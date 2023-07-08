«Медина, иуда, ####### отсюда». Фанаты ЦСКА – игроку, переходящему в «Спартак»

Теги Спартак ЦСКА премьер-лига Россия болельщики Хесус Медина брань контент Футбол

Фанаты ЦСКА назвали Хесуса Медину иудой за переход в «Спартак».

Ранее стало известно, что полузащитник переходит в состав красно-белых за 6+1 млн евро.

После матча с «Динамо» (0:5) в рамках BetBoom Братского Кубка фанаты армейцев массово оскорбляли парагвайца.

«Медина, иуда, ####### [сваливай] отсюда», – скандировала фанатская трибуна в адрес Медины, как сообщается в телеграм-канале журналиста Сергея Егорова.

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды

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100 комментариев

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G-Mack
Чуваку который год у коней провел иуда, а человеку который 10 лет у них играл и к соперникам прямым ушел ничегошеньки)))
+87
-26
+61
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ТрактоПоктер
Ответ Дмитрий Дашковский
Балабол реально фанны правы никто не заставлял его говорить те слова
Вот бы ещё по запятым научиться на клавиатуре попадать
+64
-12
+52
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Lionel Andres Messi 10
Ответ ТрактоПоктер
Вот бы ещё по запятым научиться на клавиатуре попадать
Ничего вы не понимаете. Это постмодернизм.
+36
-4
+32
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9черное
Ответ G-Mack
Чуваку который год у коней провел иуда, а человеку который 10 лет у них играл и к соперникам прямым ушел ничегошеньки)))
А он на стадионе был, чтобы к нему обращаться?
+34
-3
+31
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Russian Horse
Ответ Злобный Конь
То что некий гражданин Федотов заявил что ему Медина не нужен - всё норм?
Приведи слова Федотова, где он заявил такое, а не петушиная газетенка это написала 🤡
+32
-12
+20
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Дмитрий Дашковский
Балабол реально фанны правы никто не заставлял его говорить те слова
+49
-32
+17
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Lionel Andres Messi 10
Это они разогреваются, а на Марио Фернандесе оторвутся по полной.
+18
-4
+14
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Felp
Ответ Алексей Иванов
как бомбит у коней...про своего Фернандеса забыли...он тоже клялся в верности клубу...
В смысле забыли? Что ты несёшь?
+14
-3
+11
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Ильдар Фарукшин
Ну без этого не куда. Тут ничего не поделаешь. Так было. Так есть. Так будет. Это ФУТБОЛ, это эмоции
+10
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Алексей Иванов
Ответ Black Phoenix
Просто напомню: Игнашевич НАОТРЕЗ отказался переходить как в Зенит, так и Спартак в своё время. Березуцкие, Акинфеев, Вагнер Лав, Красич, Рахимич, Жирков, и дохрена ещё кто - представить, что каждый из них уйдёт к не только прямому конкуренту, но и историческому сопернику НЕВОЗМОЖНО.
Ахаххаха Жирков играл в зените как и Семак. Жиркова из Челси Абрам не отпустил в Спартак, он был готов
+13
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Безумный Макс
Ответ Slavnov
Если понадобится в спартак вратарь,я думаю они рассмотрят кандидатуру игоряна
максимум что могут разглядеть фаны Спартака это кубок в руках величайший легенды ЦСКА 😁
+13
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Безумный Макс
ну не бесплатно ведь уходить)
пофиг что был что не был)
не Акинфеев же перешёл в Спартак))
+10
-4
+6
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RSI
Ответ G-Mack
Чуваку который год у коней провел иуда, а человеку который 10 лет у них играл и к соперникам прямым ушел ничегошеньки)))
В смысле? Ты его на поле сегодня видел? Кому должны были предъявить?
+8
-2
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Pucheslav
Ответ Алексей Иванов
как бомбит у коней...про своего Фернандеса забыли...он тоже клялся в верности клубу...
Медина был на матче, а Фернандес нет. Странный комментарий
+4
0
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Джиза
Давайте я от стареющих болельщиков Спартака скажу? Не понимаю, зачем он нам? Это игрок чуть выше среднего, таких можно с десяток найти. Я бы засунул свое мнение куда подальше, если бы мы Акинфеева или Игнашевича в лучшие игровые годы переманили. Там да - глыбы, которые могут сделать Спартак на порядок лучше. Но тут - просто игрок, просто предатель своего клуба. Как Вовка Быстров - ну бегал по бровке, падал, подавал. Но зачем он нам нужен был, зачем мы провоцировали измену?
+7
-4
+3
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Вячеслав Максименко
По деньгам выгодный трансфер. По соображениям морали- плохой.
+3
0
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Karel
Ответ Джиза
Давайте я от стареющих болельщиков Спартака скажу? Не понимаю, зачем он нам? Это игрок чуть выше среднего, таких можно с десяток найти. Я бы засунул свое мнение куда подальше, если бы мы Акинфеева или Игнашевича в лучшие игровые годы переманили. Там да - глыбы, которые могут сделать Спартак на порядок лучше. Но тут - просто игрок, просто предатель своего клуба. Как Вовка Быстров - ну бегал по бровке, падал, подавал. Но зачем он нам нужен был, зачем мы провоцировали измену?
Не надо за кого-то. Лучше только за себя скажи. А то ты не понимаешь таких элементарных вещей, что не может игрок, у которого два года контракта, куда-то уйти по своему желанию.

