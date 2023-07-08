Станислав Поздняков: «На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Азиатские игры Легкая атлетика

Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашений на Азиатские игры.

Ранее сообщалось, что до 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх в Китае – в нейтральном статусе и вне медального зачета. 

«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев.

На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла.

До начала этих соревнований остается совсем немного времени, и в любом случае возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки.

За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами.

С учетом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом», – написал Поздняков в телеграм-канале. 

Азиатские игры 2023 года пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.

3 комментария

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#nikon
А может, просто позвонить и спросить?
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+1
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Olga.t
Как же всё запущено в спортивном российскои королевстве)
Никто ничего не знает, сплошные разброд и шатания...
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Ярик01
Сами в России должны быть заинтересованы и тему пробивать, а не ждать приглашения? Или спорт не для спортсменов, а для Поздняковых.
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