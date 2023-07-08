Килиан Мбаппе: «Я претендент на «Золотой мяч». Сейчас выбирают самого впечатляющего игрока – есть пара аргументов за меня»
Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает себя претендентом на «Золотой мяч».
«Если бы остались старые правила «Золотого мяча», я бы сказал, что я не претендент. Сейчас приоритет отдается игре футболиста.
Сейчас выбирают самого впечатляющего игрока, который оказал наибольшее влияние, кто решал исходы матчей, кто больше всех бросался в глаза.
Есть пара аргументов за меня в этом плане. Посмотрим, но я думаю, что я претендент, это правда», – сказал француз в интервью France Football.
Даже Роналду с его нарцисизмом на эту стадию заболевания вышел только через пару кубков ЛЧ и трёх золотых мячей.
Хорошо если на 3-м месте будет.
А этом году без шансов
А что в этом такого?
Гризманн Францию затащил
Не очень люблю Мбаппе, но в год проведения ЧМ такая мысль звучит как минимум странно.