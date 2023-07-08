BetBoom Братский Кубок. Первый матч. ЦСКА против «Динамо»

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ЦСКА примет «Динамо» в первом матче BetBoom Братского Кубка.

В воскресенье соперники проведут ответную игру на «ВТБ Арене».

Матчи Братского кубка пройдут в нестандартном формате: три тайма по 30 минут с двумя перерывами, во время которых состоятся разнообразные челленджи. При этом победитель каждого челленджа принесет дополнительный гол своей команде в счет матча. Помимо действующих игроков на поле выйдут и легенды обоих клубов.

BetBoom Братский Кубок

Первый матч

ЦСКА – «Динамо» – 13:30

 

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

4 комментария

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Максим Русаков
Где посмотреть?
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Shadow1882
Эй, Сейду, давай забей!
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Алексей Петров
Это что еще такое?
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Доктор Верховцев
Совсем с ума посходили уже.
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