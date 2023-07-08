Интервью Килиана Мбаппе с критикой «ПСЖ» вызвало недовольство игроков и боссов клуба.

Ранее французский форвард пообщался с France Football, среди прочего заявив, что вопрос о неудачах парижан в Лиге чемпионов нужно адресовать руководству клуба, а также отметив, что игра в « » приводит к недооценке его выступлений.

По информации RMC Sport, часть футболистов «ПСЖ» осталась недовольна этим интервью. Шесть игроков, двое из которых перешли в клуб этим летом, рассказали о нем президенту клуба . Один из футболистов отметил, что это «оскорбление клуба».

Сам Аль-Хелайфи «остался в шоке» из-за интервью, которое он посчитал неуважительным по отношению к партнерам, тренеру и болельщикам.