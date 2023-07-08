«Медина, иуда, ####### отсюда». Фанаты ЦСКА – игроку, переходящему в «Спартак»

Фанаты ЦСКА назвали Хесуса Медину иудой за переход в «Спартак».

Ранее стало известно, что полузащитник переходит в состав красно-белых за 6+1 млн евро.

После матча с «Динамо» (0:5) в рамках BetBoom Братского Кубка фанаты армейцев массово оскорбляли парагвайца.

«Медина, иуда, ####### [сваливай] отсюда», – скандировала фанатская трибуна в адрес Медины, как сообщается в телеграм-канале журналиста Сергея Егорова.

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