Не понимаешь, что Медину ЦСКА элементарно продал.
И срать им было на его мнение - если по большому счёту, не вдаваясь в детали.

Ты не понимаешь - а хочешь. что бы все болельщики Спартак глупыми были. Так что только за себя давай.
+3
0
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Тайосич
Ответ Джиза
Давайте я от стареющих болельщиков Спартака скажу? Не понимаю, зачем он нам? Это игрок чуть выше среднего, таких можно с десяток найти. Я бы засунул свое мнение куда подальше, если бы мы Акинфеева или Игнашевича в лучшие игровые годы переманили. Там да - глыбы, которые могут сделать Спартак на порядок лучше. Но тут - просто игрок, просто предатель своего клуба. Как Вовка Быстров - ну бегал по бровке, падал, подавал. Но зачем он нам нужен был, зачем мы провоцировали измену?
Медина был одним из лучших игроков в ЦСКА по системе гол+пас: 11+8 во всех матчах. С таким показателем он был бы на 3-м месте в Спартаке. Лучше только Промес и Соболев.
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ТрактоПоктер
Ответ Lionel Andres Messi 10
Ничего вы не понимаете. Это постмодернизм.
Постмодернизм под девизом - "Кому надо, тот поймёт" )
+3
-1
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Лейтенант Пахомов
Спартаку для полноты картины останется только дзюбу подписать, ну чтоб совсем зашквариться.
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0
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Black Phoenix
Просто напомню: Игнашевич НАОТРЕЗ отказался переходить как в Зенит, так и Спартак в своё время. Березуцкие, Акинфеев, Вагнер Лав, Красич, Рахимич, Жирков, и дохрена ещё кто - представить, что каждый из них уйдёт к не только прямому конкуренту, но и историческому сопернику НЕВОЗМОЖНО.
+8
-6
+2
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Торна
Согласен с ними, хотя сам мясной. Я против таких гнилых кидков. Не хочу его видеть в Спартаке
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OldRedWhite
Ответ Не уверен!!
Если честно мало представляю ситуацию, что игрок с другого континента понимает всю нашу движуху. Моё предположение - это пиарщик посоветовал сказать Медине, что тот не перейдёт в Спартак. Тем самым он смог получить лёгкий респект от болельщиков и Медина смог заниматься именно игрой на поле...
Движуха везде одинаковая )))
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Старина Шимус
Ответ ТрактоПоктер
Вот бы ещё по запятым научиться на клавиатуре попадать
ладно запятые, по ним много кто не попадает, а вот фанны - такого не видал!
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Marina_Greta
Ответ ВладимирНеПутин
Медина мог кинуть ЦСКА и уехать после начал СВО, но остался и играл не на своей позиции. Фанаты некрасиво себя ведут, футбол это его работа, он не 10 лет в команде, не воспитанник.абсолютно неблагодарные люди, кто такое произносит в адрес Медины и уходит за хорошую сумму, особенно в нынешних реалиях и тем более для ЦСКА, который под санкциями
А мог не уходить в Спартак и не кидать такие фразы, что никогда не будет в Спартаке.
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