-summer-transfer-window-2023
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Okaka
Ответ Жора Мутинов
Неожиданный ганец по фамилии Судзуки)
фамилия матери
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