Мбаппе о неудачах «ПСЖ» в ЛЧ: «Вопрос не ко мне, а к тем, кто строит клуб. Я забил 40 голов в сезоне. Но я не волшебник»

Теги ПСЖ лига 1 Франция Лига чемпионов УЕФА Килиан Мбаппе Футбол

Килиан Мбаппе предложил спросить у боссов «ПСЖ», почему клуб не может выиграть ЛЧ.

«Я не знаю, чего не хватает «ПСЖ» [для победы в Лиге чемпионов], это вопрос не то чтобы ко мне. Мы сделали что могли, точка. Вам стоит спросить это у людей, которые собирают команду, организуют работу, строят этот клуб.

Я просто стараюсь делать свою работу как можно лучше. Я забил около сорока голов за клуб в этом сезоне (41 – примечание Sports.ru), десяток за сборную (13 – примечание Sports.ru). Я был лучшим игроком, лучшим бомбардиром Лиги 1 пятый год подряд. 

В Лиге чемпионов, к сожалению, я получил травму перед первым матчем с «Баварией», а в ответном мы были беспомощны. Но на групповом этапе я был наиболее важным игроком, как мне кажется.

Я мог бы добиться большего по моим стандартам, но я и не волшебник. Другие игроки тоже отдали все свои силы. Иногда в футболе сталкиваешься с тем, что называется стеклянным потолком. Вот почему это вопрос скорее не ко мне, а скорее к вышестоящим», – сказал форвард «ПСЖ» в интервью France Football.

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42 комментария

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LIBerly
Да скажи прямо: я хочу в Реал, а вы все #####
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Marina_Greta
Ответ Sanya Kruus
40 голов в лч?
За матч
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Тиджани Бабангида
Нормальный ответ. Мбаппе делал и делает для «ПСЖ» максимум со своей стороны
+7
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David Aprasidze
Ответ Бронислав Каминский
Волшебник Месси в его возрасте уже был обладателем ЛЧ и ЗМ))))
C партнерами которые брали ЕВРО и ЧМ и всей командой играли на его стату.
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TermezIY
Смотрите, какая важная курица🧐
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Дани Алисса
все правильно он говорит,вся команда провалилась.
он не виноват, он форвард и его задача забивать голы.
к тому же на поле был "величайший гоат"Месси кроме него,но он тоже ничего не показал
сейчас просто модно на спортсе поливать помоями мбаппе
(ещё ко всему этому он пропустил почти полностью 1 матч лч)
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Бронислав Каминский
Ответ Бестрофейник 19/20
Волшебник Месси, который вытворяет трюк с исчезновением в плей-офф
Волшебник Месси в его возрасте уже был обладателем ЛЧ и ЗМ))))
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Сережа Геймер
Ответ Sanya Kruus
40 голов в лч?
в сезон в Лч он тоже много забивал
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VERBLYUD
"Но на групповом этапе я был наиболее важным игроком, как мне кажется."

Почему тогда в отсутствие Месси не смог затащить матч с Бенфикой, позорник?
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Артём Назмутдинов
Ответ Мельников Михаил
Комедия. Вопрос и к тебе!! Ты же не идиот, чтобы не понимать простой математики. Выдоенный тобой контракт не даёт возможности набрать остальных исполнителей для решения задачи.
как это не дает? У ПСЖ денег разве мало?
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TravenS
Ответ rigobersong
Где он был в матче с Баварией?:)
Выходы 1 в 1 порол)
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Бестрофейник 19/20
Ответ Direct free kick
То в чём винили ёзила оказалось очень точным описанием меси
В точку
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Direct free kick
Ответ Бестрофейник 19/20
Волшебник Месси, который вытворяет трюк с исчезновением в плей-офф
То в чём винили ёзила оказалось очень точным описанием меси
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Пенс
Ответ Direct free kick
Мысли древнеиндийских мудрецов: "Мбаппе сильнее меси"
факт. Просто у Килли нет таких партнёров, как у мессе. Когда костяк чемпионской Испании тащит аута на своем горбу.
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Direct free kick
Ответ Пенс
Счас бы ЛЧ выигрывать, когда так называемый гоат имеет в плеф-офф 0+0 и не забивает пенальти. Удачи с этим, Килли.
Мысли древнеиндийских мудрецов: "Мбаппе сильнее меси"
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Локуся
Охреневший черт, надеюсь он никогда не получит ЗМ
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Большой Сэми
«Я лидер команды, бл*@#» добавил Киллиан
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Дмитрий Бервинов
Опа, пошла конфронтация))
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Dario Alexys
Спрос всегда будет с того, кто главный .
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gangstarr
Удобная позиция Киллиан, сначала сделать из себя клубную приму, влияя на трансферную политику, а потом в кусты, мол я не волшебник
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Давид Логинов
Мог больше.
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Павел Шестаков
Его же теперь там убьют и расчленят😕
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Heisenberg
Хороший ответ на странный вопрос.
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Sanya Kruus
40 голов в лч?
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