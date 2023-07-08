КХЛ: «Федотов не имеет контракта с клубом НХЛ в том смысле, который закладывался в Меморандуме. Игрок проявил желание выступать за ЦСКА»

Теги ЦСКА Филадельфия НХЛ КХЛ Иван Федотов Хоккей

КХЛ пояснила решение о регистрации контракта Ивана Федотова.

Лига сообщила, что соглашение, связавшее вратаря с ЦСКА на ближайшие два сезона, было зарегистрировано.

«КХЛ, следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова. 

На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что Иван Федотов не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании.

Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/2024 и 2024/2025», – сказано в заявлении.

В начале июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отмечал, что у Федотова есть «действующий и обязывающий контракт на сезон‑2023/24 с «Филадельфией».

Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте. Нынешним летом срок его службы завершился.

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27 комментариев

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Bartez1986
Третьяк: я хрен знает, о чем вы, но нужно больше катков
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Сергей Мерный
Они же в курсе, что такие формулировки могут в обе стороны работать, да?
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serious fan
Сразу по формулировке понятно, что это полный бред. И Морозова в очередной раз наглнули.
+27
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Sergio19882007
ЦСКА быстро прогнул КХЛ)
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Rjcnbr
Там уже ответ есть от НХЛ, дали СЭ. «Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ», - сообщил Дэйли.
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Олег Мохов
сечин плевал на все контракты и правила
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TeRex
Ответ dimpa
Я так понимаю, выбор у Федотова не сложный, либо КХЛ, либо СВО. Сочетания букв Н, Х, Л, в этом ребусе нет.
У него был миллион возможностей уехать. Начиная с того, что было год назад, когда ему угрожали, продолжая этим летом - если бы он хотел, мог из Дубая туда двинуть. Просто его всё устраивает - человек без самоуважения и достоинства.
+10
-4
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Сельмаш1930
Ситуацию конечно колхоз создал крайне неприятную, ведь отношения кхл и НХЛ были в принципе без всякой политики между трёмя странами, но марионетка Есмантовича и Йозе Марино решил именно эту политику вклинить как способ раздора.
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dimpa
Я так понимаю, выбор у Федотова не сложный, либо КХЛ, либо СВО. Сочетания букв Н, Х, Л, в этом ребусе нет.
+8
-4
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Andrewxyz
КХЛ: «Исходим из того, что нам наплевать на контракты игроков с клубами НХЛ".
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Айнур Арысланов
Ответ pizzatcarizza
Ради чего не совсем понимаю. У них же есть Адам, с которым они только-только взял КГ. Зачем так убиваться по Федотову?
Где сейчас Адам?новости хоть читаете ???
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Кавабунга Шреддоголовый
А в каком не таком смысле? Скажите просто, что вас в очередной раз поставили в коленно-локтевую и заставили подчиниться
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Ron Weasley
Хочет играть или его заставуили играть за ЦСКА?
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selachii
они подумали что если контракт заморожен, то это другое? наивно)
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jerry40
Если есть очень быстрый самолет, то можно играть в двух лигах одновременно
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Atsuktuvas
Давайте доломаем, что еще не сломали... Рвем баяны!
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LaVa
Кажется у Мичкова появилась возможность осуществить мечту!
«Когда меня ждать в НХЛ? Скоро.»
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pizzatcarizza
Ответ Sergio19882007
ЦСКА быстро прогнул КХЛ)
Ради чего не совсем понимаю. У них же есть Адам, с которым они только-только взял КГ. Зачем так убиваться по Федотову?
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pizzatcarizza
Ответ Айнур Арысланов
Где сейчас Адам?новости хоть читаете ???
Не следил) На спортсе он приписан к ЦСКА. Тут я ошибся, но есть же другие вратари и деньги у ЦСКА,чтоб их подписать. А они берут вратаря с простоем в год и плюют на договоренности с НХЛ. Странно
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selachii
Ответ Rjcnbr
Там уже ответ есть от НХЛ, дали СЭ. «Мы подтвердили КХЛ, что их интерпретация ситуации неоднозначная и вступает в противоречие с существующими у Федотова контрактными обязательствами в НХЛ», - сообщил Дэйли.
ахахаххахахах, класс)))
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Cbj Fan
Интересно, как отреагирует НХЛ.
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milya ololo
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Ответ TeRex
У него был миллион возможностей уехать. Начиная с того, что было год назад, когда ему угрожали, продолжая этим летом - если бы он хотел, мог из Дубая туда двинуть. Просто его всё устраивает - человек без самоуважения и достоинства.
у Федотова самоуважения побольше чем у тебя.
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rereg84
Ответ Ron Weasley
Хочет играть или его заставуили играть за ЦСКА?
Тебя надо в армию, может тоже мозги на место встанут:) А почему ты думаешь, что он не хочет? А уж под моё командование, так я тебе быстро их вставил туда куда надо через одно место:)
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