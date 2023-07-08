Фанаты ЦСКА отказались от полного бойкота игр: «С этого момента он распространяется только на матчи, на которых работает Fan ID. Не приветствуем лиц, оформивших документ и продавших фанатскую честь»

Теги ЦСКА премьер-лига Россия ФОНБЕТ Кубок России болельщики Fan ID Футбол

Фанаты ЦСКА скорректировали условия бойкота матчей команды из-за Fan ID.

«Прошлым летом мы приняли решение о полном бойкоте любого турнира с момента появления в нем системы Fan ID и до полного отказа от нее в рамках конкретного соревнования.

Спустя год, оценив все плюсы и минусы того решения, значительная часть движения сошлась во мнении, что оно было излишне импульсивным. Мы пришли к выводу о необходимости внесения поправок в принятое год назад положение о бойкоте.

С этого момента бойкот распространяется только на отдельно взятые матчи, на которых работает Fan ID.

Матчи Кубка России, не предусматривающие использование Fan ID, допустимы к посещению.

Часть людей и коллективов в движении осталась на стороне прежних убеждений и не планирует отказываться от прежнего формата бойкота. Эта позиция уважается остальными.

Наш главный общий принцип – мы ни при каких условиях не станем оформлять «паспорт болельщика» и будем игнорировать любые матчи, для посещения которых он необходим. Мы не приветствуем посещение наших секторов лицами, оформившими этот документ и продавшими фанатскую честь», – говорится в заявлении активных фанатов армейцев. 

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53 комментария

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utsh44psmr
Через год оформят Fаn ID
+163
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Амин Чич
И эти люди, что то смеют говорить за "силу слова" Марио )))
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-16
+95
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Саша Пушкин
Ответ utsh44psmr
Через год оформят Fаn ID
Через два года будут с ожесточением клеймить и душить тех, кто отказался натягивать на себя этот ошейник.
Собственно, примерно поэтому хозяева жизни в стране и вытирают ноги о крепостной народ. Ибо понимают, что хоть на сколько-нибудь внятный, организованный и продолжительный протест эта человеческая масса не способна. Даже в таких мелочах как этот фан айди. Даже являясь объединением с многолетней историей.
Чего тут говорить о возможных протестах от разрозненного и фрагментированного народа по другим социальным и политическим вопросам.
+81
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falkao2013
Кони всю неделю решили дно пробивать?)
+56
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Газонокосильщик Хави
Фаны ЦСКА прям на двух бутылках пытаются усидеть. Как Марио, который целую эмблему, но уходу в зенит
+29
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Саша Пушкин
Ответ Амин Чич
И эти люди, что то смеют говорить за "силу слова" Марио )))
Нормально ты их приложил сейчас.Справедливо.
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Александр Зубков
Продавшие фанатскую честь. Едрена мать. Звучит!
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Eugene88
Хахах😂 то с питерскими готовы слиться в лазурном экстазе, теперь это)) знаменитые армейские принципы!
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Garikus89
Как местные поживают? Ну которые зенитовских, изначально решивших именно так, говном поливали? Обувку по погоде надели уже?)
+10
-2
+8
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ArtBro
На мой взгляд решение взвешенное и здравое. Если игры проходят без этого «тычкования», то необходимо показывать разницу - «чтобы было, если». Иначе тогда и на все игры не ходить где ногомяч присутствует. На мой взгляд болельщики не против самой игры, но против системы и беспредела, который навязывают путём таких недальновидных и искусственных вмешательств. Нужно говорить об этом и не останавливаться, а если бойкот на всё, то это наглухо захлопнет крышку и все будут считать, что успокоились. Если есть возможность, то на кубковых матчах биток заходить и там высказывать мнение. Высказывать в рамках закона, но так чтобы и слышимость и видимость была.
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Амин Чич
Ответ Саша Пушкин
Нормально ты их приложил сейчас.Справедливо.
Александр Сергеевич, я не специально)
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Ковид 07.10.52
Смешные...так и не поняли, что на них забили и они никому не нужны, потому что клубы существуют не на их деньги потраченные на билеты. а на их налоги. которые пользуют без их ведома по понятиям типов из одного городка во власти....
+9
-5
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Recreated
Ответ Valikkk
Так фанаты ЦСКА и создали формальный повод к введению Fan ID в РФПЛ, своим пиро в 2021 году. После этого закон очень быстро приняли и подписали.
Ты чё, не врубаешься, что это была подстава!?
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rarog
Ну так они просто решили ходить туда где фан уйди не нужен.
Фанаты Зенита с самого начала так же действовали-бойкот только матчей на которых он необходим.
Помнится, даже прилетало им за это, от поклонников ЦСКА в том числе)
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ezheloko
Лучшее решение. Каждый контраст между матчами с fanID и матчами без fanID как серпом по причинном месту для чиновников, которые уже не знают как объяснять эту разницу. Не ходить на матчи, только потому что когда-то в финале будет FanID - это чушь собачья.
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BaltikaSPb
Ответ Петр Дьяконов
да пару лет и начнут оформлять. я вот оформил и мне пофиг, да с проходом иеперь какой-то бред, но мы жтвем в эпоху цифровизации, скоро тебе хлеб будут по биометрии продавать. не нравится, езжай с тайгу. туда цивилизация ещё не скоро доберется
По себе не равняй
Цивилизованный ты наш
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VladCory
Воронежский «Факел» продал все абонементы на первую часть сезона РПЛ — сайт продаж. За 1 день. При фан-айди. Идеологи выпизживания актива с трибун не ошиблись - кузьмичевая масса заполнит все в итоге. Любая система побеждает любых пассионариев. Печаль, но факт.
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Andy Tucker
братство Кольца Фанайди
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Мистер Громов
СтароКрасноБелый✌️

на спорте хобостей меньше, чем Ваших комментариев)
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And-Rover
Правильно делают. Пусть показывают чиновникам Госдумы контраст посещения где есть Фан Уйди, где нет.

И так должны делать все. Может дойдет до этих "реформаторов" что всё контролироваться полностью не должно.
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Valikkk
Ответ Recreated
Ты чё, не врубаешься, что это была подстава!?
Я в этом вижу не подставу, а спланированную акцию. Властям нужен был красивый повод и аргумент в пользу принятия закона - власти срежиссировали повод. А фанаты ЦСКА просто исполнили чью-то просьбу сверху.
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last_guard
Ответ Ivan Petrov
Странно,я думал первыми сдуются газовые
Так эти изначально на двух бутылках сидели, и ходили на все матчи где нет фан ID.
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artem_ankud
Давайте еще Акинфеева в Локомотив отдадим на этой неделе
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Денис Давыдов
Ответ Амин Чич
И эти люди, что то смеют говорить за "силу слова" Марио )))
они стоят друг-друга)
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hulk&boloto
Ответ VladCory
Воронежский «Факел» продал все абонементы на первую часть сезона РПЛ — сайт продаж. За 1 день. При фан-айди. Идеологи выпизживания актива с трибун не ошиблись - кузьмичевая масса заполнит все в итоге. Любая система побеждает любых пассионариев. Печаль, но факт.
Может пословица про Воронеж на просто так, виктимный город?
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