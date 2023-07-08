«У Федотова нет рукописного контракта с «Филадельфией» на сезон-2023/24. НХЛ его не предоставила». Есмантович о вратаре

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Игорь Есмантович Иван Федотов ТАСС Хоккей

НХЛ не предоставила ЦСКА данных о контракте Ивана Федотова на сезон-2023/24.

«Рукописного контракта у Федотова с «Филадельфией» на сезон-2023/24 не существует. Лига не предоставила нам такой контракт. Поэтому, подписав контракт с игроком 1 июля, мы действуем в правовом поле», – описал ситуацию президент московского клуба Игорь Есмантович.

Сегодня ЦСКА официально объявил о новом двухлетнем контракте с вратарем. КХЛ зарегистрировала этот договор. По словам заместителя комиссионера НХЛ Билла Дэйли, североамериканская лига вчера вечером проинформировала КХЛ о том, что контракт Федотова с «Филадельфией» был продлен. Интерпретацию КХЛ в НХЛ назвали неоднозначной и противоречащей обязательствам вратаря перед «Флайерс».

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25 комментариев

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Maxim Shumov
Да поняли мы, поняли. Нет и не было никакой Филадельфии. Федотов по праву является твоей собственностью. Все понятно.
+52
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Atsuktuvas
В контракте Федотова с ""Филадельфией" не использовались русские буквы, поэтому он недействителен на территории РФ.
+25
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Костя Кот
на папирусе кровью же не заверял
+18
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Антон
Действительны только берестяные. Приемлемы клинописные.
+14
-2
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Вечно в бане
Рукописный контракт, ору.

Мне вот одно непонятно, для кого вся эта имитация действий в «правовом поле»? В НХЛ всё понимают, в КХЛ всё понимают, те, кто интересуются хоккеем хоть по касательной, тоже всё понимают, а бабушки из Костромы, на которых подобные речи в других случаях рассчитаны, за ситуацией с Федотовым не следят.
Скажи уже просто: «Плевать я хотел на ваши контракты, и на вашу Филадельфию, Федотова хочу», будет хотя бы честно.
+12
-1
+11
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Илья Савчук
электронная подпись слишком сложная технология для Есматовича, это мы поняли
+6
0
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Матрос Кот
’ "А покольку я спокоен,чту порядок и закон,вот тебе пятак на водку,и пошел отсюда вон. " Леонид Филатов.
+5
0
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Konstantin Zagainov
Начинает отмазываться Есмантович. Он хоть понимает, какой ящик Пандоры открыл? Конечно, наши клубы переживут и ситуацию, когда игроков "пылесосом вытягивать" будут без всякой компенсации, но всё же...
Как-то же обеим лигам удавалось в течение последнего года сохранять лицо и уважать контракты даже без формального меморандума. И этот "функционер" пустил всё коту под хвост.
+5
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Stark 2021
А у ЦСКА не контракт ,а вольная,причем на бересте?))
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Издательство “Trust Me, Bro”
Нужен был вексель из вселенной Джона Уика, тогда бы может получилось...
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Геннадий Тимченко
рукописный - т.е. рукой Федотова должны быть написаны как минимум 💯 страничные контракты❓а на каком языке, стесняюсь спросить🤣
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Dr Gonzo
Так ты же его упек в армию, чтобы вполне себе рукописный контракт на сезон 22/23 он исполнить не смог. Есмантович своими высказываниями (мозгов не хватило хотя бы промолчать?) напоминает мелкого мошенника, который хвастается как он всех обманул.
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Денис Давыдов
Ответ Вечно в бане
Рукописный контракт, ору. Мне вот одно непонятно, для кого вся эта имитация действий в «правовом поле»? В НХЛ всё понимают, в КХЛ всё понимают, те, кто интересуются хоккеем хоть по касательной, тоже всё понимают, а бабушки из Костромы, на которых подобные речи в других случаях рассчитаны, за ситуацией с Федотовым не следят. Скажи уже просто: «Плевать я хотел на ваши контракты, и на вашу Филадельфию, Федотова хочу», будет хотя бы честно.
так это все на внутренний рынок как обычно, россияне порадуются, ведь все отлично по закону, прям как мы любим 🤣
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besik
Ответ TBFTT
НХЛ следует перестать драфтовать российских хоккеистов и в целом редко приглашать игроков из России в НХЛ, пусть гниют в своем болоте, тем более супер звезд из России больше не будет да и просто хороших новых игроков практически нет пожалуй кроме Капризова из полевых всем приличным игрокам за 30-ть.И НХЛ разработать определенный подход, что подписываешь контракт сразу начинаешь играть если нет, то в НХЛ путь закрыт на всегда.
Вот по этому ты не на месте НХЛ 🤣🤣🤣
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Pablo Rodrigues
А кто у Федотова агент?
Вроде его выход на сцену, а он молчит.
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Maxim Shumov
Нет, кроме шуток - через пару дней действительно выяснится, что не было никакого контракта с Филой
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bold
Писарем служил
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Savardus
Рукописный. На бересте. С сургучной печатью.
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RenRus
Не пойму. Объясните! А что у этого Фе нет ни чести, ни достоинства, что он снова влез под каблук своим господам, которые его так прокинули??
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rabbitd12345
Ответ Maxim Shumov
Нет, кроме шуток - через пару дней действительно выяснится, что не было никакого контракта с Филой
Перечитай внимательней - речь о сезоне 23/24. Конечно, такого контакта не было, Федотова скрутили и отправили в армию перед тем, как он собирался ехать в НХЛ и вернулся он неделю назад.

То есть продлен был контракт с сезона 22/23, на который он так и не приехал. Этот контракт есть у кхл.

А учитывая то, что заявление делает есмантович, я бы вообще не относился к нему серьезно.
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AERN
Ответ Pablo Rodrigues
А кто у Федотова агент? Вроде его выход на сцену, а он молчит.
Наверное, не хочет служить, вот и молчит.
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