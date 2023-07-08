Фанаты ЦСКА отказались от полного бойкота игр: «С этого момента он распространяется только на матчи, на которых работает Fan ID. Не приветствуем лиц, оформивших документ и продавших фанатскую честь»
Фанаты ЦСКА скорректировали условия бойкота матчей команды из-за Fan ID.
«Прошлым летом мы приняли решение о полном бойкоте любого турнира с момента появления в нем системы Fan ID и до полного отказа от нее в рамках конкретного соревнования.
Спустя год, оценив все плюсы и минусы того решения, значительная часть движения сошлась во мнении, что оно было излишне импульсивным. Мы пришли к выводу о необходимости внесения поправок в принятое год назад положение о бойкоте.
С этого момента бойкот распространяется только на отдельно взятые матчи, на которых работает Fan ID.
Матчи Кубка России, не предусматривающие использование Fan ID, допустимы к посещению.
Часть людей и коллективов в движении осталась на стороне прежних убеждений и не планирует отказываться от прежнего формата бойкота. Эта позиция уважается остальными.
Наш главный общий принцип – мы ни при каких условиях не станем оформлять «паспорт болельщика» и будем игнорировать любые матчи, для посещения которых он необходим. Мы не приветствуем посещение наших секторов лицами, оформившими этот документ и продавшими фанатскую честь», – говорится в заявлении активных фанатов армейцев.
Собственно, примерно поэтому хозяева жизни в стране и вытирают ноги о крепостной народ. Ибо понимают, что хоть на сколько-нибудь внятный, организованный и продолжительный протест эта человеческая масса не способна. Даже в таких мелочах как этот фан айди. Даже являясь объединением с многолетней историей.
Чего тут говорить о возможных протестах от разрозненного и фрагментированного народа по другим социальным и политическим вопросам.
Фанаты Зенита с самого начала так же действовали-бойкот только матчей на которых он необходим.
Помнится, даже прилетало им за это, от поклонников ЦСКА в том числе)
Цивилизованный ты наш
на спорте хобостей меньше, чем Ваших комментариев)
И так должны делать все. Может дойдет до этих "реформаторов" что всё контролироваться полностью не должно.