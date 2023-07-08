Игроки «ПСЖ» недовольны интервью Мбаппе с критикой клуба и сообщили о нем Аль-Хелайфи. Он считает слова Килиана неуважением

Теги ПСЖ лига 1 Франция Нассер Аль-Хелайфи Килиан Мбаппе Футбол

Интервью Килиана Мбаппе с критикой «ПСЖ» вызвало недовольство игроков и боссов клуба.

Ранее французский форвард пообщался с France Football, среди прочего заявив, что вопрос о неудачах парижан в Лиге чемпионов нужно адресовать руководству клуба, а также отметив, что игра в «ПСЖ» приводит к недооценке его выступлений.

По информации RMC Sport, часть футболистов «ПСЖ» осталась недовольна этим интервью. Шесть игроков, двое из которых перешли в клуб этим летом, рассказали о нем президенту клуба Нассеру Аль-Хелайфи. Один из футболистов отметил, что это «оскорбление клуба».

Сам Аль-Хелайфи «остался в шоке» из-за интервью, которое он посчитал неуважительным по отношению к партнерам, тренеру и болельщикам.

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49 комментариев

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MstAndreev
Мбаппе: "Как вас еще обоссать, чтобы вы от меня избавились?"
+148
-3
+145
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JENNINGS
Интервью Пирсу Моргану не за горами )))
+73
-4
+69
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Ophiomorph
Ответ MstAndreev
Мбаппе: "Как вас еще обоссать, чтобы вы от меня избавились?"
Аль-Хелаифи, открывая рот: "Не тут-то было".
+48
-5
+43
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Фран
Не клуб, а шапито катарское. Насколько же бросается в глаза другой подход Сити и, тем более, Ньюкасла, вот там настоящие арабы и шейхи всем владеют и управляют. А ПСЖ - это деревенщины пустынные.
+45
-9
+36
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Abdul Aziz
Ответ Фран
Не клуб, а шапито катарское. Насколько же бросается в глаза другой подход Сити и, тем более, Ньюкасла, вот там настоящие арабы и шейхи всем владеют и управляют. А ПСЖ - это деревенщины пустынные.
Мне кажется, они просто пожалели, что связались с такой слабой лигой. Город Париж их только и привлёк. Весь праздник проходит мимо них. Надо было купить Нотингем Форест. Их бы любил весь город да и интерес игрокам был бы переходить туда, а не доигрывать ради хороших денег.
+23
0
+23
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leon01
Хорошо, что Месси сбежал из этой помойки
+18
-4
+14
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Пирс Морган
Ответ JENNINGS
Интервью Пирсу Моргану не за горами )))
Есть такое
+11
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Акира_1
Сами избаловали чувака, сделав его там королём, а теперь будут удивляться его интервью и шантажу.
+11
-3
+8
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Олег Кузнецов
Черепашка Скрудж Макдак вытирает о ПСЖ ноги, но ПСЖ сам годами шел у него на поводу, а теперь удивляется.
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Lionel Andres Messi 10
Ответ Фран
Не клуб, а шапито катарское. Насколько же бросается в глаза другой подход Сити и, тем более, Ньюкасла, вот там настоящие арабы и шейхи всем владеют и управляют. А ПСЖ - это деревенщины пустынные.
Ньюкасл нельзя сравнивать с этими двумя мастодонтами: он из другой категории.
В условиях ФФП больше не удастся так же быстро подняться, разбрасываясь деньгами направо и налево, как это делали Сити и ПСЖ, потому Ньюкасл и отличается грамотным подходом.
ФФП это не борьба за соблюдение финансовых правил, это способ предотвратить появления новых топ-клубов, способных стать проблемой для ныне существующих.
+4
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+3
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aidos_1979
Ответ Kaka_GOAT
Месси причина того что клуб превратился в помойку
Ну в таком случае реал причина того, что некогда топовый игрок Милана Кака превратился в кака в мадриде))
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Ничего Смешного
Ответ Фран
Не клуб, а шапито катарское. Насколько же бросается в глаза другой подход Сити и, тем более, Ньюкасла, вот там настоящие арабы и шейхи всем владеют и управляют. А ПСЖ - это деревенщины пустынные.
Первые парни на деревне
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Ничего Смешного
По стопам Рона)
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Мукунку хороший
Мы не стукачи.. Просто знаем форму доклада))
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Ophiomorph
Жесть. Я думал уже некуда больше раздувать шумиху вокруг Мбаппе, но теперь каждый чих гарантирует новость.
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Funeral-
запасся поп корном и ржу с этого цирка. бабло не всегда решает
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Kubinec_
так и поверил, что игрокам псж не плевать на клуб ага
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RUSfan SpartakOV
Да просто ПСЖ в эпоху шейхов-это недоразумение.Да и Мбаппе,каким бы он характерным не был,ну не хочет больше задерживаться там,ну достал его Париж (как и клуб,как и город, когда-то был великолепен по-европейски и по- хорошему,а сейчас знатный гадюшник),он и даёт понять-он их перерос...!!!
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Veles3101
Мбаппе "Я такой классный что все хотят меня скушать, я как фрукт. Какой? Ежевика -ведь я чёрненький"
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IbraMania
Мне кажется это хитрая многоходовочка от Килиана) Типа , я не хотел уходить из Парижа , они сами меня выгнали))
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rodjer22
Похоже Мбапе вообще этого президента ПСЖ за человека не считает. Трудно представить чтобы кто то из звёзд Реала, так отозвался о Пересе.
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Бременер
Ответ Veles3101
Мбаппе "Я такой классный что все хотят меня скушать, я как фрукт. Какой? Ежевика -ведь я чёрненький"
Скорее черная смородина.
Но почему она красная? Потому что ещё зелёная.
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Бременер
Что этот уголёк себе позволяет??
Тёмную ему! А не, лучше светлую!!
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BZB
Все таки доконает он Аль-Хелайфи.
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kun.daniel
Такими темпами он будет не на золотой мяч, а на золотой дождь претендентом.
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