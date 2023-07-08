Игроки «ПСЖ» недовольны интервью Мбаппе с критикой клуба и сообщили о нем Аль-Хелайфи. Он считает слова Килиана неуважением
Интервью Килиана Мбаппе с критикой «ПСЖ» вызвало недовольство игроков и боссов клуба.
Ранее французский форвард пообщался с France Football, среди прочего заявив, что вопрос о неудачах парижан в Лиге чемпионов нужно адресовать руководству клуба, а также отметив, что игра в «ПСЖ» приводит к недооценке его выступлений.
По информации RMC Sport, часть футболистов «ПСЖ» осталась недовольна этим интервью. Шесть игроков, двое из которых перешли в клуб этим летом, рассказали о нем президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи. Один из футболистов отметил, что это «оскорбление клуба».
Сам Аль-Хелайфи «остался в шоке» из-за интервью, которое он посчитал неуважительным по отношению к партнерам, тренеру и болельщикам.
В условиях ФФП больше не удастся так же быстро подняться, разбрасываясь деньгами направо и налево, как это делали Сити и ПСЖ, потому Ньюкасл и отличается грамотным подходом.
ФФП это не борьба за соблюдение финансовых правил, это способ предотвратить появления новых топ-клубов, способных стать проблемой для ныне существующих.
Но почему она красная? Потому что ещё зелёная.
Тёмную ему! А не, лучше светлую!!