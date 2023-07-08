«У Федотова нет рукописного контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. НХЛ его не предоставила». Есмантович о вратаре

НХЛ не предоставила ЦСКА данных о контракте Ивана Федотова на сезон-2023/24.

«Рукописного контракта у Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт. Поэтому, подписав контракт с игроком 1 июля, мы действуем в правовом поле», – описал ситуацию президент московского клуба .

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».