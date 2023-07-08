Зарема о Медине в «Спартаке»: «Какой-то неправильный покемон! Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон»
Зарема Салихова недовольна переходом Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.
Ранее стало известно, что парагвайский полузащитник перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро.
«Эшуорт, ну, это какой-то неправильный покемон! Защитники в Ultimate Sports (футбольное агентство, которое помогает российским клубам покупать игроков из Южной Америки – примечание Sports.ru) еще есть?
Лица Мелешина, Зорина и Игнатова представляете? Кто из истинных болельщиков сейчас в клубе за спартаковский дух отвечает? Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.
Зарема о Марио в «Зените»: «Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Их болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»
«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад
Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды
Да, Зарема, без тебя истинный дух поник. Так что не надо сидеть сложа руки, надо усилить накал борьбы. Так победим!
Вы еще Ананко припомните!
Ты спроси там, хот-доги будут бесплатные? Или как будут болельщики закусывать?
он нам?Средний игрок