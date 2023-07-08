«Манчестер Юнайтед» может подписать японского вратаря Зиона Судзуки.

Сегодня клуб объявил об уходе Давида Де Хеа на правах свободного агента. В качестве основного кандидата на замену испанцу клуб рассматривает Андре Онана.

Манкунианцы также хотят подписать запасного вратаря и рассматривают возможность трансфера 20-летнего футболиста « » Судзуки. Его контракт с клубом действует до 2024 года.

В рамках чемпионата Японии Судзуки провел 8 матчей и пропустил 8 голов. В июле 2022 года он дебютировал за сборную Японии.