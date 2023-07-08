«У Федотова нет рукописного контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. НХЛ его не предоставила». Есмантович о вратаре
НХЛ не предоставила ЦСКА данных о контракте Ивана Федотова на сезон-2023/24.
«Рукописного контракта у Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт. Поэтому, подписав контракт с игроком 1 июля, мы действуем в правовом поле», – описал ситуацию президент московского клуба Игорь Есмантович.
Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».
Мне вот одно непонятно, для кого вся эта имитация действий в «правовом поле»? В НХЛ всё понимают, в КХЛ всё понимают, те, кто интересуются хоккеем хоть по касательной, тоже всё понимают, а бабушки из Костромы, на которых подобные речи в других случаях рассчитаны, за ситуацией с Федотовым не следят.
Скажи уже просто: «Плевать я хотел на ваши контракты, и на вашу Филадельфию, Федотова хочу», будет хотя бы честно.
Как-то же обеим лигам удавалось в течение последнего года сохранять лицо и уважать контракты даже без формального меморандума. И этот "функционер" пустил всё коту под хвост.
Вроде его выход на сцену, а он молчит.
То есть продлен был контракт с сезона 22/23, на который он так и не приехал. Этот контракт есть у кхл.
А учитывая то, что заявление делает есмантович, я бы вообще не относился к нему серьезно.