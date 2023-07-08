Зимние Азиатские игры пройдут в 2025 году в Китае. Олимпийский совет Азии ранее приглашал российских спортсменов к участию

Теги Олимпийская сборная России Азиатские игры Олимпиада-2026 Олимпийский совет Азии Биатлон

Зимние Азиатские игры пройдут в китайском Харбине в 2025 году.

Решение об этом принято на конгрессе Олимпийского совета Азии (ОСА) в Бангкоке. Зимние соревнования в рамках Азиатских игр станут первыми с 2017 года, когда их проводили в Японии.

В январе ОСА пригласил российских и белорусских спортсменов к участию в Азиатских играх. С 23 сентября по 8 октября 2023 года они состоятся в еще одном китайском городе Ханчжоу по летним видам спорта. Также сообщалось, что для россиян и белорусов разработают специальную систему квот для квалификации на летние Олимпийские игры-2024 в Париже.

Следующая зимняя Олимпиада запланирована на 2026 год в Милане и Кортина-д’Ампеццо.

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2 комментария

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Олег Мохов
красная машина ротенберга vs куньлунь-вишенка на торте этих игр
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