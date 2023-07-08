Зарема о Медине в «Спартаке»: «Какой-то неправильный покемон! Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон»

Теги Спартак ЦСКА Зенит премьер-лига Россия возможные трансферы Хесус Медина Михаил Игнатов Зарема Салихова Павел Мелешин Даниил Зорин Пол Эшуорт Футбол

Зарема Салихова недовольна переходом Хесуса Медины в «Спартак» из ЦСКА.

Ранее стало известно, что парагвайский полузащитник перейдет в «Спартак» за 6+1 млн евро.

«Эшуорт, ну, это какой-то неправильный покемон! Защитники в Ultimate Sports (футбольное агентство, которое помогает российским клубам покупать игроков из Южной Америки – примечание Sports.ru) еще есть?

Лица Мелешина, Зорина и Игнатова представляете? Кто из истинных болельщиков сейчас в клубе за спартаковский дух отвечает? Есть «Зенит» Рио-де-Жанейро, а скоро будет «Спартак» Асунсьон», – заявила супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна.

Зарема о Марио в «Зените»: «Блекло-голубые размывают все принципы футбольного противостояния. Их болельщикам велено закусывать недовольство бесплатными хот-догами»

«Никогда не перейду в «Спартак», это исключено». Так Медина говорил год назад

Для ЦСКА уход Медины хуже трансфера Марио в «Зенит». Потеря Хесуса – ослабление команды

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51 комментарий

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fil_spb
Но вообще, всем давно известно что Спартак асунсьон. А иногда осасуна или даже сассуоло.
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trick00
Френдли фаер
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Ganibale
Как несла хрень так и несёт
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fil_spb
"Кто из истинных болельщиков сейчас в клубе за спартаковский дух отвечает?"

Да, Зарема, без тебя истинный дух поник. Так что не надо сидеть сложа руки, надо усилить накал борьбы. Так победим!
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Oleg A.A.
ноу рассизм😁
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вовочка6762
Ответ fil_spb
Но вообще, всем давно известно что Спартак асунсьон. А иногда осасуна или даже сассуоло.
Папарашу не ворошить историю...
Вы еще Ананко припомните!
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Андрей Балабаев
Ну при заремке-то образцовый порядок был и селекция великолепная
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Marina_Greta
Мне за неё стыдно... Что она несёт...
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Pushkin_CR7
На покемонов не переходи, ты же конкретная такая.
Ты спроси там, хот-доги будут бесплатные? Или как будут болельщики закусывать?
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Sajres_Smit
Ну что с ней не так? Всё не так и всё не то!
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fedorbazaykin
Вот и 2пачу высказалась🤣
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Яков Фридман
Ответ Marina_Greta
Она поливала грязью Зенит за Фернандеса, а тут Спартак уводит от злейшего врага отдного из лучших игроков и все у неё нормально.. двуличие на лицо...
Читать новость необязательно?
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Dmitry Orlov
Ответ инок
И в чем она в данной ситуации не права?
Ну например - Зорин, Игнатов и Мелёшин прямо сейчас - сильнее Медины?
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WelD
Ответ Marina_Greta
Она поливала грязью Зенит за Фернандеса, а тут Спартак уводит от злейшего врага отдного из лучших игроков и все у неё нормально.. двуличие на лицо...
Ну исходя из ее текста, она как раз против таких игроков в Спартаке.
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Marina_Greta
Ответ WelD
Ну скорее всего такое возможно. Некоторые вещи в клубе расстраивают. Но если честно, если игрок принесет пользу команде, то пофиг откуда его купили.
По сути, сейчас такое время, что и даже переход в стан ярого противника - это уже не нонсенс, деньги решают многое, тем более латиносы за этим и едут к нам) 😊
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qiqe
Спартак скорее Осасуна или Херес
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Spartakus1984
Ответ Dmitry Orlov
Ну например - Зорин, Игнатов и Мелёшин прямо сейчас - сильнее Медины?
Речь о том,что у них не будет теперь шанса
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инок
Ответ Ganibale
Как несла хрень так и несёт
И в чем она в данной ситуации не права?
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Spartakus1984
Ответ </c/>
негатива не понимаю по трансферу Медины, мы забираем одного из ведущих игроков конкурента за небольшие деньги...
Зачем
он нам?Средний игрок
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ArdaTuran
Ответ Spartakus1984
И что же она не так сказала?
Марина завидует Зареме, ибо Зарема замужем за миллионера, а она нет.
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Spartakus1984
Ответ Marina_Greta
Мне за неё стыдно... Что она несёт...
И что же она не так сказала?
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Ракелль
Ответ Spartakus1984
Это спорст долго думал,а ее интревью еще вчера появилось.
попридержал значит
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Ракелль
Интересно сегодня из ЦСКА кто нибудь соберётся уходить ?
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Spartakus1984
Ответ Marina_Greta
Она поливала грязью Зенит за Фернандеса, а тут Спартак уводит от злейшего врага отдного из лучших игроков и все у неё нормально.. двуличие на лицо...
Что у нее нормально?Вроде бы она осуждает этот переход.
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WelD
Ответ Marina_Greta
Но тем не менее, она ещё ни раз переобуться успеет 😊
Ну скорее всего такое возможно. Некоторые вещи в клубе расстраивают. Но если честно, если игрок принесет пользу команде, то пофиг откуда его купили.
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