Станислав Поздняков: «На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх»

Станислав Поздняков заявил, что Россия не получала приглашений на Азиатские игры.

Ранее сообщалось, что до 500 российских и белорусских спортсменов выступят на летних Азиатских играх в Китае – в нейтральном статусе и вне медального зачета.

«Заявление представителя ОСА о допуске российских и белорусских спортсменов на Азиатские игры напоминает мартовские рекомендации МОК, по итогам которых многие практические решения так и не были приняты даже спустя несколько месяцев.

На данный момент Олимпийский комитет России не получал никаких приглашений к участию в Азиатских играх, а без этого рассматривать и обсуждать какие-либо гипотетические варианты не имеет смысла.

До начала этих соревнований остается совсем немного времени, и в любом случае возникают вопросы относительно перспектив полноценной подготовки спортсменов для достижения необходимого результата. Не говоря уже обо всех организационных, финансовых, логистических и прочих условиях такой поездки.

За последние несколько месяцев мы слышали немало спекуляций на тему допуска россиян и белорусов к тем или иным международным турнирам. В подавляющем большинстве случаев слова так и остались словами.

С учетом отсутствия необходимой конкретики, к сегодняшнему заявлению относимся соответствующим образом», – написал Поздняков в телеграм-канале.

Азиатские игры 2023 года пройдут в Ханчжоу с 23 сентября по 8 октября.