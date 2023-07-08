Зарема о Медине в «Спартаке»: «Какой-то неправильный покемон! Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон»

Зарема Салихова недовольна переходом Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

Ранее стало известно, что парагвайский полузащитник перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро.

« , ну, это какой-то неправильный покемон! Защитники в Ultimate Sports (футбольное агентство, которое помогает российским клубам покупать игроков из Южной Америки – примечание Sports.ru) еще есть?

Лица Мелешина, и представляете? Кто из истинных болельщиков сейчас в клубе за спартаковский дух отвечает? Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон», – заявила супруга бывшего владельца « » Леонида Федуна.

Зарема о Марио в «Зените»: «Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Их болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды