BetBoom Братский Кубок. Первый матч. ЦСКА против «Динамо»
ЦСКА примет «Динамо» в первом матче BetBoom Братского Кубка.
В воскресенье соперники проведут ответную игру на «ВТБ Арене».
Матчи Братского кубка пройдут в нестандартном формате: три тайма по 30 минут с двумя перерывами, во время которых состоятся разнообразные челленджи. При этом победитель каждого челленджа принесет дополнительный гол своей команде в счет матча. Помимо действующих игроков на поле выйдут и легенды обоих клубов.
BetBoom Братский Кубок
Первый матч
ЦСКА – «Динамо» – 13:30
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.
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