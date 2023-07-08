Мария Захарова: «Подавляющее большинство мирового сообщества откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада «отменить» российский спорт»

В МИД России прокомментировали принятие декларации Движения неприсоединения, поддержавшего участие спортсменов из всех 206 национальных олимпийских комитетов (НОК) в Играх-2024 в .

Движение неприсоединения объединяет 120 государств – по принципу отказа от членства в военно-политических блоках.

В этом году в Баку (Азербайджан) проходила министерская встреча координационного бюро этого движения – там была принята декларация, где говорится, что присутствие атлетов из всех НОК на Олимпиаде-2024 станет «сильным символом единства человечества».

«Можно сделать вывод, что подавляющее большинство мирового сообщества откровенно устало от оголтелых призывов и попыток стран Запада «отменить» российский спорт.

Утверждается осознание того, что отсутствие российских спортсменов губительно сказывается и на зрелищности состязаний, их коммерческой составляющей и, в конце концов, их репрезентативности.

Со своей стороны, остаемся открытыми для спортивного взаимодействия, совместно с нашими единомышленниками будем продолжать последовательно выступать за всестороннее укрепление спортивных связей на основе принципов равенства, недискриминации и открытого допуска спортсменов к соревнованиям.

Исходим из того, что спорт является уникальным инструментом для развития и упрочения социальных связей, выстраивания взаимоуважительного общения, призван сближать и объединять народы», – говорится в комментарии официального представителя МИД Марии Захаровой.

«Отдельного упоминания заслуживает и голос БРИКС – 22 июня в Дурбане (ЮАР) состоялась встреча министров спорта стран БРИКС.

Участники мероприятия однозначно высказались в поддержку недопустимости политизации спорта и использования спортсменов в качестве «разменной монеты» политических игр», – отметила Захарова.

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