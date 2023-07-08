Полиция Лас-Вегаса провела расследование и не стала выдвигать никаких обвинений по итогам инцидента с участием первого номера драфта НБА Виктора Вембаньямы, поп-певицы Бритни Спирс и представителя службы безопасности « ».

Установлено, что Спирс сама непреднамеренно «ударила себя по лицу».

Знаменитая американская исполнительница в середине недели подала заявление в полицию на начальника службы безопасности «Сперс». Она утверждала, что получила удар по лицу, когда пыталась сфотографироваться с новичком НБА.

Сообщалось, что начальник службы безопасности клуба Дэмиан Смит якобы ударил Спирс тыльной стороной руки и сбил с ног, когда певица похлопала француза по плечу.

В рамках расследования был опрошен член службы безопасности самой певицы. Он описал физическое взаимодействие, когда его коллега оттолкнул руку Спирс от баскетболиста, как стандартную реакцию охранника в подобных ситуациях.

Управление полиции Лас-Вегаса заявило, что его расследование завершено и что «не будет предъявлено никаких обвинений».

В сети ранее появилось видео инцидента.

Вемби еще не сыграл за «Сперс», а уже 💣: его охранник попал по лицу Бритни Спирс (по ее версии)