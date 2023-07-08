«Медина, иуда, ####### отсюда». Фанаты ЦСКА – игроку, переходящему в «Спартак»
Фанаты ЦСКА назвали Хесуса Медину иудой за переход в «Спартак».
Ранее стало известно, что полузащитник переходит в состав красно-белых за 6+1 млн евро.
После матча с «Динамо» (0:5) в рамках BetBoom Братского Кубка фанаты армейцев массово оскорбляли парагвайца.
«Медина, иуда, ####### [сваливай] отсюда», – скандировала фанатская трибуна в адрес Медины, как сообщается в телеграм-канале журналиста Сергея Егорова.
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пофиг что был что не был)
не Акинфеев же перешёл в Спартак))
Не понимаешь, что Медину ЦСКА элементарно продал.
И срать им было на его мнение - если по большому счёту, не вдаваясь в детали.
Ты не понимаешь - а хочешь. что бы все болельщики Спартак глупыми были. Так что только за себя давай.