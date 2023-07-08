КХЛ: «Федотов не имеет контракта с клубом НХЛ в том смысле, который закладывался в Меморандуме. Игрок проявил желание выступать за ЦСКА»

КХЛ пояснила решение о регистрации контракта Ивана Федотова.

Лига сообщила, что соглашение, связавшее вратаря с ЦСКА на ближайшие два сезона, было зарегистрировано.

« , следуя сложившейся практике и соблюдая установленные принципы, обратилась в НХЛ для подтверждения контрактного статуса Ивана Федотова.

На основании полученной от НХЛ информации и документов лига и клуб исходят из того, что не имеет подписанного действующего контракта с клубом НХЛ на сезон-2023/2024 в том смысле, который закладывался в Меморандуме о взаимопонимании.

Исходя из этого, а также учитывая проявленное лично игроком желание выступать за ЦСКА в Континентальной хоккейной лиге, лига признает легитимным контракт Ивана Федотова с ЦСКА на сезоны-2023/2024 и 2024/2025», – сказано в заявлении.

В начале июля заместитель комиссионера НХЛ Билл Дэйли отмечал, что у Федотова есть «действующий и обязывающий контракт на сезон‑2023/24 с «Филадельфией».

Федотов перешел в ЦСКА в мае 2021 года в результате обмена с «Трактором». В составе московской команды хоккеист стал обладателем Кубка Гагарина в 2022 году. 1 июля 2022-го вратарь, в мае того года подписавший контракт с «Филадельфией», был задержан в Санкт-Петербурге по подозрению в уклонении от службы в армии. После этого хоккеист служил на Северном флоте. Нынешним летом срок его службы завершился.