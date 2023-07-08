Мбаппе о неудачах «ПСЖ» в ЛЧ: «Вопрос не ко мне, а к тем, кто строит клуб. Я забил 40 голов в сезоне. Но я не волшебник»
Килиан Мбаппе предложил спросить у боссов «ПСЖ», почему клуб не может выиграть ЛЧ.
«Я не знаю, чего не хватает «ПСЖ» [для победы в Лиге чемпионов], это вопрос не то чтобы ко мне. Мы сделали что могли, точка. Вам стоит спросить это у людей, которые собирают команду, организуют работу, строят этот клуб.
Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. Я забил около сорока голов за клуб в этом сезоне (41 – примечание Sports.ru), десяток за сборную (13 – примечание Sports.ru). Я был лучшим игроком, лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый год подряд.
В Лиге чемпионов, к сожалению, я получил травму перед первым матчем с «Баварией», а в ответном мы были беспомощны. Но на групповом этапе я был наиболее важным игроком, как мне кажется.
Я мог бы добиться большего по моим стандартам, но я и не волшебник. Другие игроки тоже отдали все свои силы. Иногда в футболе сталкиваешься с тем, что называется стеклянным потолком. Вот почему это вопрос скорее не ко мне, а скорее к вышестоящим», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью France Football.
Мбаппе уходит из «ПСЖ» или нет? Президент дал 2 недели на решение
он не виноват, он форвард и его задача забивать голы.
к тому же на поле был "величайший гоат"Месси кроме него,но он тоже ничего не показал
сейчас просто модно на спортсе поливать помоями мбаппе
(ещё ко всему этому он пропустил почти полностью 1 матч лч)
Почему тогда в отсутствие Месси не смог затащить матч с Бенфикой, позорник?