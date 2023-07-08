Летняя лига НБА. «Оклахома» – «Даллас», «Орландо» сыграет с «Детройтом» и другие матчи

Сегодня в Лас-Вегасе продолжится основной турнир Летней лиги НБА, во второй игровой день состоятся восемь матчей.

В 22:30 по мск «Оклахома» Чета Холмгрена начнет игру с « », «Орландо» встретится с « ».

НБА

лига

Лас-Вегас

–

8 июля. 22:00

Оклахома – Даллас

8 июля. 22:30

Филадельфия – Нью-Йорк

9 июля. 0:00

Орландо – Детройт

9 июля. 0:30

Чикаго – Мемфис

9 июля. 2:00

Вашингтон – Индиана

9 июля. 3:00

Финикс – Милуоки

9 июля. 4:00

Юта – Клипперс

9 июля. 5:00

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

«Пришлось гуглить, кто такой Майкл Джордан». Дети «Его Воздушества» не стали великими, зато им есть что рассказать

Где же в НБА появятся новые команды? Вегас, Сиэтл и... Париж – среди вариантов