Мария Захарова: «Подавляющее большинство мирового сообщества откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада «отменить» российский спорт»

Теги Париж-2024 Политика Мария Захарова Легкая атлетика

В МИД России прокомментировали принятие декларации Движения неприсоединения, поддержавшего участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов (НОК) в Играх-2024 в Париже

Движение неприсоединения объединяет 120 государств – по принципу отказа от членства в военно-политических блоках. 

В этом году в Баку (Азербайджан) проходила министерская встреча координационного бюро этого движения – там была принята декларация, где говорится, что присутствие атлетов из всех НОК на Олимпиаде-2024 станет «сильным символом единства человечества».

«Можно сделать вывод, что подавляющее большинство мирового сообщества откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада «отменить» российский спорт.

Утверждается осознание того, что отсутствие российских спортсменов губительно сказывается и на зрелищности состязаний, их коммерческой составляющей и, в конце концов, их репрезентативности.

Со своей стороны, остаемся открытыми для спортивного взаимодействия, совместно с нашими единомышленниками будем продолжать последовательно выступать за всестороннее укрепление спортивных связей на основе принципов равенства, недискриминации и открытого допуска спортсменов к соревнованиям.

Исходим из того, что спорт является уникальным инструментом для развития и упрочения социальных связей, выстраивания взаимоуважительного общения, призван сближать и объединять народы», – говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой. 

«Отдельного упоминания заслуживает и голос БРИКС – 22 июня в Дурбане (ЮАР) состоялась встреча министров спорта стран БРИКС.

Участники мероприятия однозначно высказались в поддержку недопустимости политизации спорта и использования спортсменов в качестве «разменной монеты» политических игр», – отметила Захарова. 

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47 комментариев

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psycho
да всем плевать, мне кажется
+75
-4
+71
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fanliv64
огласила бы эти подавляющие страны кто устал от западных оголтелых нападок ))))) там в том большинстве если три четыре страны будет и то сомнительно...))))))
+34
0
+34
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Станислав Жирнов
Ответ psycho
да всем плевать, мне кажется
вам не кажется
+26
-1
+25
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Sarumian
Из-за санкций, которые не действуют, приходится "освежаться" тройным, по старинке.
Запасной резидент уже давно по такой схеме работает.
+27
-4
+23
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Olga.t
Маруся продолжает набрасывать лапшу на уши граждан...
+21
-2
+19
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иг1171
Так нет никакой политики, просто война
+19
-1
+18
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несахар
Ответ VMX1389
Они слово "оголтелые" Прям как мантру говорят каждый раз! Лексикон видимо у наших политиков не очень большой)
притом они кричат о какой то русофобии, а сами по телевизору развернули масштабную антизападную и антиамериканскую пропаганду.
в своем глазу бревна не видят
+17
-2
+15
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robbaggio
Мария, вы не поверите: 200+ странам всё равно на любую отдельно взятую страну, будь-то Россия, Германия, Вьетнам или Свазиленд. Всем наплевать на проблемы других
+13
-1
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Realist2022
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Ответ madflava
я тебя немного расстрою, нo санкции - бизнес, т.е. новaя его разновидность. Это заметно по терминологии "параллельный импорт". Все хотят денег, а розовым пони всегда можно нaлoжить на уши как угодно - они проглотят, с удoвольствием
Только объёмы поставок по параллельному импорту и близко не те, которые были до санкций. А заработок делается именно на больших объёмах поставок
+11
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Atsuktuvas
Ответ fanliv64
огласила бы эти подавляющие страны кто устал от западных оголтелых нападок ))))) там в том большинстве если три четыре страны будет и то сомнительно...))))))
если начать оглашать поименно, то снизится подавляющий эффект...
+9
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Геннадий Тимченко
Ответ madflava
я тебя немного расстрою, нo санкции - бизнес, т.е. новaя его разновидность. Это заметно по терминологии "параллельный импорт". Все хотят денег, а розовым пони всегда можно нaлoжить на уши как угодно - они проглотят, с удoвольствием
да, уже спротсменов в виде "сирийцев" на игры по параллельному импорту отправляют👏
+10
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VMX1389
Они слово "оголтелые" Прям как мантру говорят каждый раз! Лексикон видимо у наших политиков не очень большой)
+10
-2
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Sarumian
"Закусывать надо !" (с) ИВМП
+10
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Костя Кот
кто именно устал?
+6
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Sarumian
Ответ Костя Кот
кто именно устал?
Мария устала без сахарной пудры из Аргентины. Ничего не приготовить. Сил больше нет. В РФ "бодяжат" 1 к 3.
+5
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Navian
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Olga.t
Маруся продолжает набрасывать лапшу на уши граждан...
Дык без набросов она не нужна никому.
+5
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Rjbson
Маша помой голову.
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Сальный конь бомжа
Слово года - ОГОЛТЕЛЫЙ
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Atsuktuvas
— Мы вас любим… в глубине души… где-то очень глубоко…
— Очень глубоко! Так глубоко, что я этого даже не замечаю!
— Нет, это заметно, должно быть заметно.
(с)
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Viks
Огласите, пожалуйста, весь список "подавляющего большинства"!
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Дмитрий Шелема
да как вы достали уже
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GMF
Штамп на штампе и штампом погоняет
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Viks
"отсутствие российских спортсменов губительно сказывается и на зрелищности состязаний" --- Враньё. Смотрел весь сезон КМ по биатлону - зрителей стало намного больше.
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несахар
Ответ wlad wasew
Комментарий удален модератором
после 24 февраля, после того, что они видели, как ракеты прилетают в их дома, самоидентификация украинцев только усилилась.
хотели отменить украинцев? а вышло наоборот
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Волька-ибн-Алёша
ложь
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