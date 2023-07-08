«МЮ» несколько месяцев вел переговоры с Де Хеа о новом контракте, но не сделал вратарю ни одного официального предложения
Давид Де Хеа не получал от «Манчестер Юнайтед» официальных предложений по контракту.
Сегодня английский клуб объявил об уходе вратаря на правах свободного агента.
Как сообщает Sky Sports, стороны несколько месяцев вели переговоры о продлении контракта, но манкунианцы так и не направили игроку ни одного официального предложения.
Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году. Он провел за клуб 545 матчей, 190 из которых на ноль – это рекордные показатели для вратарей «Манчестер Юнайтед».
сразу уедет на заработки.
«Со времен Сара» - написал, как будто между ними поколение целое было и 10 вратарей. Тебе и написали, что по факту Де Хеа и был следующим вратарем, после Ван Дер Сара и твое выражение «Со времен» тут не уместно
А как задачу на сезон решили, можно и попрощаться.
Да, не Шмейхель, но на много лучше чем Бартез и Боснич вместе взятые