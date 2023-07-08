Летняя лига НБА. «Оклахома» – «Даллас», «Орландо» сыграет с «Детройтом» и другие матчи
Сегодня в Лас-Вегасе продолжится основной турнир Летней лиги НБА, во второй игровой день состоятся восемь матчей.
В 22:30 по мск «Оклахома» Чета Холмгрена начнет игру с «Далласом», «Орландо» встретится с «Детройтом».
НБА
Летняя лига
Лас-Вегас
Бостон – Майами
8 июля. 22:00
Оклахома – Даллас
8 июля. 22:30
Филадельфия – Нью-Йорк
9 июля. 0:00
Орландо – Детройт
9 июля. 0:30
Чикаго – Мемфис
9 июля. 2:00
Вашингтон – Индиана
9 июля. 3:00
Финикс – Милуоки
9 июля. 4:00
Юта – Клипперс
9 июля. 5:00
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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