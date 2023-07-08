Килиан Мбаппе: «Я претендент на «Золотой мяч». Сейчас выбирают самого впечатляющего игрока – есть пара аргументов за меня»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Золотой мяч Килиан Мбаппе Футбол

Нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе считает себя претендентом на «Золотой мяч».

«Если бы остались старые правила «Золотого мяча», я бы сказал, что я не претендент. Сейчас приоритет отдается игре футболиста.

Сейчас выбирают самого впечатляющего игрока, который оказал наибольшее влияние, кто решал исходы матчей, кто больше всех бросался в глаза.

Есть пара аргументов за меня в этом плане. Посмотрим, но я думаю, что я претендент, это правда», – сказал француз в интервью France Football.

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101 комментарий

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jackson_07
Если честно я бы даже в тройку не включил в этом году. Холланд, Де Брюйне, Месси
+56
-8
+48
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Мельников Михаил
Он точно бежит впереди паровоза.
Даже Роналду с его нарцисизмом на эту стадию заболевания вышел только через пару кубков ЛЧ и трёх золотых мячей.
+38
-3
+35
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Tiestorzn17
Он прям звезду поймал
+18
-1
+17
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jackson_07
Ответ QWertY
Где был Де Брейне на ЧМ? 0 голов, 0 голевых, 0 созданных моментов
Где был Мбаппе в ЛЧ? До какой стадии дошел?
+18
-4
+14
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jackson_07
Ответ зак
где Был Месси на стадии ЛЧ?
Месси выиграл ЧМ!
+17
-4
+13
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igls54
Килиан, похоже, уже забыл про своего недавнего партнера
+13
-2
+11
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Abbak Video
Нет ни одного
+12
-1
+11
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Marina_Greta
Ответ Caterina
У Мбаппе вообще шансов нет в этом году: на ЧМ был хорош, но не лучший и не первый, в Мюнхене в 1/8 ЛЧ забыл выйти на поле. Титул только Лига 1. Хорошо если на 3-м месте будет.
Месси за ЧМ дадут... тут без вариантов...
+12
-2
+10
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Мохнатый55
Ответ зак
Мбаппе похлеще Месси тащил на ЧМ, Холланд, Винисиус, Мбаппе..
Как-то не запомнилась игра Мбаппе в матчах с Англией и Марокко.
+8
0
+8
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Caterina
У Мбаппе вообще шансов нет в этом году: на ЧМ был хорош, но не лучший и не первый, в Мюнхене в 1/8 ЛЧ забыл выйти на поле. Титул только Лига 1.
Хорошо если на 3-м месте будет.
+10
-2
+8
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Caterina
Ещё один фрукт в мировом футболе? Ну хоть свежий пока что)
+10
-3
+7
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instasamka
Опять в комментариях кто угодно, только не Месси. А по итогу арг заберёт золотой мяч и начнётся скулёж
+8
-2
+6
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Bazilic
Ответ Marina_Greta
Ну у него есть вае предпосылки к тому, чтобы завоевать ЗМ)
Какие?
А этом году без шансов
+6
0
+6
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Bazilic
Ответ Геннадий Тимченко
это про того чувака, с которым часто в одном номере жил Серхио Агуэро❓
Да
А что в этом такого?
+6
-1
+5
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Bazilic
Ответ зак
Мбаппе похлеще Месси тащил на ЧМ, Холланд, Винисиус, Мбаппе..
Мбаппе до финала дном был)
Гризманн Францию затащил
+7
-2
+5
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Alexandr Sokolov
например?
+5
-1
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Илья Мурашов
Все дискуссии напрасны. ЗМ по праву получит Месси. Лео попадает под все категории: игра, трофеи, статистика. У Мбаппе есть игра и статистика, но нет значимых трофеев. У Холанна есть статистика и трофеи, но нет игры.
+3
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WESTERN-
Как же не хочется что бы он взял эту награду за свою карьеру , где бы он не играл
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Marina_Greta
Ответ зак
так Холланд в этому году получит ЗМ.
Вроде как Месси его возьмёт..
+2
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MatZo
Ответ Timeofinjoy
По факту Мбаппе не взял ЧМ только по тому, что свои пенальти не забили Коман и Тчуамени. Ну и какой смысл говорить о том что Месси выиграл ЧМ, если эту победу принесли пенки от Паредеса и Монтиеля? Зато на хет-трик в финале все закрыли глаза, да и мячей он больше набил из них только 2 с пены.
По факту если бы у бабки были яйца — то она была бы дедушкой.
+2
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belikovda.90
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Ответ зак
Мбаппе похлеще Месси тащил на ЧМ, Холланд, Винисиус, Мбаппе..
Ага, Валкер съел его, как и Винисиусу Два бестолковых бегунка
+2
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Caterina
Ответ Marina_Greta
Месси за ЧМ дадут... тут без вариантов...
Ну во всяком случае, кроме Месси и Холланда претендентов нет. Начиная с 3 места мб и Мбаппе, и Винни, и КДБ.
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Человек1991
Хахахахаха))
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Родя Раскольников
Ответ jackson_07
Если честно я бы даже в тройку не включил в этом году. Холланд, Де Брюйне, Месси
Мне просто интересно какие у тебя аргументы против финалиста ЧМ, лучшего бомбардира ЧМ и автора хет-трика в финале.

Не очень люблю Мбаппе, но в год проведения ЧМ такая мысль звучит как минимум странно.
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Евгений Громов 22
Ответ Геннадий Тимченко
это про того чувака, с которым часто в одном номере жил Серхио Агуэро❓
Так они по моему кумовья , разве нет?
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