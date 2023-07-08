«МЮ» несколько месяцев вел переговоры с Де Хеа о новом контракте, но не сделал вратарю ни одного официального предложения

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Давид Де Хеа Футбол

Давид Де Хеа не получал от «Манчестер Юнайтед» официальных предложений по контракту.

Сегодня английский клуб объявил об уходе вратаря на правах свободного агента.

Как сообщает Sky Sports, стороны несколько месяцев вели переговоры о продлении контракта, но манкунианцы так и не направили игроку ни одного официального предложения. 

Де Хеа перешел в «МЮ» в 2011 году. Он провел за клуб 545 матчей, 190 из которых на ноль – это рекордные показатели для вратарей «Манчестер Юнайтед».

Материалы по теме

28 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Манковский
Ответ Амин Чич
Со времен Сара лучший вратарь МЮ! Да, не Шмейхель, но на много лучше чем Бартез и Боснич вместе взятые
Со времен Сара никто кроме него и не играл, лол.
+48
-3
+45
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
george_best7
Сколько сезонов затащил в одного. А попрощались, как с каким-нибудь Лингардом.
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
mj23.net
Ответ Cearvm
Интересно, что никто из топ-клубов его не пригласил, даже слухов нет. Хотя очевидно, что у него уже не такие огромные требования по зарплате, как перед МЮ. Вот не верю, что он сразу уедет на заработки.
Ну его требования даже со снижением громадные. У Алиссона 150К фунтов в неделю. У Эдерсона 100. У ДДХ было 375. Как думаете, насколько он готов был снизить?) Не думаю, что до 150. Для других клубов это громадная сумма. ДДХ никто не заплатит думаю даже 150 сейчас. Шейхи могут заплатить наверно больше 200.
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Cearvm
Интересно, что никто из топ-клубов его не пригласил, даже слухов нет. Хотя очевидно, что у него уже не такие огромные требования по зарплате, как перед МЮ. Вот не верю, что он
сразу уедет на заработки.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ george_best7
Сколько сезонов затащил в одного. А попрощались, как с каким-нибудь Лингардом.
ему дали 375 тысяч в неделю, это ли не благодарность за то, что он тащил сезоны
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
SegaYasch
Ответ Амин Чич
Все с вами понятно)))) Читать вы не умеете друг
Это с тобой все понятно, а не со всеми
«Со времен Сара» - написал, как будто между ними поколение целое было и 10 вратарей. Тебе и написали, что по факту Де Хеа и был следующим вратарем, после Ван Дер Сара и твое выражение «Со времен» тут не уместно
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Тимченко
Ответ Никита Волков
Гениальное руководство дает о себе знать.
выкинули легенду клуба, даже не простившись по людски🤢
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MUthebest
Ответ Cearvm
Интересно, что никто из топ-клубов его не пригласил, даже слухов нет. Хотя очевидно, что у него уже не такие огромные требования по зарплате, как перед МЮ. Вот не верю, что он сразу уедет на заработки.
он просто об реальность сейчас разобьется, когда узнает, что никто ему и 150 тысяч не даст, кроме саудовской аравии
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Ответ VERBLYUD
Позорное отношение к легенде!
Абсолютно согласен. Нужно было сделать как Бчк, платить Давиду до 2025 года, даже несмотря на уход. Вот где уважают легенд)
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Papa Paolo
Ну так-то 190 сухарей из 545 матчей, это очень прилично
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
А почему не было, брали же, покупали, но он не давал им шансов, так в чем проблема!?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Никита Волков
Гениальное руководство дает о себе знать.
+4
-4
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vzi
Вели переговоры, чтобы в тонусе держать.
А как задачу на сезон решили, можно и попрощаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ivchev
Ответ Амин Чич
Со времен Сара лучший вратарь МЮ! Да, не Шмейхель, но на много лучше чем Бартез и Боснич вместе взятые
Бартез и Боснич были до Эдвина, вообще-то.Де Хеа и пришёл на его место.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Саламбек Алаев
Ответ Амин Чич
Со времен Сара лучший вратарь МЮ! Да, не Шмейхель, но на много лучше чем Бартез и Боснич вместе взятые
Он сразу в следующем году после Ван дер Сара пришел . Было по началу , что Ферги его сажал на скамейку несколько раз , но почти все время он был основным
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
QWertY
Руководство и так сделало многое для него. Уже известно, что Онана будет получать в МЮ 135к€. Не 375к как Давиду, но тоже неплохо)
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Амин Чич
Со времен Сара лучший вратарь МЮ!
Да, не Шмейхель, но на много лучше чем Бартез и Боснич вместе взятые
+8
-8
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Не уверен!!
Ответ Cearvm
Интересно, что никто из топ-клубов его не пригласил, даже слухов нет. Хотя очевидно, что у него уже не такие огромные требования по зарплате, как перед МЮ. Вот не верю, что он сразу уедет на заработки.
Думаешь все таки уйдёт в Спартак?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
зак
Ответ Cearvm
Интересно, что никто из топ-клубов его не пригласил, даже слухов нет. Хотя очевидно, что у него уже не такие огромные требования по зарплате, как перед МЮ. Вот не верю, что он сразу уедет на заработки.
потому что все были уверены что он продлит контракт, о чем сам и говорил..
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий