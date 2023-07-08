BetBoom Братский Кубок. Первый матч. ЦСКА против «Динамо»

ЦСКА примет «Динамо» в первом матче BetBoom Братского Кубка.

В воскресенье соперники проведут ответную игру на «ВТБ Арене».

Матчи Братского кубка пройдут в нестандартном формате: три тайма по 30 минут с двумя перерывами, во время которых состоятся разнообразные челленджи. При этом победитель каждого челленджа принесет дополнительный гол своей команде в счет матча. Помимо действующих игроков на поле выйдут и легенды обоих клубов.

BetBoom Братский Кубок

Первый матч

ЦСКА – «Динамо» – 13:30

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.