Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает себя претендентом на «Золотой мяч».

«Если бы остались старые правила «Золотого мяча», я бы сказал, что я не претендент. Сейчас приоритет отдается игре футболиста.

Сейчас выбирают самого впечатляющего игрока, который оказал наибольшее влияние, кто решал исходы матчей, кто больше всех бросался в глаза.

Есть пара аргументов за меня в этом плане. Посмотрим, но я думаю, что я претендент, это правда», – сказал француз в интервью France Football.